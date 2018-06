Reuters: Santander też zainteresowany Euro Bankiem

Santander Bank może stanąć do wyścigu o Euro Bank. To kolejny bank po Credit Agricole, który według źródeł agencji Reutera chce wykupić sprzedawaną przez Societe Generale markę bankową.

– Santanter/Bank Zachodni WBK dołączy do gry – twierdzi źródło agencji, określone jako doświadczony pracownik sektora bankowego. Potwierdza także, że bankiem zainteresowany jest Credit Agricole.

Coraz więcej graczy w wyścigu po Euro Bank

Dwa kolejne źródła podają, że w rozmowach o zakupie Euro Banku przez Credit Agricole padły kwoty rzędu kilkuset milionów zł. Jedno z nich wskazało także, że wśród zainteresowanych Euro Bankiem instytucji jest portugalski Bank Millennium. Wszystkie banki odmówiły jednak komentarza w tej sprawie.

To kolejne plotki związane ze sprzedażą Euro Banku. Jeszcze w tym miesiącu ujawniono plany Societe Generale na temat wycofania się z polskiego rynku (i w konsekwencji sprzedaży Euro Banku), a potem obstawiano Credit Agricole jako potencjalnego kupca

Eurobank na koniec ubiegłego roku mógł pochwalić się 14 mld zł aktywów – to daje mu 17. miejsce w zestawieniu banków w Polsce. Credit Agricole Bank Polska jest nieco większy – 21 mld zł aktywów. Przejęcie Euro Banku poskutkowałoby prawdopodobnie wskoczeniem Credit Agricole do TOP10 tuż za Citi Handlowym i przed Idea Bankiem . Jeśli to jednak Santander zostałby właścicielem Euro Banku, wraz z przejmowanym Deutsche Bankiem, bank znany dziś jeszcze jako Bank Zachodni WBK mógłby stanąć bardzo blisko za Bankiem Pekao, który na koniec I kw. 2018 roku liczył blisko 180 mld zł aktywów.

MG