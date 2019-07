Polskie sny o atomie [Podcast]

Pierwsza nigdy nie powstała. Druga powstaje i powstać nie może. Po co nam elektrownia jądrowa? Posłuchaj o tym w Pulsie Biznesu do słuchania.

Po Elektrowni Jądrowej Żarnowiec pozostała ogromna blizna na południowo-wschodnim krańcu Jeziora Żarnowieckiego. Szkielet konstrukcji pierwszego bloku, zardzewiałe maszty oświetleniowe oraz ruiny budynków wzniesionych 30 lat temu przypominają o tym wielkim, niedokończonym projekcie. Druga elektrownia powstaje już ponad 10 lat - orientacyjne daty jej powstania wielokrotnie przesuwano, a opublikowany w ubiegłym roku raport Najwyższej Izby Kontroli nie pozostawia suchej nitki na działaniach urzędników rządowych oraz menedżerów w spółce celowej powołanej do budowy tej elektrowni. A raczej na braku tych działań.



Prace nad budową wcale jednak nie ustały. W zaciszach gabinetów Ministerstwa Energii toczą się pełną parą, by zdążyć przed kolejną wyznaczoną datą - 2033 rokiem. Czy i ta próba skończy się jak poprzednie?



O tym dziś atomowe wydanie Pulsu Biznesu do słuchania. O tym czy elektrownia jądrowa jest nam potrzebna, co może nam dać i czy w ogóle powstanie porozmawiamy z Joanną Maćkowiak-Panderą, szefową energetycznego think-tanku Forum Energii, Markiem Józefiakiem z polskiego oddziału Greenpeace, Adamem Rajewskim z Politechniki Warszawskiej oraz Tomaszem Nowackim z Ministerstwa Energii.

