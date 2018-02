JSW walczy o kolejny kontrakt w Indiach

Wsparcie procesu odmetanowania niżej położonych złóż węgla i zagospodarowanie metanu - to nowy kierunek ekspansji Jastrzębskiej Spółki Węglowej w Indiach. Ten rynek jest dla górniczego giganta jednym z bardziej perspektywicznych. W przyszłości JSW razem ze spółką ZOK z grupy EXME Berger Group chce indyjskim partnerom pomóc w budowie głębinowych kopalń i rozwiązywaniu problemów, które się z tym wiążą. Spółka jest obecna w tym kraju już od dekady - dostarcza koks do indyjskich gigantów produkujących stal.

- Hindusi mają coraz więcej kłopotów związanych z dużymi ilościami metanu i odmetanowaniem. My te doświadczenia mamy, bo gromadziliśmy je przez 25-30 lat pracy w bardzo metanowych kopalniach JSW. Planujemy w najbliższym czasie złożyć ofertę z partnerami w ramach konsorcjum na odmetanowanie kopalń hinduskich. Chcemy postawić nogę w tej części usługowej - mówi agencji informacyjnej Newseria Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Taką inwestycje planuje spółka Coal India, która produkuje rocznie ponad 500 mln ton węgla. Chodzi o kopalnię głębinową, którą zaprojektowali i wybudowali Polacy w latach 60. XX wieku niedaleko miejscowości Ranchi. Jak podkreśla prezes JSW, Polacy mają duże doświadczenie zarówno w projektowaniu i wdrażaniu procesów odmetanowania, jak i budowie infrastruktury oraz gospodarczym wykorzystaniu metanu.

Indie mają szóste największe na świecie zasoby węgla, szacowane na ponad 300 mld ton. Tylko państwowa spółka Coal India produkuje rocznie ponad 500 mln ton.

- Do tej pory większość kopalń to były kopalnie odkrywkowe. Te złoża się wyczerpują, więc Hindusi muszą sięgać do głębszych pokładów i budować kopalnie głębinowe - mówi Daniel Ozon.

JSW rozpoczęła ekspansję na indyjskim rynku po załamaniu na rynku koksu związanym ze światowym kryzysem gospodarczym. W tym samym czasie gospodarka Indii odnotowała roczne wzrosty na poziomie 8 proc.

- To rynek bardzo perspektywiczny z punktu widzenia dostawców surowców. Dzisiaj produkcja stali na rynku indyjskim to 100 mln ton, docelowo Hindusi chcą w ciągu 10 lat zwiększyć tą produkcję do 300 mln ton. To pokazuje jak duże jest zapotrzebowanie na węgiel koksujący, koks i rudę żelaza - mówi prezes JSW.

Jastrzębska Spółka Węglowa sprzedaje na indyjskim rynku od 500 do 700 tys. ton koksu rocznie. Odbiorcą jest jeden z większych producentów stali na zachodnim wybrzeżu kraju. Aktywnie szuka też kolejnych obszarów ekspansji.

- Podpisaliśmy list intencyjny ze spółką Jindal, która posiada aktywa wydobywcze w różnych częściach świata, m.in. w Australii. Wysłaliśmy tam już w grudniu cztery osoby w ramach wymiany i technologicznej współpracy. Teraz czekamy na rewizytę - mówi Daniel Ozon.

Indyjski koncern Jindal Steel and Power Limited poza sektorem stalowym działa również w energetyce, górnictwie i infrastrukturze. Spółka jest obecna w Azji, Afryce i Australii, gdzie posiada złoża węgla, ma także aktywa wydobywcze w Mozambiku. Obie spółki w listopadzie podpisały porozumienie o współpracy, dotyczące m.in. doradztwa oraz projektów inwestycyjnych w sektorze wydobywczym.

- Patrzę na Azję szerzej, dla mnie jest to miejsce, które technologicznie w wielu aspektach prześcignęło rozwiązania oferowane przez koncerny z Europy Zachodniej czy Ameryki Północnej. Biorąc pod uwagę wolumen produkcji węgla, koksu czy stali w Chinach, ta ekspertyza jest tam połączona z odpowiednio dobranym, skrojonym na miarę, długoterminowym finansowaniem, co może dla JSW być ciekawą alternatywą w realizacji inwestycji w połączeniu z ich finansowaniem - wyjaśnia Daniel Ozon.

Grupa JSW jest największym producentem wysokiej jakości węgla koksowego i znaczącym producentem koksu w Unii Europejskiej. Spółka ZOK należąca do EXME Berger Group jest największą firmą w Polsce zajmującą się odmetanowaniem górotworu kopalń węgla kamiennego i usługami z tym związanymi.