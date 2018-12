Chiński bank centralny przypomina o gotówce

Płatności mobilne w Chinach osiągnęły tak wysoki poziom popularności, że niektórzy handlowcy przestają przyjmować gotówkę. Bank centralny poczuł się zmuszony, by przypomnieć, że taka praktyka jest nielegalna i podważa zaufanie do pieniądza.

520 milionów zarejestrowanych użytkowników i 150 milionów aktywnych płatników korzystających z aplikacji co najmniej raz w miesiącu – takimi wynikami może pochwalić się chiński system płatności mobilnych Alipay. Jego konkurent, WeChat, aplikacja łącząca w sobie funkcje komunikatora, sieci społecznościowej i mobilnego portfela, ma około 800 mln aktywnych użytkowników za Wielkim Murem.

Popularność płatności mobilnych na chińskim rynku zaowocowała „żabim skokiem” w rozwoju płatniczej infrastruktury. Smartfonem można zapłacić w większej liczbie punktów handlowych niż plastikowymi kartami. Tempo rozwoju tej innowacji rodzi jednak także problemy – niektórzy sprzedawcy przestają przyjmować gotówkę jako formę zapłaty.

10 grudnia 2018 r. Ludowy Bank Chin na oficjalnym koncie w serwisie WeChat przypomniał, że odmowa akceptacji pieniądza gotówkowego jest nielegalna. W komunikacie wskazano, że marginalizowanie gotówki może doprowadzić do podważenia zaufania do tej formy pieniądza. Jednocześnie podkreślono, że praktyki sprzedawców są nieuczciwe szczególnie wobec osób starszych, nienawykłych do korzystania z nowoczesnych technologii i zamieszkujących w gorzej rozwiniętych częściach kraju.

Z konsekwencjami procesu odchodzenia od pieniądza gotówkowego zmagają się także inne banki centralne. W listopadzie 2018 r. szwedzki Riksbank przygotował dokument , w którym zdecydowanie opowiedział się za wprowadzeniem regulacji prawnych, które zagwarantują utrzymanie gotówki w obiegu. Zaproponowano m.in. nałożenie na instytucje bankowe obowiązku obsługi transakcji gotówkowych i zobowiązanie wybranych podmiotów do akceptowania banknotów i monet.

Michał Kisiel