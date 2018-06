Polska wyjdzie z grupy. Islandia ulubieńcem [Wyniki sondy]

Wyniki naszej mundialowej sondy nie pozostawiają wątpliwości – zespołem, za który najczęściej trzymają Państwo kciuki (nie licząc oczywiście Polski), jest reprezentacja Islandii. Na przeciwnym biegunie znalazła się Korea Południowa. Oba fakty da się logicznie uargumentować.

Nim przejdziemy do kreślenia mapy mundialowych sympatii użytkowników Bankier.pl, skupmy się na analizie przewidywań dotyczących biało-czerwonych. Aż 35 proc. ankietowanych uznało, że Polacy zakończą rosyjski mundial w 1/8 finału. Byłby to i tak najlepszy wynik od 32 lat – w 1986 r. Polska uległa Brazylii (0:4), w 2002 r. i 2006 r. kończyła rywalizację na fazie grupowej. Analogiczny pesymistyczny scenariusz wybiera 17 proc. badanych. To niemal tyle samo, ile uważa, że drużyna Adama Nawałki trafi do strefy medalowej. Pełen rozkład odpowiedzi (dane zaokrąglone) prezentujemy w tabeli poniżej:

Jak Polska zakończy mundial? 1/8 finału 35% ćwierćfinał 29% 3. miejsce w grupie 15% wygra turniej 10% trzecie miejsce 5% czwarte miejsce 3% drugie miejsce 2% 4. miejsce w grupie 2%

Zajmijmy się teraz „reprezentacjami drugiego wyboru”. Pewne zdziwienie może budzić fakt, że aż 16 proc. badanych wskazało, że na mundialu nie kibicuje nikomu poza Polakami. Być może wynika to z faktu, że większość odpowiedzi udzielono jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia, nim okazało się, że emocje rozpalać mogą zespoły, których na co dzień umiarkowani fani piłki raczej nie oglądają.

Po podliczeniu odpowiedzi osób, które wskazały jakiś kraj, pierwsze miejsce przypada Islandii, która – podobnie jak w trakcie Euro 2016 – zaskarbiła sobie sympatię zarówno ambicją prezentowaną na boisku, jak i wizerunkiem „kopciuszka” z 300-tysięcznego kraju (notabene, największą mniejszość narodową na wyspie stanowią Polacy).

Osoby chcące dowiedzieć się czegoś więcej o gospodarce Kraju Wulkanów, zapraszamy do lektury artykułów: „Dlaczego Islandia stała się bogatym krajem?” „Islandia przeżywa boom gospodarczy. Turystyka, Polacy i mocniejsza korona” oraz "Daliśmy Polsce szansę. Ale nie dziwimy się tym, którzy nie chcą wracać”

Kolejne miejsca na naszej liście zajęły zespoły uznawane za faworytów: Niemcy, Brazylia, Hiszpania, Argentyna. Za pierwszego czarnego konia można uznać Chorwację, jeden z ulubionych kierunków wakacyjnych Polaków (co przewijało się w uzasadnieniach odpowiedzi).

Której reprezentacji - oprócz Polski - kibicował będziesz najbardziej? (wyniki zaokrąglone ) Odpowiedź % Przykładowe uzasadnienie

Żadnej 16% Lubię Włochy, które nie awansowały Islandia 11% Jak można nie kochać Wikingów? Niemcy 10% Solidna firma jak BMV, AUDI i VW Brazylia 9% Jako jedyna drużyna łączy dyscyplinę z artyzmem Hiszpania 9% Kibicuję Barcelonie / Realowi Argentyna 7% Messi, Messi, Messi Chorwacja 5% Jadę tam na wakacje w czasie mundialu Anglia 4% Jestem emigrantem w UK Francja 3% Są faworytami Portugalia 3% Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo Belgia 3% Czarny koń turnieju Urugwaj 3% Mały kraj, wielkie talenty Rosja 2% Gospodarzy stać na niespodziankę Meksyk 2% Za aferę podczas okresu przygotowawczego Japonia 2% Lubię japońską kulturę Iran 1% Niech chłopaki odreagują sankcje Kolumbia 1% Grają ciekawą piłkę. Niedoceniani w Polsce Szwajcaria 1% Jedyny kraj z silnym głosem za lepszym pieniądzem (Vollgeld) Serbia 1% Słowiańska krew Panama 1% Nowicjusz na MŚ Kostaryka 1% To moja druga ojczyzna Dania 1% Lubię klocki Lego Senegal 1% Wielka niewiadoma Australia 1% Czuję się uczuciowo związany z tym krajem Szwecja 1% Bo pokonali Włochów w eliminacjach Egipt 1% Salah Arabia Saudyjska 1% Bo jest najsłabsza Peru 1% Kopciuszek Maroko 1% Bo kibicuje się tam wszędzie: na boiskach, plażach, ulicach… Nigeria 1% Good team Tunezja 1% Wakacje Korea Południowa 0% -

Żadnego głosu (!) nie oddano natomiast na Koreę Południową. Uzasadnienia tego faktu szukać można w bolesnej porażce z 2002 r., kiedy biało-czerwoni przegrali ze współgospodarzami w pierwszym meczu fazy grupowej (0:2). Miejmy nadzieję, że po rosyjskim mundialu żadna z reprezentacji nie zapisze się Polakom w pamięci aż tak negatywnie.

MZ