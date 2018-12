Od marca rewolucja na GPW. Ceny akcji zmienią się o ułamek grosza

Giełda wprowadza kolejne zmiany dotyczące kroku notowań. Najważniejsza dotyczy ceny "groszowych" akcji, która będzie mogła się zmieniać o mniej niż 1 grosz. Zmiany dotkną także ETF-y oraz kontrakty na waluty i akcje.

– Od 4 marca 2019 r. na GPW będą obowiązywały nowe kroki notowania, co oznacza, że akcje i inne instrumenty finansowe będą notowane z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Termin wdrożenia zmian jest wynikiem ustaleń z uczestnikami rynku. Zmiana kroków notowania wynika ze standardów przyjętych na innych europejskich platformach obrotu i jej celem jest dostosowanie naszego rynku do tych standardów w celu zapewnienia jego konkurencyjności w tym zakresie – powiedział Piotr Borowski, członek zarządu GPW.

Obecnie (do 4 marca 2019 r.) kroki notowania dla większości akcji oraz funduszy typu ETF wahają się (w zależności od instrumentu) od jednego do kilku groszy. W wyniku planowanej zmiany zostanie wprowadzonych sześć nowych kroków notowań mniejszych niż jeden grosz, które wyniosą odpowiednio: 0,0001 zł; 0,0002 zł; 0,0005 zł; 0,0010 zł; 0,0020 zł; 0,0050 zł.

W praktyce nowe zmiany najmocniej odczują posiadacze spółek groszowych, czyli takich, których cena za sztukę wynosi klika, czy kilkanaście groszy. Do tej pory, gdy minimalna zmiana ceny wynosiła 1 grosz, spółki te - nawet przy minimalnej zmianie - notowały spore ruchy. Wyobraźmy sobie bowiem akcje kosztujące 10 groszy. Według starych zasad mogły one podrożeć minimalnie o 1 grosz, co implikowało minimalny wzrost na poziomie 10 proc. To utrudniało dokładną wycenę tego typu papierów. Teraz, w zależności od płynności, akcje warte 10 groszy będą mogły podrożeć o 0,1 grosza (1 proc.), albo nawet i o 0,01 grosza (0,1 proc.). Wycena będzie tym samym, efektywniejsza i zniknąć powinny gwałtowne skoki wartości "groszowców".

Zmiany nie dotkną jednak tylko "groszowców", inwestorzy na różnych spółkach mogą je także odczuć w różnym stopniu. Na GPW krok notowania akcji danej spółki lub jednostek danego funduszu typu ETF zależy od kursu (ceny giełdowej) tych instrumentów oraz płynności (wartości) obrotu. Obowiązuje sześć tabel kroków notowania i każda z nich dotyczy innego poziomu płynności (przykładowa tabela opublikowana powyżej). Tabela nr 1 dotyczy akcji o najmniejszej płynności, natomiast tabela nr 6 dotyczy akcji najwyższej płynności. Klasyfikacji akcji pod względem płynności dokonuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Wprowadzane zmiany stanowią drugi etap implementacji przez GPW kroków notowań wynikających z pakietu regulacji UE MIFID II/MIFIR. O pierwszym pisaliśmy na początku 2018 roku.

Ważnym elementem planowanych zmian jest rozliczenie oraz rozrachunek transakcji zawartych z kursem określonym z dokładnością do czterech miejsc po przecinku; aby było to możliwe każda zawarta transakcja będzie zaokrąglana do pełnych groszy. Końcówki kwot wynoszące mniej niż 0,005 zł (pół grosza) będą pomijane, a końcówki kwot wynoszące 0,005 zł i więcej będą podwyższane do 0,01 zł (pełen grosz).

GPW informuje także, że od 4 marca 2019 r. zmienia się także krok oraz jednostka notowania dla wszystkich notowanych na GPW kontraktów terminowych na kursy walut. Kurs kontraktów terminowych będzie określany z dokładnością do 0,0001 zł (obecnie 0,01 zł) i będzie wyrażany za 1 jednostkę danej waluty (obecnie wyrażany jest za 100 jednostek waluty). Zostanie zachowana więc spójność pomiędzy zasadami prezentowania kursu instrumentu bazowego (kursów walut) i kontraktu terminowego.

- Zmiana kroku notowania oraz jednostki notowania kontraktów na kursy walut dotyczy wszystkich kursów obowiązujących dla danego instrumentu, w tym również dziennych oraz ostatecznych kursów rozliczeniowych. Ostateczny kurs rozliczeniowy po zmianie stanowić będzie kurs średni danej waluty (EUR, USD, GBP, CHF) ustalony przez NBP na fixingu w dniu wygaśnięcia danych kontraktów i kurs ten nie będzie przemnażany przez 100 (jak ma to miejsce obecnie). Zmiana kroku oraz jednostki notowania dla kontraktów terminowych na kursy walut nie zmienia zasad ustalania wyniku z inwestycji w te instrumenty - tłumaczy giełda.

Zmieni się także krok notowań dla wszystkich notowanych na GPW kontraktów terminowych na kursy akcji. Kurs kontraktów terminowych będzie określany z dokładnością do 0,0001 zł. - Obowiązywać będzie jeden poziom kroku notowania, niezależnie od kursu kontraktu terminowego. Kurs kontraktów nie może być jednak niższy niż jeden grosz - czytamy w komunikacie.

AT/GPW