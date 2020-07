fot. Bankier.pl /

Czerwiec przyniósł koniec trwającej pięć miesięcy korekty na rynku najmu. Stawki dyktowane przez wynajmujących zaczęły rosnąć w większości największych polskich miast – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom. Pomimo czerwcowej podwyżki, stawki i tak są niższe niż przed rokiem.

W relacji do maja swoje oczekiwania obniżyli jedynie wynajmujący mieszkania w Bydgoszczy, gdzie odstępne wyceniano średnio na 1609 zł/m-c (-5,1 proc. m/), Lublinie (średnio 2109 zł/m-c i -1,9 proc. m/m) oraz Katowicach (średnio 1898 zł/m-c i -0,3 proc. m/m).

Średnie ceny wynajmu w wybranych miastach w czerwcu 2020 r. Miasto Metraż [mkw.] Średnia cena [zł/m-c] Średnia cena dla miasta [zł/m-c] Bydgoszcz 0-38 1143 1609 38-60 1555 60-90 2111 Gdańsk 0-38 1744 2402 38-60 2231 60-90 3032 Katowice 0-38 1291 1898 38-60 1862 60-90 2485 Kraków 0-38 1571 2210 38-60 2020 60-90 2861 Lublin 0-38 1487 2109 38-60 1956 60-90 2410 Łódź 0-38 1278 1876 38-60 1830 60-90 2462 Poznań 0-38 1329 1807 38-60 1791 60-90 2347 Szczecin 0-38 1433 2007 38-60 1876 60-90 2653 Warszawa 0-38 2079 3659 38-60 2762 60-90 4236 Wrocław 0-38 1616 2172 38-60 2085 60-90 2728 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

Wrocław z największą podwyżką

Najmocniej, względem maja, wzrosła średnia cena ofertowa najmu we Wrocławiu, gdzie w ogłoszeniach wpisywano średnio 2172 zł/m-c (+3,3 proc. m/m). Mimo znaczącej podwyżki, odstępne w stolicy Dolnego Śląska było wyceniane średnio o 6,5 proc. niżej niż w czerwcu 2019 r.

W czerwcu o 1,5 proc. wzrosłą wycena odstępnego w Poznaniu, gdzie oczekiwano średnio 1807 zł/m-c, Szczecinie (średnio 2007 zł/m-c), gdzie średnia dla miasta ponownie przekroczyła granicę 2000 zł/m-c oraz Gdańsku (średnio 2402 zł/m-c), gdzie średnia cena ofertowa wzrosła drugi miesiąc z rzędu.

W największych miastach stabilizacja

Stabilnie kształtowały się w czerwcu oczekiwania wynajmujących mieszkania usytuowane w dwóch największych polskich miastach. W Warszawie w ogłoszeniach dotyczących najmu wpisywano w czerwcu średnio 3659 zł/m-c (+0,4 proc. m/m), a w Krakowie średnio 2210 zł/m-c (+0,1 proc. m/m) i choć to nieznaczne zmiany, to jeszcze w maju, zarówno w Warszawie jak i Krakowie, byliśmy świadkami obniżek średnich stawek o ponad 5 proc. w relacji miesięcznej.

Czerwiec przyniósł najmocniejsze i najpowszechniejsze podwyżki średniej ceny ofertowej odstępnego w przypadku mieszkań o powierzchni od 38 do 60 mkw. W Łodzi tego typu lokale były wyceniane w czerwcu średnio na 1830 zł/m-c (+7,1 proc. m/m), we Wrocławiu średnio na 2085 zł/m-c (+2,2 proc. m/m), a w Warszawie średnio na 2762 zł/m-c (+1,8 proc. m/m).

W stolicy najmocniej w górę poszły jednak oczekiwania wynajmujących małe mieszkania o powierzchni do 38 mkw. Ich średnia wycena po miesiącu przerwy ponownie przekroczyła poziom 2000 zł/m-c. Stało się tak za sprawą podwyżki względem maja o 4,3 proc.

Średnia stawka odstępnego w przypadku dużych mieszkań o powierzchni od 60 do 90 mkw. najmocniej wzrosła w Katowicach, gdzie oczekiwano średnio 2485 zł/m-c (+4,2 proc. m/m). Podwyżki średnich kwot wpisywanych w ogłoszeniach dotyczących wynajmu tego typu metraży nie były jednak normą. Dla porównania, mieszkania o powierzchni od 60 do 90 mkw. usytuowane w Poznaniu oferowano średnio za 2347 zł/m-c.

Wciąż taniej niż przed rokiem

Pomimo czerwcowych podwyżek, wynajmujący mieszkania w większości największych polskich miast wciąż oczekują mniejszego odstepnego niż przed rokiem. Na najbardziej znaczącą obniżkę średniej stawki ofertowej w relacji do czerwca 2019 r. mogli liczyć szukający mieszkania na wynajem w Warszawie. Wynajmujący mieszkania w stolicy oczekiwali średnio o 15,7 proc. mniej niż w czerwcu 2019 r. Nominalnie obniżka wyniosła średnio 680 zł/m-c.

Sporą obniżkę szukającym mieszkania do wynajęcia zafundowali także właściciele tego typu nieruchomości w drugim pod względem średniej ceny mieście w Polsce – Gdańsku. W skali roku średnia stawka spadła tam o 12,5 proc., a nominalnie o 343 zł/m-c. Obniżkę w skali roku powyżej 5 proc. zanotowano także w Bydgoszczy (-8,6 proc. r/r), Wrocławiu (-6,5 proc. r/r) oraz Krakowie (-5,2 proc. r/r).

Wynajmujący w Łodzi niwelują różnicę

W górę w ciągu ostatnich 12 miesięcy powędrowała jedynie średnia cena ofertowa odstępnego w Łodzi, gdzie w ogłoszeniach dotyczących najmu wpisywano średnio 1876 zł/m-c. – o 8,8 proc. i 151 zł/m-c więcej w relacji do czerwca 2019 r. W Łodzi wzrosły zwłaszcza oczekiwania wynajmujących najmniejsze mieszkania o powierzchni do 38 mkw., które były wyceniane średnio na 1278 zł/m-c (+10,6 proc. r/r). Średnie stawki odstępnego notowane w Łodzi są jednak wciąż jednymi z najniższych spośród największych polskich miast.

Nieznaczną podwyżkę w skali roku zanotowano także na rynku najmu w Katowicach. Tam mieszkania na wynajem były wyceniane średnio na 1898 zł/m-c (+0,1 proc. r/r).

W przeciwieństwie do wspomnianych kawalerek położonych w Łodzi, w pozostałych analizowanych miastach w dół poszła zwłaszcza wycena dużych mieszkań o powierzchni od 60 do 90 mkw. Lokale o tym metrażu znajdujące się we Wrocławiu były wyceniane średnio na 2728 zł/m-c (-7 proc. r/r), te usytuowane w Bydgoszczy na 2111 zł/m-c (-13,6 proc. r/r), a oferowane w Gdańsku średnio na 3032 zł/m-c (-10,3 proc. r/r).

W stolicy woj. pomorskiego w porównaniu z czerwcem 2019 r. nastąpiła także znaczna obniżka średniej stawki odstępnego w przypadku mieszkań o powierzchni do 38 mkw. Były one oferowane średnio za 1744 zł/m-c (-9,9 proc. r/r). To jednak wciąż najwyższa średnia cena ofertowa z wyłączeniem warszawskiego rynku najmu.