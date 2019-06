Szalejące ceny warzyw. Jest szansa na obniżkę

Pietruszka droższa niż szparagi. Ba! Swoją zawrotną ceną mogłaby bez wstydu konkurować z kawiorem. W sklepach warzywniczych czy dyskontach mogą szokować także kwoty, jakie wydamy na seler, fasolkę szparagową, cebulę czy ziemniaki.

- Nie poznaję już cen w sklepach - mówi nam Aldona Bączyńska, mieszkanka Wrocławia. - Rosną one niemal z dnia na dzień. Warzywa są droższe od mięsa. Takiej sytuacji nie pamiętam - dodaje. Obserwacje potwierdzają dane Głównego Urzędu Statystycznego.

W ciągu roku ceny żywności wzrosły o 5 proc., a w ciągu miesiąca o 1,4 proc. To największy skok od 8 lat.

Warto wiedzieć, że są to ceny za warzywa zeszłoroczne. Susza w 2018 roku spowodowała, że dziś zjadamy niewielkie zapasy, a dopiero wchodzące na rynek nowalijki nie są w stanie w pełni zaspokoić popytu.

Pietruszka do zupy może być sporym wydatkiem. W niektórych sklepach jej cena osiąga nawet poziom 27 zł za kilogram. To prawie 170-procentowy wzrost w porównaniu do zeszłego roku, kiedy za 1 kg płaciliśmy 10 zł, a w 2017 roku - 6 zł.

Ceny pietruszki z 11 czerwca 2019 Giełda Pochodzenie Ilość w kg Średnia cena Cena za kg "Bronisze" Warszawski Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. kraj 1 12,00 12,00 Wielkopolska Gildia Rolniczo - Ogrodnicza S.A. kraj 5 67,50 13,50 Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. kraj 5 75,00 15,00 Targpiast Sp. z o.o. - 1 17,50 17,50 Źródło: wiescirolnicze.pl

W porównaniu z zeszłym miesiącem widać wzrost najniższej ceny hurtowej o 50 groszy. W samej Wielkopolsce "majowa" pietruszka w czerwcu zdrożała na giełdach aż o 2 zł.

Ceny pietruszki z 14 maja 2019 Giełda Pochodzenie Ilość w kg Średnia cena Cena za kg Wielkopolska Gildia Rolniczo - Ogrodnicza S.A. kraj 5 57,50 11,50 "Bronisze" Warszawski Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

kraj 1 13,00 13,00 Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. kraj 5 75,00 15,00 Targpiast Sp. z o.o. - 1 17,50 17,50 Źródło: wiescirolnicze.pl

Za pęczek młodej pietruszki na giełdach w czerwcu płacono średnio 3,80 zł.

Cena cebuli może doprowadzić do łez

Kto lubi gzik czy wątróbkę, musi się liczyć z droższą cebulą (zapłacze zapewne nie tylko przy jej krojeniu). Jeszcze rok temu za 1 kg trzeba było zapłacić około 80 groszy. Teraz to koszt około 3 zł, choć i tak cena nieznacznie spadła w porównaniu do maja. Z kolei w sklepach kupujący musi za nią dać około 5 zł.

Ceny cebuli białej z 11 czerwca 2019 Giełda Pochodzenie Ilość w kg Średnia cena Cena za kg "Bronisze" Warszawski Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. import 1 2,98 2,98 "Bronisze" Warszawski Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. kraj 1 3,02 3,02 "Rynek Elizówka" Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - 1 3,75 3,75 Targpiast Sp. z o.o. - 1 4,00 4,00 Wielkopolska Gildia Rolno - Ogrodnicza S.A. kraj 5 21 4,20 Źródło: wiescirolnicze.pl

W porównaniu z majem ceny tego płaczliwego warzywa rosną średnio o 20 groszy na kilogramie. W czerwcu najtańsza była ta dostępna z importu.

Ceny cebuli białej z 14 maja 2019 Giełda Pochodzenie Ilość w kg Średnia cena Cena za kg "Bronisze" Warszawski Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. kraj 1 3,18 3,18 Wielkopolska Gildia Rolno - Ogrodnicza S.A.

kraj 5 16,50 3,30 "Rynek Elizówka" Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - 1 3,75 3,75 "Bronisze" Warszawski Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. import 1 4,00 4,00 Targpiast Sp. z o.o.

