Chińska inwestycja w elektromobilność przeszła Polsce koło nosa. Górą Niemcy

Nie w Polsce, a w Niemczech powstanie pierwsza europejska fabryka CATL - największego producenta baterii do pojazdów elektrycznych na świecie.

Jeszcze w marcu media informowały, że Chińczycy ze spółki Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL) wybierają miejsce lokalizacji pierwszego zakładu poza Państwem Środka między Niemcami, Polską, a Węgrami. Niestety ostatecznie wybór padł na naszych zachodnich sąsiadów - fabryka stanie w Erfurcie. Umowa została podpisana podczas wczorajszej wizyty premiera Li Keqianga w Niemczech.

W pierwszej fazie projektu CATL zainwestuje w budowę ok. 240 mln euro - poinformował Wolfgang Tiefensee, minister ds. gospodarczych Turyngii. W fabryce zatrudnienie znajdzie 600 osób, a jej zdolności produkcyjne sięgną 14 gigawatogodzin rocznie.

To kolejny w ostatnich dniach cios w budowę sektora elektromobilności w Polsce. Po tegorocznych sukcesach związanych z przyciągnięciem nad Wisłę producentów komponentów do baterii z Chin - Capchemu i GTHR, z polskich rąk wymknął się Solaris, a teraz koło nosa przeszła duża i pionierska chińska inwestycja. Choć Polska jest atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych, a elektromobilność jest oczkiem w głowie premiera Morawieckiego, to bliskość odbiorców, niższe ceny energii oraz większa waga polityczna Berlina spowodowały, że Chińczycy postawili właśnie na Niemcy.

W ostatnich miesiącach kontrakty na dostawę baterii do fabryk za naszą zachodnią granicą podpisało z CATL kilku niemieckich gigantów motoryzacyjnych - Volkswagen, Daimler czy BMW - produkujących w Niemczech. BMW poinformowało wczoraj, że pokryje część kosztów związanych z budową fabryki w Erfurcie i dodało, że w najbliższych latach firma pozyska z zakładu baterie za 1,5 mld euro. Ponadto, jak wskazuje dr Maciej Bukowski, prezes WiseEuropa, Chińczycy mogą się spodziewać niższych rachunków za prąd wytwarzany w zorientowanych na odnawialne źródła energii Niemczech niż w bazującej na węglu Polsce. Warto również pamiętać o mocy przetargowej władz największej europejskiej gospodarki. Chińskie akwizycje są w Niemczech źle postrzegane, ale inwestycje greenfieldowe to zupełnie inna bajka. Szczególnie w sektorze, w którym Niemcy nie dysponują know-how klasy światowej. Za naszą zachodnią granicą, podobnie jak w całej Starej Unii, produkuje się stosunkowo niewiele baterii do pojazdów elektrycznych, które mają być przyszłością światowej motoryzacji, jednego z najważniejszych sektorów niemieckiej gospodarki. Dlatego Berlinowi mogło mocno zależeć na pozyskaniu właśnie tej inwestycji.

Jedna "stracona" przez Polskę inwestycja nie powinna jednak przesłaniać szerszego pozytywnego obrazu. - W ostatnich miesiącach odnotowaliśmy dużo większe zainteresowanie przenoszeniem do Polski procesów produkcyjnych poddostawców głównych producentów sektora motoryzacyjnego. Dotyczy to szczególne nowego podsektora branży automotive, czyli elektromobliności - mówi PAPwiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Senger.

- Polska wyczuła idealnie moment rewolucji w motoryzacji. Jesteśmy dziś jednym z najwyżej spozycjonowanych krajów na liście poddostawców dla sektora elektromobilności. To u nas są produkowane baterie i wiele innych podzespołów, głównie firm azjatyckich, z których powstaje finalny produkt, czyli samochód elektryczny - zaznacza Senger. Z wyliczeń Bloomberga wynika, że z istniejącymi i planowanymi mocami produkcyjnymi na poziomie 5 GWh Polska plasowała się do ogłoszenia decyzji CATL o inwestycji w Niemczech na pierwszym miejscu w Europie.

Pod Wrocławiem fabrykę baterii do pojazdów elektrycznych stawia koreański LG Chem. Wartość inwestycji przekracza miliard złotych, a zatrudnienie w zakładzie ma znaleźć 2,5 tys. osób. W tej samej okolicy rozpoczęły już prace wspomniane wyżej chińskie firmy wytwarzające komponenty do baterii. A na horyzoncie widać kolejne inwestycje w sektorze - aktualnie PAIH prowadzi 134 projektów z segmentu elektromobilności o łącznej wartość 2,77 mld euro, które mogą przyczynić się do stworzenia blisko 4 tys. miejsc pracy.

Maciej Kalwasiński