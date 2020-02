Stawki najmu mocno w dół [Raport Bankier.pl]

Styczeń przyniósł obniżkę średnich stawek ofertowych najmu w największych polskich miastach. I choć oczekiwania wynajmujących spadły do dawno niewidzianych poziomów, na korektę wpływ miała przede wszystkim zmiana semestrów na uczelniach i wzrost liczby dostępnych ofert – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl.

Stawki wpisywane w ogłoszeniach najmu w porównaniu z rekordowym grudniem najmocniej obniżyli wynajmujący mieszkania w Łodzi – średnio o 8,5 proc. do poziomu 1858 zł/m-c. Wpływ na tak znaczny spadek miały oferty najmu lokali o powierzchni od 38 do 60 mkw., za które odstępne wyceniano średnio na 1717 zł/m-c (-11,9 proc. m/m).

Poniżej 2000 zł/m-c spadły w styczniu średnie ceny ofertowe najmu także w Poznaniu (średnio 1978 zł/mkw. i -1,4 m/m) i Katowicach (średnio 1999 zł/m-c. i -2,9 proc. m/m).

Średnie ceny wynajmu w wybranych miastach w styczniu 2020 r. Miasto Metraż [mkw.] Średnia cena [zł/mkw.] Średnia cena dla miasta [zł/mkw.] Bydgoszcz 0-38 1199 1822 38-60 1619 60-90 2433 Gdańsk 0-38 1787 2580 38-60 2293 60-90 3240 Katowice 0-38 1326 1999 38-60 1969 60-90 2485 Kraków 0-38 1758 2475 38-60 2168 60-90 2959 Lublin 0-38 1541 2300 38-60 2100 60-90 2618 Łódź 0-38 1200 1858 38-60 1717 60-90 2442 Poznań 0-38 1408 1978 38-60 1885 60-90 2626 Szczecin 0-38 1479 2131 38-60 1910 60-90 2656 Warszawa 0-38 2118 4355 38-60 2910 60-90 4544 Wrocław 0-38 1700 2356 38-60 2197 60-90 3042 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

Na spory spadek stawek odstępnego, średnio o 6,4 proc., mogli w styczniu liczyć także szukający mieszkania na wynajem w Warszawie. Właściciele takich lokali w stolicy oczekiwali średnio 4355 zł/m-c.

Po raz pierwszy od maja 2019 r. oczekiwania obniżyli z kolei wynajmujący w Krakowie. W styczniu odstępne było tam wyceniane średnio na 2475 zł/m-c.

Porównanie średnich cen ofertowych najmu w relacji miesięcznej i rocznej – styczeń 2020 r. Miasto Zmiana m/m [w proc.] (średnia stawka dla miasta) Zmiana r/r [w proc.] (średnia stawka dla miasta) Metraż [w mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] Bydgoszcz -6,5 -1,2 0-38 -0,4 -3,0 38-60 -4,0 +0,9 60-90 +4,9 +6,9 Gdańsk -2,6 +5,5 0-38 -0,8 +8,1 38-60 +0,6 +1,6 60-90 -3,3 +5,7 Katowice -2,9 -3,7 0-38 +2,8 +0,6 38-60 -1,9 -1,1 60-90 +2,3 -0,6 Kraków -2,1 +2,1 0-38 -0,5 +4,7 38-60 -0,5 +3,1 60-90 -0,8 +1,8 Lublin -1,0 +4,1 0-38 -0,6 +4,1 38-60 +4,8 +6,7 60-90 +2,3 +1,3 Łódź -8,5 -8,8 0-38 +1,0 -1,2 38-60 -11,9 +0,6 60-90 +0,6 -6,5 Poznań -1,4 +3,5 0-38 -0,5 +3,5 38-60 -0,2 +0,6 60-90 +1,6 +9,6 Szczecin +0,7 -2,7 0-38 +1,2 +3,0 38-60 +1,4 +9,6 60-90 -0,7 +3,8 Warszawa -6,4 +1,0 0-38 -2,1 +0,1 38-60 -0,2 +1,4 60-90 -0,4 +4,9 Wrocław -3,3 +0,3 0-38 -0,1 +0,4 38-60 -0,6 +3,3 60-90 -1,2 +3,9 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu nieruchomości Otodom.pl.