- 1 4,00 4,00 Źródło: wiescirolnicze.pl



Z kolei za 1 kg młodej cebuli trzeba wydać około 5 zł.

Ceny ziemniaków o 100 proc. w górę

Koniec z plackami ziemniaczanymi. Jak tak dalej pójdzie, popularność zyskają kasze i ryż. Ziemniaki podrożały bowiem o około 100 proc.

Najtaniej, według danych portalu dlahandlu.pl, można je kupić w Warszawie i Lublinie. Drożej o niemal 1 zł zapłacimy za nie we Wrocławiu, Krakowie i na Górnym Śląsku.

Ceny ziemniaków z 11 czerwca 2019 Giełda Pochodzenie Ilość w kg Średnia cena Cena za kg Wielkopolska Gildia Rolno - Ogrodnicza S.A. kraj 15 33,50 2,23 Targpiast Sp. z o.o. kraj 1 2,40 2,40 "Rynek Elizówka" Lubelski Rynek Hurtowy S.A.

- 1 2,44 2,44 "Bronisze" Warszawski Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

kraj 1 2,48 2,48 Źródło: wiescirolnicze.pl

W porównaniu do zeszłego miesiąca ceny wzrosły nawet o 1 zł za kg.

Ceny ziemniaków z 14 maja 2019 Giełda Pochodzenie Ilość w kg Średnia cena Cena za kg Targpiast Sp. z o.o. kraj 1 1,40 1,40 "Rynek Elizówka" Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - 1 2,10 2,10 Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. kraj 15 32,50 2,17 Wielkopolska Gildia Rolno - Ogrodnicza S.A. kraj 15 33,50 2,23 "Bronisze" Warszawski Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

kraj 1 2,46 2,46 Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. import 15 49,00 3,27 "Bronisze" Warszawski Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. import 1 3,35 3,35 Źródło: wiescirolnicze.pl

Warto przypomnieć, że w czerwcu 2018 roku za młode ziemniaki płacono hurtowo podobnie, bo od 1,80 do 2,85 zł za kg.

Ceny młodych ziemniaków z 11 czerwca 2019 Giełda Pochodzenie Ilość w kg Średnia cena Cena za kg Targpiast Sp. z o.o. kraj 1 1,80 1,80 Wielkopolska Gildia Rolno - Ogrodnicza S.A.

kraj 15 32,50 2,17 "Bronisze" Warszawski Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

kraj 1 2,20 2,20 Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. kraj 15 35,00 2,33 "Rynek Elizówka" Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - 1 2,85 2,85 "Rynek Elizówka" Lubelski Rynek Hurtowy S.A. import 1 2,94 2,94 Źródło: wiescirolnicze.pl

Cena marchwi jak cena złota?

Gdzie podziały się te piękne czasy, kiedy za kilogram marchwi w hurcie płacono 70 groszy? Tak cena wyglądała jeszcze w październiku zeszłego roku. Teraz już można tylko ją wspomnieć z rozrzewnieniem.

Ceny marchwi z 11 czerwca 2019 Giełda Pochodzenie Ilość w kg Średnia cena Cena za kg "Bronisze" Warszawski Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

kraj 1 1,50 1,50 "Bronisze" Warszawski Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. import 1 2,15 2,15 "Rynek Elizówka" Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - 1 2,25 2,25 Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. kraj 10 24,00 2,40 Wielkopolska Gildia Rolno - Ogrodnicza S.A. kraj 10 25,00 2,50 Targpiast Sp. z o.o

1 2,70 2,70 Źródło: wiescirolnicze.pl

W porównaniu do maja zanotowano pewną stabilizację cen. Najprawdopodobniej jest to wynik pojawiających się nowalijek.

Ceny marchwi z 14 maja 2019 Giełda Pochodzenie Ilość w kg Średnia cena Cena za kg "Bronisze" Warszawski Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

kraj 1 1,90 1,90 Łódzki Rynek Hurtowy Zjazdowa S.A. kraj 10 22,00 2,20 Wielkopolska Gildia Rolno - Ogrodnicza S.A. kraj 10 22,00 2,20 "Bronisze" Warszawski Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. import 1 2,25 2,25 "Rynek Elizówka" Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - 1 2,35 2,35 Targpiast Sp. z o.o

1 2,40 2,40 Źródło: wiescirolnicze.pl

Koszt młodej marchwi w hurcie to od 2 do 2,75 zł za 1 kg.

