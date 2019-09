30-latkowie kupują najwięcej, w Warszawie sprzedaje się najszybciej. Mieszkaniówka w liczbach

Największe mieszkania w Poznaniu, najdroższe w Warszawie, a jak negocjować cenę - to we Wrocławiu — wynika z raportu Barometr przygotowanego przez Metrohouse i Gold Finance za II kwartał 2019 r. Analitycy sprawdzili także, kto kupuje i sprzedaje mieszkania na rynku wtórnym w największych polskich miastach.

O blisko tydzień skrócił się w ciągu roku czas potrzebny na sprzedaż mieszkania w Warszawie. Od momentu wystawienia ogłoszenia do podpisania aktu notarialnego w II kw. 2019 r. mijało średnio trzy i pół miesiąca - 107 dni. Proces ten nieco dłużej trwa w pozostałych miastach z największej szóstki, czyli w Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku - 129 dni. W pozostałych polskich miastach na sprzedaż mieszkania potrzeba średnio 111 dni.

W Warszawie zaoszczędzisz najmniej

W większości miast sprzedający, ze względu na duży popyt, nie są zbyt skorzy do obniżania cen podczas negocjacji. Najwięcej, średnio 3 proc. można wynegocjować kupując mieszkanie we Wrocławiu. Także w stolicy Dolnego Śląska sprzedający są najbardziej skłonni do korekty ceny, jeśli proces sprzedaży przedłuża się. Średnia różnica między pierwszą a ostatnią ofertą cenową to 5,2 proc.

Średnia cena mieszkania, metraż i możliwości negocjacyjne Miasto Średnia cena mieszkania [w tys. zł] Średni metraż [w mkw.] Możliwości negocjacyjne [w proc.] Warszawa 516 57 1,1 Kraków 330 46 1,6 Łódź 260 56 2,2 Wrocław 330 54 3 Poznań 384 59 2,6 Gdańsk 353 47 2,8 Źródło: Raport Barometr Metrohouse i Gold Finance; opracowanie: Bankier.pl

Najmniej chętni do targowania się są sprzedający mieszkania w Warszawie. Podczas negocjacji dochodzi tam do średnich obniżek na poziomie 1,1 proc. Nominalnie tak dużej różnicy między Wrocławiem a Warszawą nie widać, ponieważ w stolicy mieszkania są najdroższe. Średnia cena kupowanego „M” to 516 tys. zł. Dla porównania w Łodzi, to dwukrotnie mniej - 260 tys. zł.

Największe mieszkania kupowane są z kolei w Poznaniu. Średni metraż wynosi tam 59 mkw., a najmniejsze w Krakowie - 46 mkw.

Kto kupuje, kto sprzedaje mieszkania?

Analitycy Metrohouse i Gold Finance przeanalizowali także profil kupujących i sprzedających mieszkania pod względem wieku, profesji i powodów dokonania transakcji.

W II kwartale 2019 r. mieszkanie na rynku wtórnym kupowały osoby pomiędzy 30. a 40. rokiem życia (41 proc.). Kupujący w tym przedziale wiekowym wydawali też średnio najwięcej - 311 521 zł. Powodem był m.in. największy średni metraż, który wyniósł 59 mkw.

Profil kupujących i sprzedających mieszkania pod względem wieku Wiek Odsetek kupujących [w proc.] Średnia cena – kupno [w zł] Średni metraż – kupno [w mkw.] Odsetek sprzedających [w proc.] Średnia cena – kupno [w zł] Średni metraż – kupno [w mkw.] 20-30 14 274 198 55 30 300 800 53 30-40 41 311 521 59 30 327 336 51 40-50 23 290 426 51 21 300 976 55 50-60 11 299 850 47 15 325 487 55 60+ 11 217 122 46 4 243 200 57 Źródło: opracowanie Bankier.pl na podstawie barometru Metrohouse

W przypadku sprzedających, mieszkania najczęściej pozbywały się osoby w wieku 20-30 lat. Największe lokale sprzedawały jednak osoby powyżej 60. roku życia. Pomimo tego na swoim „M” nie zarabiali najwięcej - średnio 243 200 zł, o ponad 80 tys. zł mniej niż osoby w wieku 50-60 lat.