– Na obniżki cen oferowanych wpływ mógł mieć duży napływ nowych ofert. W zależności od miasta wybór mieszkań w styczniu był od 22 proc. do nawet 45 proc. większy – zauważa Jarosław Marszałek z serwisu nieruchomości Otodom.pl. – Wpływ na to mogła mieć zmiana semestrów na uczelniach, w związku z czym część studentów wyprowadziła się z mieszkań już na czas sesji – dodaje.

Nieznacznie w górę w relacji do grudnia 2019 r. powędrowały jedynie kwoty wpisywane w ogłoszeniach najmu w Szczecinie. Wzrost średniej stawki w stolicy woj. zachodniopomorskiego wyniósł 0,7 proc. (średnio 2131 zł/m-c.).

Przyglądając się poszczególnym metrażom, poza wspomnianymi już mieszkaniami o powierzchni od 38 do 60 mkw. w Łodzi, znacząca obniżka dotknęła także średnie i duże mieszkania na wynajem w Bydgoszczy. Średnie stawki odstępnego za wynajęcie lokalu o powierzchni od 38 do 60 mkw. przeceniono o 4,0 proc. do poziomu 1619 zł/m-c., z kolei za mieszkania o powierzchni od 60 do 90 mkw. oczekiwano o 4,9 proc. mniej niż w grudniu (średnio 2433 zł/m-c.).

Nie zabrakło jednak metraży, za które żądano więcej niż w ostatnim miesiącu 2019 r. Średnio o 4,8 proc. więcej oczekiwano za wynajęcie mieszkania o powierzchni od 38 do 60 mkw. w Lublinie (średnio 2100 zł/m-c.), z kolei w Łodzi, gdzie średnia stawka ofertowa bez względu na metraż spadła o 8,5 proc., najmniejsze kawalerki o powierzchni do 38 mkw. były wyceniane o 1,0 proc. drożej niż w grudniu.

Pomimo spadku stawki wpisywane w ogłoszeniach najmu w styczniu były w wielu miastach i tak wyższe niż przed rokiem. W Gdańsku, gdzie wynajmujący oczekiwali średnio 2580 zł/m-c, wzrost wyniósł średnio 5,5 proc., w Lublinie średnio 4,1 proc. (średnio 2300 zł/m-c), a w Poznaniu średnio 3,5 proc.

Najbardziej stabilne w porównaniu ze styczniem 2019 r. były oczekiwania wynajmujących mieszkania we Wrocławiu, które wzrosły w ciągu roku o 0,3 proc. (nominalnie o 6 zł/m-c.) do poziomu 2356 zł/m-c. Ceny ofertowe odstępnego stabilnie zachowywały się także w stolicy. Wzrost w skali roku wyniósł 1 proc.

Niższe niż w styczniu 2019 r. były z kolei średnie kwoty odstępnego w Łodzi – średnio o 8,8 proc. Wpływ na to miał styczniowy spadek średniej ceny ofertowej najmu o 8,5 proc. obserwowany i jednoczesny wzrost stawek w styczniu 2019 r. względem grudnia 2018 r.

Mniej niż w styczniu 2019 r. oczekiwali także wynajmujący mieszkania w Katowicach (-3,7 proc. r/r), Szczecinie (-2,7 proc. r/r) oraz Bydgoszczy (-1,2 proc. r/r).

W zależności od miasta najgłębiej do kieszeni musieli sięgać szukający innych metraży. W Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu najmocniej wzrosły średnie stawki dyktowane przez wynajmujących duże mieszkania o powierzchni od 60 do 90 mkw. – odpowiednio o 9,6 proc., 4,9 proc. i 3,9 proc. Z kolei w Gdańsku i Krakowie najmocniej wzrost kwot wpisywanych w ogłoszeniach mogli odczuć szukający na wynajem kawalerek o powierzchni do 38 mkw. – odpowiednio o 8,1, 4,7 proc.

Marcin Kaźmierczak