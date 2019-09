Wielton coraz mocniejszy poza Polską

Mimo słabszych wyników w Polsce Wielton nadal rośnie. Wyniki napędza zagranica, gdzie na plus zadziałały nie tylko przejęcia, ale i świetne półrocze we Francji. Inwestorzy najnowszy raport producenta naczep przyjęli z ulgą.

W I półroczu 2019 roku Wielton zanotował wzrosty przychdów ze sprzedaży z poziomu 0,98 mld zł do 1,33 mld zł, czyli o 34,9%. Główna w tym zasługa wzrostu wolumenu, w badanym okresie bowiem udało się sprzedać aż 12001 jednostek, podczas gdy przed rokiem było to 8825 (+36%). Wynik zaburzony jest jednak przez pojawienie się w tym roku w skonsolidowanych wynikach nowej spółki - Lawence David. Bez niej Wielton w I półroczu 2019 roku sprzedał 9838 przyczep, naczep i zabudów, co daje porównywalny wzrost o 11,5% rok do roku.

Rosły jednak i koszty. - Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że w I półroczu 2019 roku istotnie wzrosły w porównaniu z I półroczem 2018 roku koszty wytworzenia produktów, głównie na skutek wyższych cen komponentów do produkcji naszych pojazdów. Wyższe niż rok wcześniej były także wynagrodzenia w Wielton S.A. Narzuciliśmy optymalną dyscyplinę kosztów administracyjnych i obsługi sprzedaży, uzyskując istotny ich spadek. Nie bez znaczenia był wzrost kosztów wytworzenia związany z uzupełnianiem straconych w ubiegłorocznym pożarze mocy lakierniczych przez dodatkowe usługi zewnętrzne - pisał w liście do akcjonariuszy prezes Golec.

Wzrost kosztów wytworzenia, w stosunku do przychodów, wpłynął na obniżenie rentowności EBITDA. Za I półrocze 2019 roku ukształtowała się ona na poziome 6,4% i była o 0,5 p.p. niższa niż za analogiczny okres poprzedniego roku. Ostatecznie I półrocze 2019 roku Wielton zakończył z zyskiem netto w wysokości 40,1 mln zł, czyli o 4,7% wyższym od uzyskanego za I półrocze 2018 roku. - Porównując wyniki powyższych okresów należy ponadto pamiętać, że w I półroczu 2018 roku wynik netto był zwiększony o podatek odroczony od premii inwestycyjnej z tytułu realizacji inwestycji na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w kwocie ponad 5 mln zł - czytamy w raporcie.

Wyniki te ucieszyły inwestorów, notowania Wieltonu szły bowiem na środowej sesji o blisko 6 proc. w górę. To szansa na przełamanie złej passy, bowiem od wyznaczenia maksimów w maju 2017 roku (na poziomie 18,9 zł), wycena akcji spółki regularnie spada. Przed dzisiejszą sesją było to ledwie 7,45 zł, w niewiele ponad dwa lata kapitalizacja Wieltonu skurczyła się zatem o 60 proc. Po okresie sporej eksansji pojawiły się obawy o rentowność. Szczególnie w kontekście spowolnienia gospodarczego (zarówno w Polsce oraz na Zachodzie), ale też i rosnących płac, kosztów energii etc.

Słabsze wyniki w Polsce

Nie wszystko wygląda jednak różowo. Przykładowo w I półroczu 2019 roku wydano dowody rejestracyjne dla 14 086 przyczep i naczep o DMC powyżej 3,5 t, czyli o 93 sztuki (o 0,7%) więcej niż rok wcześniej. Wielton jest trzecią siłą polskiego rynku pojazdów użytkowych, zmniejszył jednak swój udział w rejestracjach do poziomu 13,9% (spadek udziału o 0,7 p.p.). Krajowa sprzedaż grupy spadła 4,2%, a ale Wielton z nawiązką odrabiał to na rynkach zagranicznych, których udział w sprzedaży grupy rok do roku wzrósł z 70,6% do 79,3%.

Warto wspomnieć jednak, że na forach poświęconych spółce pojawiały się sygnały mówiące o przestojach i cięciu nadgodzin. Lokalna prasa donosiła nawet na przełomie czerwca i lipca o planach sporej redukcji liczby pracowników w zakładach w Wieluniu, spółka dementowała jednak doniesienia dotyczące grupowych zwolnień (artykuł "Wielton zwolni 600 osób?" w "Kulisach Powiatu" z 3 lipca 2019 roku). Na nasze pytania niestety przedstawiciele Wieltonu nie odpowiedzieli.