Cena włoszczyzny ostro w górę

W niedzielę w znacznej części polskich domów króluje rosół (z którego w poniedziałek robi się zupę pomidorową). Do jego ugotowania niezbędna jest oczywiście włoszczyzna, która podrożała o niemal 100 proc. Nie powinno to dziwić, skoro ceny jej części składowych również poszły w górę. Ich porównanie stanowi jednak trudność ze względu na użytą jednostkę. Dlatego też w tym przypadku ich uszeregowanie od najtańszej do najdroższej powinno być traktowane umownie.

Ceny włoszczyzny z 11 czerwca 2019 Giełda Pochodzenie Jednostka Średnia cena Cena za kg Targpiast Sp. z o.o - tacka 2,50 - "Rynek Elizówka" Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - pęczek 2,80 - Wielkopolska Gildia Rolno - Ogrodnicza S.A. kraj szt. 3,40 3,40 "Bronisze" Warszawski Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. kraj szt. 4,12 4,12 Targpiast Sp. z o.o

- pęczek 5,50 - Źródło: wiescirolnicze.pl

W porównaniu do zeszłego miesiąca widać, że na Mazowszu ceny spadły, a w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku wzrosły.

Ceny włoszczyzny z 14 maja 2019 Giełda Pochodzenie Jednostka Średnia cena Cena za kg Targpiast Sp. z o.o - tacka 2,50 - "Rynek Elizówka" Lubelski Rynek Hurtowy S.A. - pęczek 2,80 - Wielkopolska Gildia Rolno - Ogrodnicza S.A. kraj szt. 3,05 3,05 "Bronisze" Warszawski Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. kraj szt. 4,50 4,50 Targpiast Sp. z o.o

- pęczek 5,00 - Źródło: wiescirolnicze.pl

W przypadku młodej włoszczyzny ceny od dwóch miesięcy oscylują wokół widełek od 3 do 3,50 zł za 1 kg.

Do drogich warzyw należą także fasolka szparagowa (ceny hurtowe od 11 do 16 zł za 1 kg), bób (ok. 40 zł za 1 kg), maliny (ok. 35 zł za 1 kg) czy buraki (ceny hurtowe od 2 do 2,80 za kg.

Czy można liczyć na obniżkę cen warzyw?

Niestety odpowiedź nie jest jednoznaczna. Eksperci z rynku rolnego Bronisze piszą, że w mijającym tygodniu obserwowano wyhamowanie wzrostów cen na ubiegłoroczne warzywa krajowe i te z importu. W swoim komunikacie zaznaczyli, że powodem jest "coraz szersza i tańsza oferta zamienników, czyli młodych warzyw wiosennych, takich jak młoda cebula obierana, młoda marchew, pietruszka, buraki w pęczkach, a także przebój ostatnich dni - polskie ziemniaki młode, które obecnie kosztują około 3,5 zł/kg i należy się spodziewać znacznych obniżek w nadchodzącym tygodniu".

Konsumentów niepokoi tegoroczna susza i jej wpływ na ceny. I w tym przypadku analitycy uspokajają. "Kwietniowa susza mogła wpłynąć jedynie na wschody warzyw gruntowych na nienawadnianych plantacjach – część rolników ponownie dokonała siewów na początku maja. Obecnie na rynku oferowane są tegoroczne warzywa i owoce krajowe uprawiane pod różnymi osłonami (szklarnie, tunele wysokie i niskie, agrowłóknina), więc warunki pogodowe nie mają na razie większego wpływu na podaż, a przez to na ceny obserwowane na Rynku Hurtowym Bronisze" - napisano w komunikacie.

Jednak zarówno tegoroczne, jak i przyszłoroczne. "Jeśli będzie sprzyjająca wegetacji, możemy spodziewać się wysokich zbiorów, podaży i niskich cen tym bardziej, że rolnicy obsieli znacznie większe areały cebuli, kapustnych i korzeniowych zachęceni rekordowymi cenami na zbiory ubiegłoroczne" - napisano. Jest więc nadzieja.

