Indeksy koniunktury rozjechały się

Indeksy koniunktury są uważnie śledzone przez ekonomistów rynkowych, ponieważ dają bieżący wgląd w sytuację gospodarczą. O ile dane o produkcji poznajemy z jedno- lub dwumiesięcznym opóźnieniem, a dane o PKB nawet z trzymiesięcznym, o tyle indeksy koniunktury spływają niemal na bieżąco. Problem w tym, że często niedokładnie odzwierciedlają one kondycję gospodarki.



Spójrzmy co dzieje się teraz z najważniejszymi indeksami koniunktury dla przemysłu w strefie euro. Indeks PMI spada jak kamień, w listopadzie (wg wstępnego odczytu) spadł do 51,5 pkt, czyli właściwie wrócił do mizernej średniej z lat 2014-2016, kiedy strefa euro podnosiła się z recesji jak pijany facet pod sklepem. Nie są to wskazania recesyjne, ale wysoce niezadowalające. Jednocześnie indeks ESI, mierzony przez Komisję Europejską, lekko wzrósł w listopadzie i po wielu wcześniejszych miesiącach spadków wciąż znajduje się wyraźnie powyżej średniej z lat 2014-2016. Ten indeks sugeruje, że spowolnienie w strefie nie jest na razie głębokie i może mieć przejściowy charakter, na co zresztą wskazuje też prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi.

Który indeks "ma rację"? Trzeba zaznaczyć, że PMI pokazuje sytuację w przetwórstwie, a ESI w całym przemyśle (czyli też górnictwie, energetyce, wodociągach itd.), choć wątpliwe jest, by to decydowało o różnicy. Niestety większą korelację z realnymi odczytami produkcji przemysłowej ma indeks PMI. Warto też zauważyć, że indeks PMI wcześniej sygnalizował istotne zmiany w cyklu przemysłowym, tak było w roku 2011 (kryzys finansowy w strefie), 2014 (wojna na Ukrainie) oraz na początku 2018 r. (początek wojny handlowej).



Sytuacja w strefie euro nie wygląda więc optymistycznie. Choć warto poczekać na dane z realnej gospodarki by to lepiej ocenić.

Chcesz codziennie takie informacje na swoją skrzynkę? Zapisz się na newsletter SpotData

Chcesz samodzielnie analizować dane ekonomiczne? Platforma SpotData to darmowy dostęp do ponad 40 tysięcy danych z polskiej i światowej gospodarki, które można analizować, przetwarzać i pobierać w formie wykresów i tabel do Excela. Sprawdź na: https://spotdata.pl/ogolna.

Ignacy Morawski