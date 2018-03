Ceny ofertowe wynajmu mieszkań – marzec 2018 [Raport Bankier.pl]

Średnio ponad 4000 zł/m-c oczekiwali właściciele mieszkań na wynajem w stolicy. To prawie dwukrotnie więcej niż w Gdańsku, Krakowie czy we Wrocławiu. Nie zanosi się na to, żeby wynajmujący zeszli z cen w najbliższym czasie.

Wysokie ceny mieszkań na sprzedaż i zapowiadane przez deweloperów kolejne podwyżki na rynku pierwotnym nie nastrajają pozytywnie, również jeśli chodzi o stawki odstępnego w przypadku najmu mieszkań. Korekty w lutym były niewielkie i wciąż zabrakło w analizie cen ofertowych choćby na poziomie 1000 zł/m-c. – Wszędzie jest drożej – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl.

Przeciętna stawka jakiej oczekują właściciele średniej wielkości mieszkań (38-60 mkw.) we wspomnianej już stolicy wyniosła 2837 zł/m-c. Ponad 2000 zł/m-c to także średnia cena odstępnego, jaka wynikała z ogłoszeń mieszkań na wynajem w Gdańsku (2235 zł/m-c), Wrocławiu (2120 zł/m-c) i Krakowie (2089 zł/m-c).

Średnie ceny wynajmu w wybranych miastach w lutym 2018 r. [zł/m-c] Miasto Metraż [mkw.] Średnia cena Średnia cena dla miasta Bydgoszcz 0-38 1137 1693 38-60 1503 60-90 2069 Gdańsk 0-38 1680 2437 38-60 2235 60-90 3165 Katowice 0-38 1315 2021 38-60 1862 60-90 2419 Kraków 0-38 1616 2418 38-60 2089 60-90 2894 Lublin 0-38 1493 2034 38-60 1888 60-90 2288 Łódź 0-38 1102 1813 38-60 1754 60-90 2328 Poznań 0-38 1314 1998 38-60 1862 60-90 2382 Szczecin 0-38 1309 1934 38-60 1687 60-90 2351 Warszawa 0-38 2152 4366 38-60 2837 60-90 4240 Wrocław 0-38 1678 2444 38-60 2120 60-90 3031 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

Najtaniej takie mieszkanie można było wynająć bez targowania się w Bydgoszczy – ok. 1500 zł/m-c. Niewiele drożej było w Szczecinie (1687 zł/m-c) i Łodzi (1862 zł/m-c). Do 2000 zł/mkw. nie dobiła także średnia stawka w Katowicach i Poznaniu (1862 zł/m-c) oraz w Lublinie (1888 zł/m-c).

Źródło:

Mateusz Gawin