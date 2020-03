GetBack złożył do sądu pozew przeciw Altus TFI i 12 funduszom inwestycyjnym

GetBack złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciw Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i 12 funduszom inwestycyjnym w związku z zapłatą przez spółkę zawyżonej ceny za akcje EGB Investment - podał GetBack w komunikacie.

Getback wnioskuje o zapłatę solidarnie kwoty 134,64 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi ewentualnie o zasądzenie od poszczególnych pozwanych kwot odpowiadających równowartości ceny za akcje EGB Investments zapłaconej przez spółkę na rzecz każdego z funduszy, w łącznej kwocie 207.565.472,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi.

"Złożenie pozwu związane jest z zapłatą przez emitenta rażąco zawyżonej ceny (207.565.472,00 zł) za akcje EGB Investments. Altus oraz Fundusze, w imieniu i na rzecz których działał Altus, zawarły z emitentem umowę zobowiązującą sprzedaży akcji i umowę sprzedaży skcji oraz przyjęli wynagrodzenie od emitenta w sytuacji, gdy: przed sprzedażą akcji EGB doszło do niedopuszczalnej manipulacji kursem akcji EGB, co doprowadziło do rażącego zawyżenia wartości transakcji i wyrządzenia Emitentowi szkody w wysokości co najmniej 134,64 mln zł"- napisano.

"Wynagrodzenie w wysokości 207.565.472,00 zł nie odzwierciedlało wartości akcji EGB z uwagi na uwzględnienie w cenie za akcje EGB wartości komponentu w postaci umowy ramowej, której Altus nie wykonał" - dodano.

GetBack zdecydował się na wniesienie powyższego pozwu w świetle informacji o tym, że zarząd Altus przystąpił, na podstawie upoważnienia udzielonego przez NWZ do nabycia przez Altus akcji własnych w celu umorzenia, w drodze obniżenia kapitału zakładowego Altus. W ocenie spółki wypłacenie kwoty 52 mln zł akcjonariuszom Altus uniemożliwi egzekucję.

Spółka podała, że skup akcji własnych Altus TFI rozpoczął się 9 marca, a zakończenie przyjmowania ofert od akcjonariuszy Altus nastąpi 12 marca. Rozliczenie skupu akcji własnych, a w związku z tym bezpowrotne wypłacenie środków pieniężnych w kwocie 52 mln zł z Altus, może nastąpić 17 marca 2020 r.(PAP Biznes)

epo/ gor/