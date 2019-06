500+ na pierwsze dziecko. Co musisz zrobić?

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa zelektryzowała rodziców informacją, że pierwsze wypłaty z 500+ na pierwsze dziecko mogą być wypłacone już w lipcu. Co trzeba zrobić, by liczyć na najszybszą wypłatę środków tak, by jeszcze zasiliły wakacyjny budżet, kiedy za pasem półkolonie, obozy i rodzinne wyjazdy?

- Jestem przekonana co do tego, że w lipcu będą pierwsze wypłaty, ponieważ wiem, że samorządy są gotowe. Tak było 3,5 roku temu. [...] Pieniądze 1 lipca będą na koncie samorządów na pewno - zapewniła Bożena Borys-Szopa, podkreślając, iż rządowi zależy na szybkiej i płynnej realizacji programu. Jednocześnie szefowa resortu zachęca wszystkich do składania wniosków jak najszybciej.

Kto może liczyć na szybką wypłatę świadczenia wychowawczego (bo tak właśnie nazywa się "urzędowo" program 500+)? Przede wszystkim składający wnioski przez internet, gdyż mogą to zrobić już od 1 lipca. Wybierający drogę tradycyjną będą mogli to zrobić dopiero miesiąc później, czyli od 1 sierpnia.

Program 500+ uruchamiany jest na wniosek rodziców lub opiekuna. Stąd im szybciej go złożymy, tym szybciej dostaniemy pieniądze. Od 1 lipca możliwe jest złożenie dokumentów w gminie, w której mieszka dziecko. Do dyspozycji są trzy sposoby:

strona empatia.mrpips.gov.pl bankowość elektroniczna platforma PUE ZUS

Wszyscy, którzy skorzystają z tego sposobu, nie będą musieli już czekać na decyzję administracyjną o przyznaniu pieniędzy, ale drogą mailową dostaną potwierdzenie o przyjęciu wniosku. Ta uproszczona formuła ma przyspieszyć cały proces. Jak zapewnia ministerstwo, trwają testy programów informatycznych, które mają udźwignąć to przedsięwzięcie. Miejmy nadzieję, że spiszą się one lepiej niż swojego czasu programy Państwowej Komisji Wyborczej.

Choć zgodnie z ustawą na wypłatę pieniędzy samorządy mają trzy miesiące, to strona rządowa zachęca do wykonania szybszych przelewów.

Jak już wspomniano, od 1 sierpnia będzie można złożyć wniosek o 500+ na pierwsze dziecko osobiście lub za pośrednictwem poczty. Formularze będą dostępne m.in. w urzędach gminy.

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku między 1 lipca a 30 września 2019 roku gwarantuje wypłatę wyrównania tak, jakbyśmy składali go 1 lipca. Jeśli przegapimy ten termin, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Np. jeśli złożymy 1 października wniosek o świadczenie dla dziewięcioletniej jedynaczki, to otrzymamy o 1500 zł mniej niż gdybyśmy złożyli go 29 września.

Terminy wypłat świadczenia 500+ Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku.

Złożenie wniosku we wrześniu 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku.

Złożenie wniosku w październiku 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Złożenie wniosku w listopadzie 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku.

Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku.

Jak wypełnić wniosek o 500+ na pierwsze dziecko?

Formularze dostępne są na stronie internetowej ministerstwa oraz w Urzędach Gmin. Odkąd zniesiono kryterium dochodowe, rodzice lub opiekunowie nie muszą przedstawiać dokumentów dotyczących zarobków. Co więc pozostaje?

Na samym początku trzeba wypełnić dane dotyczące samorządu, do któremu kierujemy wniosek (urząd gminy). Następne potrzebne będą dane starającego się o świadczenie rodzica lub opiekuna. Będziemy musieli m.in. podać swój datę urodzenia, PESEL, serię i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość, obywatelstwo i stan cywilny (odpowiednio: panna, kawaler, zamężna, żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, w separacji, ale tylko orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, wdowa, wdowiec). W kolejnej rubryce napisać należy swój adres, numer telefonu (który nie jest obowiązkowy, ale ułatwi kontakt) oraz adres e-mail, na który wnioskodawca otrzyma informację o przyznaniu świadczenia. Na samym końcu znajdują się pytania o dane dzieci: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (tylko w przypadku, gdy dziecko nie ma nadanego nr PESEL), obywatelstwo, stan cywilny i płeć. Widać więc wyraźnie, że wystarczy sam akt urodzenia.

500+ gdy mamy więcej niż 1 dziecko

Gdy ktoś ma więcej dzieci, składa tylko jeden wniosek, na którym ujmuje wszystkich niepełnoletnich członków rodziny. Na podstawie wypełnionego dokumentu, przyznane im zostanie prawo do świadczenia na 1. dziecko, a wraz z dniem 1 października na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznawane do końca września).

500+ na pierwsze dziecko a dochód

Wypłacane 500+ nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń. Dotyczy to m.in. wypłat z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, stypendiów dla uczniów i studentów.

500+ na pierwsze dziecko a UE

Jeśli rodzic za granicą pobiera świadczenie o podobnym charakterze, to odpowiedni organ informuje o tym wojewodę. Ten zaś przekazuje dane dalej do odpowiedniej gminy. Nie warto więc kombinować, bo otrzymane niesłusznie pieniądze trzeba będzie zwrócić.

aw/ws/pap