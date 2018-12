Ceny ofertowe mieszkań – grudzień 2018 [Raport Bankier.pl]

Za małe mieszkania z rynku wtórnego w Warszawie i Gdańsku sprzedawcy chcą już ponad 10 000 zł/mkw. Bardzo blisko tego progu jest także Kraków. W tych miastach lokale mieszkalne z drugiej ręki wyceniane są znacznie wyżej od tych prosto od dewelopera.

Ceny ofertowe mieszkań biją rekordy. Szczególnie widoczne jest to na przykładzie stolicy kraju i Gdańska, który w ostatnich latach bryluje w rankingach najlepszych miejsc do życia w Polsce. Ma to obicie w cenach, które w niektórych przypadkach są już na poziomie tych warszawskich – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl.

Średnia oczekiwania cenowe sprzedawców w Warszawie wyniosły w listopadzie 8393 zł/mkw. w nowym budownictwie i 9889 zł/mkw. na rynku wtórnym. Właściciele posiadający swoje mieszkania w lepszych lokalizacjach niż deweloperzy, którzy coraz częściej muszą się już decydować na obrzeża miasta, coraz mocniej wyceniają swoje aktywa mieszkaniowe.

Średnie ceny ofertowe mieszkań w wybranych miastach Polski w listopadzie 2018 r. [zł/m-c]



Miasto Metraż [mkw.] Rynek pierwotny Rynek wtórny

Średnia cena dla metrażu Średnia cena dla miasta Średnia cena dla metrażu Średnia cena dla miasta

Gdańsk 0-38 8019 7425 10037 9259

38-60 7262 9240

60-90 7349 8935

Katowice 0-38 6070 5825 5454 5291

38-60 5812 5194

60-90 5683 5376

Kraków 0-38 8837 7626 9989 8746

38-60 7405 8398

60-90 7248 8281

Lublin 0-38 6208 5785 6079 5610

38-60 5704 5589

60-90 5671 5495

Łódź 0-38 5770 5575 4676 4766

38-60 5577 4763

60-90 5422 4830

Poznań 0-38 7661 7083 7369 6815

38-60 7071 6897

60-90 6840 6292

Szczecin 0-38 6558 5929 6191 5527

38-60 5798 5588

60-90 5581 5335

Warszawa 0-38 9501 839 10966 9889

38-60 8127 9800

60-90 8169 9571

Wrocław 0-38 7899 7050 8336 7167

38-60 7112 7275

60-90 6615 6677

Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl



Widać to także we wspomnianym Gdańsku, Krakowie czy Wrocławiu. Decydując się na mieszkanie deweloperskie w jednym z miast trójmiejskiej metropolii, spotkać się można ze stawką za 1 mkw. niższą o blisko 2000 zł względem ofert z rynku wtórnego. Na tym drugim średnia wyniosła 9259 zł/mkw. W Krakowie różnica nieznacznie przekracza 1000 zł – 7626 zł/mkw. na rynku pierwotnym i 8746 zł/mkw. na rynku wtórnym. Wrocław wkracza na tę listę miast jeszcze nie śmiało – różnica jest niewielka. Deweloperzy życzyli sobie średnio 7050 zł/mkw., a właściciele używanych mieszkań 7167 zł/mkw.

Najniższe ceny z zestawienia niezmiennie reprezentuje Łódź. Deweloperzy oczekują średnio 5500 zł/mkw., a właściciele mieszkań używanych niecałe 4800 zł/mkw.

Mateusz Gawin