Spadający udział Polski w obrotach Wieltonu to zasługa zagranicznej ekspansji i sukcesywnego skupowania zagranicznych marek. Wielton na niektórych rynkach działa pod marką macierzystą, na niektórych zaś korzysta z pozycji przejętych, jak np. we Francji z Fruehaufu (1. miejsce na tamtejszym rynku), czy we Włoszech z Viberti Rimorchi (6. miejsce). Najnowszy nabytek to brytyjskie Lawrence David (5. miejsce), którego pojawienie się w wynikach znacząco wpłynęło na wzrost eksportowych przychodów grupy.

Najwięcej naczep w I półroczu 2019 roku WIelton sprzedał we Francji - 3285 sztuk, wzrost aż o 23,1% - Wzrost sprzedaży na rynek francuski wynikał przede wszystkim z zakończenia instalacji linii spawania podwozi naczep w zakładzie Fruehauf SAS (co spowodowało czasowe ograniczenie jego mocy produkcyjnych w I półroczu 2018 roku) oraz z uruchomienia w 2018 roku nowej formy współpracy polegającej na dostarczaniu przez Wielton S.A. do Fruehauf SAS podwozi do dalszej zabudowy, które następnie jako skompletowane pojazdy są sprzedawane przez Fruehauf SAS do finalnego odbiorcy - czytamy w raporcie. Podobny model ma zresztą funkcjonować w Wielkiej Brytanii, gdzie w 2020 roku do Lawrence David ma trafi 2,5-3 tys. sztuk podwozi wykonanych w Polsce.

Drugie miejsce pod względem liczby sprzedanych naczep i przyczep przypadło Polsce (2483), trzecie Wielkiej Brytanii (2163). Znaczącą pozycję odgrywały także Rosja, Niemcy i Włochy, w dwóch ostatnich krajach sprzedaż Wieltonu jednak spadała. Zmiany te to efekt różnej sytuacji gospodarczej poszczególnych krajów.

Francuski rynek, na którym tak dobrze radzi sobie Wielton, sprzyja po prostu wzrostom. Zanotowano tam aż o 6,6% więcej rejestracji przyczep i naczep rok do roku. W Niemczech obserwowano wzrost o 3,3%, nastroje w niemieckim przemyśle nie są jednak najlepsze. Spowolnienie widać we Włoszech (-6.8%). Spadek zanotowano też w Rosji (o 1,6%, Wielton swoją pozycję na tym rynku jednak umocnił), czego głównej przyczyny upatrywano w słabej styczniowej pogodzie. Firma nadal widzi potencjał na wschodzie, "zapotrzebowanie na usługi transportowe w Rosji jest ogromne" - czytamy w raporcie. Szansą ma też być rządowy projekt rozwoju transportu. Dodano jednak, że "znaczny potencjał rosyjskiego rynku dostrzegła już większość globalnych producentów pojazdów użytkowych lokalizując w Rosji w ostatnich latach swoje montownie i centra serwisowe.".

W raporcie zwrócono uwagę na ewentualne problemy związane z Brexitem. - Około 80% przewozów pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską odbywa się drogą lądową. Rocznie do Wielkiej Brytanii wjeżdża ponad dwa miliony ciężarówek, z tego aż prawie jedna czwarta pojazdów pochodzi z Polski. W ostatnich latach polskie firmy transportowe stały się liderem na rynku przewozów na Wyspach, wyprzedzając nawet rodzime firmy brytyjskie. Uważa się, że transport samochodowy jest tą sferą gospodarki, która zostanie mocno dotknięta Brexitem. Po wyjściu z UE, Wielka Brytania będzie musiała stworzyć własny system transportu i rozwiązać takie problemy jak: zezwolenia transportowe, zasady kabotażu, licencje i certyfikaty dla pracodawców, standardy techniczne pojazdów - napisano.

Strategia Wieltonu do roku 2020 zakłada wzrost wolumenu sprzedaży produktów spółki do 25 tys. sztuk i osiągnięcie przychodów na poziomie 2,4 mld zł oraz 8 proc. marży EBITDA. - Koncentrujemy się dzisiaj na wykorzystaniu naszej multibrandowości, na aktywnym zarządzaniu portfolio produktowym, dywersyfikacji geograficznej, budowaniu skali biznesu i ewentualnym wchodzeniu z produkcją własną komponentów. Te działania są przedmiotem naszej troski, bo one mają budować w przyszłości marżę" - powiedział na konferencji prasowej prezes Mariusz Golec.

Adam Torchała