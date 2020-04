Mocne spadki powróciły na Wall Street

Nowojorskie indeksy spadły drugą sesję z rzędu. I to spadły bardzo mocno – bo po przeszło 4%. Na Wall Street zaczęły przeważać opinie, że zanim będzie lepiej, będzie jeszcze znacznie gorzej. I patrząc na statystyki epidemiologiczne trudno się tym opiniom dziwić.

Liczba oficjalnie potwierdzonych zakażeń chińskim koronawirusem wciąż rośnie wykładniczo. Stan na środowy wieczór to 911,3 tys. chorych i 45,5 tys. zmarłych. Z tego na same Stany Zjednoczone przypadało 203,6 tys. potwierdzonych przypadków Covid-19 oraz niemal 4,5 tys. zgonów. Wrażenie robi przede wszystkim tempo ekspansji koronawirusa w USA, znacznie szybsze niż w Europie.

W ślad za rosnącą liczbą zgonów wywołanych przez Covid-19 idą ograniczenia podstawowych wolności obywatelskich, co paraliżuje gospodarkę. W Europie Zachodniej stoi już praktycznie wszystko z wyjątkiem dostaw żywności i energii, a niedługo podobny scenariusz zapewne będziemy przerabiać w Stanach Zjednoczonych.

Potwierdzeniem tych obaw był marcowy raport koniunktury dla amerykańskiego przemysłu. Sam wskaźnik ISM osunął się z 50,1 pkt. do 49,1 pkt., sygnalizując tylko lekki spadek aktywności (znacznie płytszy niż w przypadku oczekiwanych przez rynek 45 pkt.). Tyle tylko że fatalnie wypadły subindeksy nowych zamówień (spadek z 49,8 pkt. do 42,2 pkt.) oraz zatrudnienia (obniżka z 46,9 pkt. do 43,8 pkt.). Jeśli dodatkowo skorygować te dane o błędnie pozytywny sygnał w postaci wydłużenia czasu dostaw (czyli w tym przypadku zakłóceń w łańcuchu dostaw), to wyłania się z tego obraz głębokiej recesji. Z kolei raport ADP pokazał, że jeszcze przed głównym uderzeniem fali

Pod wpływem takich informacji trudno się dziwić, że stery rynku znów przejęły niedźwiedzie. „To będzie najgorsza bessa w moim życiu” – powiedział Jim Rogers, dawny wspólnik Geroge’a Sorosa w legendarnym Quantum Fund. „To nie jest czas na granie bohatera” – wtórował mu Soren Thorup Sorensen, szef Kirkbi Group. „Sądzę, że w kwietniu powtórzymy coś przypominającego tą panikę z poprzedniego miesiąca” – dodał Jeffrey Gundlach z DoubleLine.

Skoro nawet takie rynkowe tuzy szykują się na długą i głęboką bessę, to sytuacja zapewne jest daleka od powrotu do normalności. Tym bardziej, że rynek raczej nie zdążył „przetrawić” nadchodzącego załamania gospodarczego w ciągu zaledwie miesiąca panicznych spadków. Po tej pierwszej fazie paniki w drugiej połowie marca przyszła rachityczna nadzieja, która teraz powoli pęka.

W środę Dow Jones zaliczył blisko 1000-punktowy spadek, tracąc 4,44%. S&P500 zaliczył utratę przeszło stu punktów, obniżając się o 4,41%. Nasdaq Composite po utracie również 4,41% znalazł się na poziomie 7 306,78 pkt. Był to pierwszy krok w stronę przetestowania marcowych minimów, do których jednak droga wciąż jest daleka (S&P500 musiałby spaść jeszcze o 12%).

Nawet prezydent Donald Trump – przez złośliwych nazywanych cheerliderką poprzedniej hossy – ogłosił, że Amerykanów czekają dwa „bolesne” tygodnie. Prognozy epidemiologów mówią, że w Stanach Zjednoczonych na Covid-19 może umrzeć w tym roku 100-240 tys. ludzi. Szczyt zakażeń w ma przypaść w okolicach świąt wielkanocnych.

Krzysztof Kolany