Najwięcej na kupno mieszkania w II kw. 2019 r. wydawali managerowie najwyższego szczebla - średnio 399 167 zł. Statystycznie największe mieszkania kupowali jednak managerowie niższego szczebla i emeryci. Miały one średnio 56 mkw. powierzchni.

Profil kupujących i sprzedających mieszkania pod względem profesji Profesja Odsetek kupujących [w proc.] Średnia cena – kupujący [w zł] Średni metraż - kupujący [w mkw.] Odsetek sprzedających [w proc.] Średnia cena – sprzedający [w zł] Średni metraż – sprzedający [w mkw.] Pracownik etatowy 50 292 100 55 48 282 538 53 Przedsiębiorca 25 292 858 56 22 333 017 56 Manager 10 245 608 41 17 370 806 61 Top menedżer 4 399 167 55 3 383 799 53 Emeryt 11 240 566 56 10 246 962 46 Źródło: Raport Barometr Metrohouse i Gold Finance; opracowanie: Bankier.pl

Co drugie mieszkanie - jak wynika z raportu Metrohouse i Gold Finance - było w II kw. 2019 r. kupowane w celach inwestycyjnych (28 proc.) lub w wyniku przeprowadzki do większego mieszkania (20 proc.) Jedynie 4 proc. osób kupiło mniejsze mieszkanie od poprzedniego.

W przypadku sprzedających, najczęstszym powodem dokonania transakcji byłą przeprowadzka do większej nieruchomości (29 proc.). Co szósty sprzedający (17 proc.) zawierał umowę ze względu na przeprowadzkę do innego miasta. 3 proc. osób sprzedało w drugim kwartale mieszkanie odziedziczone w spadku.

Mokotów, Wola i Praga - najpopularniejsze dzielnice Warszawy

Analitycy Metrohouse i Gold Finance wzięli pod lupę także najpopularniejsze dzielnice Warszawy. I tak, podobnie jak przed rokiem, najwięcej osób w II kwartale 2019 r. postanowiło przenieść się na Mokotów (12,6 proc. wszystkich transakcji). Dużym zainteresowaniem kupujących cieszy się także Wola oraz Praga-Południe (po 11,7 proc.).

W porównaniu z drugim kwartałem zeszłego roku zwiększyło się zainteresowanie mieszkaniami zlokalizowanymi w Śródmieściu. Mniejszym wzięciem cieszą się za to lokale mieszkaniowe w Białołęce. Najmniej, poniżej 1 proc. transakcji dokonano w tym czasie w Rembertowie i Wesołej.

Najpopularniejsze dzielnice Warszawy przy kupnie mieszkania Dzielnica Odsetek transakcji Bemowo 5,8 Białołęka 7,8 Bielany 2,9 Mokotów 12,6 Ochota 6,8 Praga Północ 2,9 Praga-Południe 11,7 Rembertów poniżej 1,0 Śródmieście 5,8 Targówek 2,9 Ursus 1,9 Ursynów 9,7 Wawer 4,9 Wesoła poniżej 1,0 Wilanów 4,9 Włochy 1,9 Wola 11,7 Żoliborz 4,9

Profil kupujących i sprzedających mieszkania pod względem wieku Wiek Odsetek kupujących Średnia cena kupowanego mieszkania Średni metraż kupowanego mieszkania Odsetek sprzedających Średnia cena sprzedawanego mieszkania Średni metraż sprzedawanego mieszkania 20-30 14 274 198 55 30 300 800 53 30-40 41 311 521 59 30 327 336 51 40-50 23 290 426 51 21 300 976 55 50-60 11 299 850 47 15 325 487 55 60+ 11 217 122 46 4 243 200 57 Źródło: opracowanie Bankier.pl na podstawie barometru Metrohouse

Dane statystyczne pochodzą z raportu Barometr Metrohouse i Gold Finance bazującego na informacjach z biur nieruchomości Metrohouse i Gold Finance w największych polskich miastach w II kwartale 2019 r.

Marcin Kaźmierczak