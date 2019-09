Kontrola celno-skarbowa w ZM Henryk Kania

W pogrążonych w licznych kłopotach Zakładach Mięsnych Henryk Kania rozpocznie się kontrola celno-skarbowa.

- Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie informują, że w dniu 16 września 2019 r. przekazano zarządcy, ustanowionemu dla Spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym – panu Mirosławowi Mozdżeniowi zawiadomienie o wszczęciu wobec spółki przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach kontroli celno-skarbowej – czytamy w komunikacie opublikowanym przez spółkę.

Przedmiotem kontroli ma być rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczenia i wpłacenia podatku od towarów i usług za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r. Przewidywany czas kontroli wynosi 3 miesiące.

Pod koniec ubiegłego tygodnia zarządca ZM Henryk Kania wrócił się z pismem do sądu o rozważenie, czy nie zachodzą przesłanki do umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Zarządca wskazał, że nie ma dostępu do żadnych dokumentów spółki.

W trakcie poniedziałkowej sesji akcje ZM Henryk Kania potaniały o 10 proc., do poziomu 0,2610 zł.

MZ