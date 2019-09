Powrót króla. JSW detronizuje CD Projekt w rankingu spółek Bankier.pl

Długotrwała dominacja CD Projektu w rankingu Bankier.pl dobiega końca. Na prowadzenie wysuwa się Jastrzębska Spółka Giełdowa, co oznacza powrót na tron dawnego króla.

Ostatni raz JSW znajdowała się na pozycji lidera rankingu popularności spółek w kwietniu 2018 roku. Akcjonariusze spółki z powrotu na szczyt jednak z całą pewnością się nie cieszą. O ile wtedy kurs spółki był w okolicach wieloletnich szczytów, to obecnie akcje JSW przeżywają istną katastrofę, a wycena spadła już poniżej 3 mld zł. Zaledwie w pół roku akcje potaniały o ponad 60 proc. Na spółce ciążą m.in. rosnące koszty, taniejący węgiel, a także polityczne wojenki o fotel prezesa.

Drugie we wrześniowym zestawieniu okazały się Zakłady Mięsne Henryk Kania. Do znajdującej się nad przepaścią spółki wkroczyło w ostatnim miesiącu Centralne Biuro Śledcze Policji, a także rozpoczęła się kontrola celno-skarbowa. Według prokuratura ZM Henryk Kania produkowały nie tylko wyroby mięsne, ale też tysiące lewych faktur, oszukując skarb państwa na ponad 40 mln zł. Wybawieniem może się okazać Cedrob, który złożył już wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia części mienia oraz liczy na wznowienie produkcji w zakładach ZM Henryk Kania na początku października. Kurs spółki spadł tym czasem od początku września aż o 50 proc.

Dopiero na trzecim miejscu wylądował CD Projekt, który nieprzerwanie prowadził w tym rankingu od czerwca 2018 roku. We wrześniu producent gier potwierdził, że powstanie wersja multiplayer gry „Cyberpunk 2077”. CD Projekt zapowiedział także wydanie trzeciego dodatku do gry „Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana". Premiera dodatku „Żelazna Wola" odbędzie się 2 października na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Tymczasem pełna wersja tej produkcji już 27 października ma się pojawić w wersji iOS.

Na czwarte miejsce wskoczył tymczasem Ursus. Na początku września amerykański fundusz inwestycyjny Enerkon Solar International ogłosił, że zamierza dokapitalizować Ursusa w ciągu kilku dni, co gwałtownie podniosło wycenę polskiej spółki (+70 proc. od tamtej pory). Transakcja ta jednak do dziś nie doszło do skutku, choć podpisano już umowę ustalającą potencjalne warunki. Według sądu Ursus tymczasem miał przestać regulować zobowiązania, co postawiło pod znakiem zapytania realizację przyspieszonego postępowania układowego.

Ranking popularności spółek Bankier.pl - wrzesień 2019 Lp. Spółka Ticker Miejsce w poprzednim rankingu 1. JSW JSW 2 2. Kania KAN poza 10 3. CD Projekt CDR 1 4. Ursus URS poza 10 5. KGHM KGH 3 6. Getin Noble GNB 10 7. CCC CCC poza 10 8. Tauron PE TPE 6 9. Getin GTN poza 10 10. Farm 51 F51 5 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Na forum króluje gaming

Najwięcej emocji na forum Bankier.pl budził tym razem Bloober Team, którego akcje przeżyły prawdziwy horror zaraz po premierze gry „Blair Witch”. Tuż za nim znalazł się The Farm 51, po tym, jak podał datę wydania wczesnego dostępu do gry „Chernobylite” na platformę Steam. Oprócz nich na czołowych miejscach znaleźli się także Ursus, ZM Henryk Kania, a także Getin Holding.

Najpopularniejsze spółki na forum Bankier.pl - wrzesień 2019 Lp. Spółka Ticker Liczba postów we wrześniu 1. Bloober BLO 13978 2. Farm 51 F51 10022 3. Ursus URS 8871 4. Kania KAN 7185 5. Getin GTN 5463 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Ranking popularności spółek Bankier.pl jest narzędziem pokazującym popularność spółek giełdowych wśród osób korzystających z portalu. Podczas tworzenia rankingu pod uwagę brana jest liczba wyświetleń bankierowego profilu spółki podczas ostatnich 30 dni. Zestawienie na bieżąco mogą śledzić użytkownicy Bankier.pl. Ranking forumowej popularności jest z kolei dostępny w sekcji giełda.

Adam Hajdamowicz