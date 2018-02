Macron chce reformy funkcjonowania islamu

Emmanuel Macron chce zreformować funkcjonowanie islamu we Francji. Prezydentowi zależy na czasie - podkreślają francuskie media, komentując wywiad, jakiego Emmanuel Macron udzielił niedzielnemu tygodnikowi "Le Journal du Dimanche".

Pałac Elizejski pracuje nad nowymi zasadami organizacji instytucji islamskich we Francji. Szef MSW Gerard Collomb ma opracować zasady funkcjonowania Francuskiej Rady Kultu Muzułmańskiego. To powołana w 2003 roku instytucja mająca skupiać organizacje islamskie. W Radzie jednak doszli do głosu radykałowie. Obecnie członkowie tej instytucji są wybierani w poszczególnych meczetach, a wpływ na to mają także inne państwa, jak Tunezja, Algieria, Maroko, Arabia Saudyjska i Katar. Prace prowadzone są w konsultacjach zarówno ze środowiskami muzułmańskimi - duchownymi i świeckimi, jak i intelektualistami i naukowcami zajmującymi się problematyką islamu.

Kolejne sprawy to kwestia finansowania organizacji muzułmańskich, działalność radykalnych imamów, zamykanie meczetów, w których odbywa się proces radykalizacji poglądów. W tym ostatnim przypadku chodzi także o więzienia i instytucje społeczne, jak kluby sportowe i szpitale. Kolejna sprawa to kształcenie imamów. Emmanuel Macron podkreśla, że chodzi o to, aby francuski islam wszedł na nowoczesną drogę, ograniczając wpływ państw arabskich. Prace nad reformami mają trwać pięć miesięcy.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/Marek Brzeziński/Paryż/em/kano