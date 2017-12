Ceny ofertowe działek budowlanych – grudzień 2017 [Raport Bankier.pl]

Ponad 600 zł/mkw. w Warszawie i ponad 400 zł/mkw. w Poznaniu – to najwyższe średnie ceny ofertowe działek budowlanych w miastach wojewódzkich w Polsce. Końcówka roku nie zaskakuje, bo sprzedawcy działek wystawiają swoje oferty z podobnymi stawkami co w ubiegłych miesiącach.

Średnia cena w najdroższej lokalizacji dla cen nieruchomości – Warszawie – wyniosła w listopadowych ogłoszeniach 673,1 zł/mkw. W przypadku całego województwa - mazowieckie to ok. 170 zł/mkw. za teren pod budowę domu. To jedno z trzech województw, w których stawki przekroczyły 100 zł/mkw. – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl.

We wspomnianej trójce poza województwem mazowieckim znalazło się także województwo pomorskie (137,7 zł/mkw.) i małopolskie (104,2 zł/mkw.). Blisko 100 zł/mkw. oczekiwali także sprzedawcy parcel budowlanych w województwie lubelskim (99,6 zł/mkw.), śląskim (97,1 zł/mkw.) i wielkopolskim (95,6 zł/mkw.).

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych dla województw i miast wojewódzkich w listopadzie 2017 r. [zł/mkw.] Województwo Powierzchnia [mkw.] Średnia cena dla powierzchni Średnia cena dla całego województwa Miasto Średnia cena dla miasta dolnośląskie 0-800 197,8 79,5 Wrocław 308,5 800-1200 95,3 1200-2000 86,3 2000-5000 76,4 5000-10 000 71,3 10 000 i więcej 63,8 kujawsko-pomorskie 0-800 202,2 78,5 Bydgoszcz 204,7 800-1200 94,3 1200-2000 72,0 2000-5000 64,4 5000-10 000 70,3 10 000 i więcej 50,9 lubelskie 0-800 383,6 99,6 Lublin 267 800-1200 138,8 1200-2000 102,6 2000-5000 82,6 5000-10 000 67,5 10 000 i więcej 55,3 lubuskie 0-800 164,2 46,9 Gorzów Wielkopolski 35,2 800-1200 70,2 1200-2000 42,5 2000-5000 43,8 5000-10 000 47,8 10 000 i więcej 38,4 łódzkie 0-800 187,3 72,5 Łódź 270,8 800-1200 101,0 1200-2000 99,6 2000-5000 80,3 5000-10 000 84,1 10 000 i więcej 58,7 małopolskie 0-800 252,2 104,2 Kraków 394,4 800-1200 119,9 1200-2000 102,5 2000-5000 97,5 5000-10 000 91,6 10 000 i więcej 80,6 mazowieckie 0-800 450,5 169,2 Warszawa 673,1 800-1200 211,1 1200-2000 185,5 2000-5000 150,8 5000-10 000 158,7 10 000 i więcej 130,1 opolskie 0-800 103,1 63,1 Opole 116,7 800-1200 72,7 1200-2000 67,1 2000-5000 57,2 5000-10 000 43,7 10 000 i więcej 28,9 podkarpackie 0-800 207,6 64 Rzeszów 173,9 800-1200 94,6 1200-2000 66,0 2000-5000 67,5 5000-10 000 41,4 10 000 i więcej 70,0 podlaskie 0-800 252,2 85,1 Białystok 264,4 800-1200 104,0 1200-2000 95,3 2000-5000 78,6 5000-10 000 91,7 10 000 i więcej 68,0 pomorskie 0-800 371,1 137,7 Gdańsk 357,7 800-1200 138,9 1200-2000 114,3 2000-5000 93,8 5000-10 000 98,4 10 000 i więcej 96,5 śląskie 0-800 148,3 97,1 Katowice 213 800-1200 96,0 1200-2000 86,6 2000-5000 86,9 5000-10 000 81,2 10 000 i więcej 91,5 świętokrzyskie 0-800 188,4 78 Kielce 235,1 800-1200 97,9 1200-2000 90,8 2000-5000 58,3 5000-10 000 73,8 10 000 i więcej 77,8 warmińsko-mazurskie 0-800 245,6 59,8 Olsztyn 149,5 800-1200 123,2 1200-2000 65,1 2000-5000 51,5 5000-10 000 59,1 10 000 i więcej 40,7 wielkopolskie 0-800 186,2 95,6 Poznań 421 800-1200 108,0 1200-2000 106,9 2000-5000 95,7 5000-10 000 109,1 10 000 i więcej 61,4 zachodniopomorskie 0-800 187,2 78,3 Szczecin 214,5 800-1200 103,7 1200-2000 82,6 2000-5000 73,7 5000-10 000 78,5 10 000 i więcej 97,8 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

Najtaniej jest niezmiennie w Lubuskiem – to jedyny badany region, w którym stawka wynosi mniej niż 50 zł/mkw. W listopadzie było to 46,9 zł/mkw. Drożej jest w województwie warmińsko-mazurskie ze średnią ceną wynoszącą 59,8 zł/mkw.

Ceny działek budowlanych w miastach wojewódzkich

W przypadku miast czołówka nie jest już tak zbliżona cenowo. Najdroższa Warszawa mocno wybija się na prowadzenie, a za nią jest dopiero Poznań z ceną niższą o 250 zł/mkw. – 421 zł/mkw. Podium zamyka Kraków ze stawką 394,4 zł/mkw. Ponad 300 zł/mkw. oczekują jeszcze sprzedawcy działek budowlanych z Gdańska (357,7 zł/mkw.) i Wrocławia (308,5 zł/mkw.).

Najtańszy pod względem cen działek jest natomiast Gorzów Wielkopolski. Stawka za 1 mkw. terenu pod budowę w domu w tym mieście systematycznie spadała od początku roku – z 75 zł do 35 zł. To jedyne miasto, w którym średnia cena z ogłoszeń nie przekroczyła 100 zł/mkw. w przypadku miast wojewódzkich.

Źródło:

Mateusz Gawin