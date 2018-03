Ranking spółek Bankier.pl - luty 2018

Po dwóch miesiącach przerwy, na pozycję lidera rankingu spółek Bankier.pl powrócił CD Projekt. Niespodziewany zwycięzca poprzedniego zestawienia, Polimex-Mostostal, spadł aż na piąte miejsce.

CD Projekt po raz kolejny „przypomniał się” inwestorom wraz z kolejnymi informacjami o najnowszych produkcjach. Rąbka tajemnicy na temat „Cyberpunka 2077” uchylił Mike Pondsith, twórca uniwersum, na którym bazuje ta produkcja. „Musieliśmy znaleźć kogoś z tym samym pomysłem, z tą samą wizją świata. Zobaczycie, jak dużo śmierci będzie w trailerze. W oknach, gazetach, w odbiciach, porozrzucane ciała itp. To nie są rzeczy, które można zwyczajnie wytłumaczyć w grze, ponieważ powstały one w wyobraźni twórców” – mówił w wywiadzie w ramach kampanii „El Futuro es One”.

W ostatnich dniach przedstawiciele poinformowali natomiast , że „Wiedźmina 4" nie będzie, choć studio nie wyklucza produkcji osadzonej w uniwersum tej gry. „Póki co jednak skupiamy się na „Gwincie", który w pewnym sensie również jest grą ze świata wiedźmina, a także na „Cyberpunku" – oświadczył prezes spółki, Adam Kiciński. Na giełdzie CD Projekt radził sobie jednak ostatnio dosyć słabo, a akcje spółki w lutym potaniały o ponad 7%.

W przypadku JSW, drugiej spółki w rankingu, działo się w lutym znacznie więcej. Ten wielokrotny lider naszego rankingu rozpoczął m.in. rozmowy w sprawie odkupienia od Prairie projektu kopalni węgla koksującego Dębieńsko. Najwięcej emocji wzbudziła chyba jednak „dywidendowa wpadka” JSW, kiedy to PAP poinformował, że strategia Jastrzębskiej Spółki Węglowej zakłada wypłacanie co najmniej 30 proc. skonsolidowanego zysku netto za dany rok. Jak się później okazało, w depeszy wkradł się błąd i tak naprawdę polityka dywidendowa zakłada wypłatę jedynie do 30 proc. zysku netto.

Wiele mówiono także na temat planów finansowych JSW. W latach 2018-2030 średni roczny wynik netto spółki ma wynosić ok. 1 mld zł, a z kolei już teraz ma ruszyć roadshow na rynku krajowym w sprawie pozyskania finansowania. „Scenariuszem alternatywnym jest wyjście z emisją obligacji na rynek międzynarodowy” - informował wiceprezes JSW Robert Ostrowski. Spółka walczy ponadto o kolejny kontrakt w Indiach.

Nie brakowało jednak również mniej przyjemnych wiadomości dla akcjonariuszy. W IV kw. sprzedaż węgla ogółem przez JSW spadła do zaledwie 3,57 mln ton z 4,24 mln ton w analogicznym okresie 2016 r. Ponadto po testach na utratę wartości aktywów okazało się, że dojdzie do odpisu, po którym EBIT JSW zmniejszy się o 872,5 mln zł.

Pierwszą trójkę zamyka Bumech, który wskoczył na to miejsce spoza pierwszej dziesiątki. Spółka ta w ostatnim miesiącu oszacowała stratę netto za rok obrotowy 2017 na co najmniej 25 mln zł. Kursem jednak wyraźnie „wstrząsnęło” dopiero podpisanie przez Bumech aneksu do dużej umowy na wydobycie rudy aluminium w Czarnogórze. Dzięki temu, cena akcji spółki wzrosła w ostatnim miesiącu aż o połowę.

Na dalszych miejscach pierwszej dziesiątki rankingu również doszło do sporych roszad. W sumie aż połowa spółek w czołówce jest nowa. Wskoczyły do niej m.in. PKN Orlen oraz Lotos, o których możliwym połączeniu plotkowano co prawda już dawno, jednak dopiero w ostatnich dniach wszystko oficjalnie się potwierdziło. Doszło bowiem do podpisania listu intencyjnego w tej sprawie.

Ranking popularności spółek Bankier.pl - luty 2018 Spółka Ticker Miejsce w poprzednim rankingu 1. CD Projekt CDR 3 2. JSW JSW 2 3. Bumech BMC poza "10" 4. Ursus URS poza "10" 5. Polimex-Mostostal PXM 1 6. PKN Orlen PKN poza "10" 7. KGHM KGH 4 8. Eurocash EUR poza "10" 9. Tauron PE TPE 10 10. Lotos LTS poza "10" Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Na liście nie zabrakło również spółek, które ostatnio doświadczyły sporych spadków, a więc Ursusa, Eurocashu, czy Taurona. Na piąte miejsca spadł natomiast lider ostatniego rankingu Polimex-Mostostal.

Na forum również nieco zmian

Na forum Polimex jednak nadal cieszy się największym powodzeniem, w lutym napisano o nim aż 10013 postów. Na drugim miejscu także bez zaskoczeń – wciąż GetBack. Nieco zmian nastąpiło jednak w dalszej części rankingu. Nowi w pierwszej piątce są Ursus oraz Krezus, które zastąpiły Bumecha i PBG, o jedno miejsce spadł natomiast CD Projekt.

Najpopularniejsze spółki na forum Bankier.pl - luty 2018 Spółka Ticker Liczba postów w lutym 1. Polimex-Mostostal PXM 10013 2. GetBack GBK 6435 3. Ursus URS 6091 4. CD Projekt CDR 4486 5. Krezus KZS 3775 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Ranking jest narzędziem pokazującym popularność spółek giełdowych wśród osób korzystających z portalu. Podczas jego tworzenia pod uwagę brana jest liczba wyświetleń bankierowego profilu spółki podczas ostatnich 30 dni. Zestawienie na bieżąco mogą śledzić użytkownicy portalu. Ranking forumowej popularności jest z kolei dostępny w sekcji giełda.

Adam Hajdamowicz