fot. Bankier.pl /

Już średnio ponad 1 mln zł oczekiwali w maju sprzedawcy oferujący 10-arowe działki w Warszawie – wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl. Maj przyniósł podwyżkę stawek za grunty budowlane w niemal wszystkich miastach wojewódzkich. Największą w przypadku małych parceli.

Spośród dużych rynków najmocniej względem kwietnia średnia cena ofertowa działek budowlanych wzrosła w Łodzi. Były one wyceniane średnio na 567 zł/mkw. – o 94 proc. wyżej niż w kwietniu. Za tak znaczącą podwyżkę odpowiadają przede wszystkim stawki wpisywane w ogłoszeniach sprzedaży działek o powierzchni od 8 do 12 arów, za które oczekiwano średnio 927 zł/mkw. – o 159,7 proc. więcej niż w kwietniu oraz nieco większych parcel o powierzchni od 12 do 20 arów, które wyceniano średnio na 1216 zł/mkw. – o 211,8 proc. wyżej względem kwietnia.

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych dla województw i miast wojewódzkich w maju 2020 r. [zł/mkw.] Województwo Powierzchnia [mkw.] Średnia cena dla powierzchni Średnia cena dla całego województwa Miasto Średnia cena dla miasta dolnośląskie 0-800 296 104 Wrocław 487 800-1200 146 1200-2000 110 2000-5000 89 5000-10 000 94 10 000 i więcej 90 kujawsko-pomorskie 0-800 210 90 Bydgoszcz 267 800-1200 93 1200-2000 87 2000-5000 82 5000-10 000 174 10 000 i więcej 46 lubelskie 0-800 449 133 Lublin 326 800-1200 138 1200-2000 140 2000-5000 101 5000-10 000 154 10 000 i więcej 24 lubuskie 0-800 185 80 Gorzów Wielkopolski 98 800-1200 94 1200-2000 66 2000-5000 52 5000-10 000 64 10 000 i więcej 53 łódzkie 0-800 340 122 Łódź 644 800-1200 190 1200-2000 127 2000-5000 87 5000-10 000 87 10 000 i więcej 46 małopolskie 0-800 350 154 Kraków 567 800-1200 156 1200-2000 148 2000-5000 131 5000-10 000 90 10 000 i więcej 84 mazowieckie 0-800 543 229 Warszawa 869 800-1200 262 1200-2000 227 2000-5000 198 5000-10 000 179 10 000 i więcej 160 opolskie 0-800 134 88 Opole 378 800-1200 94 1200-2000 75 2000-5000 82 5000-10 000 108 10 000 i więcej 51 podkarpackie 0-800 141 76 Rzeszów 198 800-1200 97 1200-2000 78 2000-5000 70 5000-10 000 85 10 000 i więcej 60 podlaskie 0-800 283 132 Białystok 367 800-1200 150 1200-2000 136 2000-5000 105 5000-10 000 72 10 000 i więcej 87 pomorskie 0-800 687 191 Gdańsk 581 800-1200 159 1200-2000 151 2000-5000 122 5000-10 000 135 10 000 i więcej 96 śląskie 0-800 179 128 Katowice 452 800-1200 131 1200-2000 126 2000-5000 97 5000-10 000 140 10 000 i więcej 109 świętokrzyskie 0-800 576 153 Kielce 557 800-1200 137 1200-2000 121 2000-5000 102 5000-10 000 183 10 000 i więcej 53 warmińsko-mazurskie 0-800 246 78 Olsztyn 203 800-1200 96 1200-2000 80 2000-5000 66 5000-10 000 45 10 000 i więcej 41 wielkopolskie 0-800 282 153 Poznań 682 800-1200 188 1200-2000 138 2000-5000 140 5000-10 000 209 10 000 i więcej 105 zachodniopomorskie 0-800 307 137 Szczecin 420 800-1200 167 1200-2000 108 2000-5000 133 5000-10 000 121 10 000 i więcej 90 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

Stawki wzrosły nawet dwukrotnie

Patrząc na wszystkie miasta wojewódzkie, ponad dwukrotnie więcej – o 105,4 proc. – niż w kwietniu oczekiwali sprzedający grunty budowlane w Opolu (średnio 378 zł/mkw.). O 55 proc. zwiększyła się w ciągu miesiąca wycena działek wystawionych na sprzedaż w Olsztynie (średnio 203 zł/mkw.).

Ponad 10-procentowy wzrost w skali miesiąca odnotowano także w przypadku działek usytuowanych w Poznaniu (średnio 682 zł/mkw. i +20,3 proc. m/m), Szczecinie (średnio 420 zł/mkw. i +19 proc. m/m), Kielcach (średnio 557 zł/mkw. i +17,3 proc. m/m) oraz Gdańsku (średnio 581 zł/mkw. i +14,4 proc. m/m).

Jak pokazują dane z poprzednich lat, nie jest to sezonowa podwyżka. Zarówno w maju 2017, 2018, jak i 2019 r. na rynku dominowały spadki, a jeśli w którymś z miast wojewódzkich odnotowano wzrost średniej stawki, to nie przekroczył on 14 proc.

Średnio 1 mln zł za 10 arów

Parcele budowlane w Warszawie, nie uwzględniając metraży, były wyceniane w maju średnio na 869 zł/mkw. – o 2,4 proc. i 20 zł/mkw. wyżej niż w kwietniu. Spadek średniej stawki odnotowano jedynie w dwóch miastach wojewódzkich: Rzeszowie (średnio 198 zł/mkw. i -6,6 proc. m/m) oraz Bydgoszczy (średnio 267 zł/mkw. i -4 proc. m/m).

Jak już wspomniano, najmocniej w górę w relacji do kwietnia poszły stawki dyktowane za najmniejsze działki o powierzchni do 8 arów. W Szczecinie średnie oczekiwania sprzedających wzrosły do 883 zł/mkw. (+101,6 proc. m/m), a w Warszawie do 2334 zł/mkw. (+90,5 proc. m/m). Wzrost powyżej 20 proc. w skali miesiąca odnotowano jeszcze w sześciu innych miastach wojewódzkich: Poznaniu (średnio 1049 zł/mkw. i +57,7 proc. m/m), Katowicach (średnio 578 zł/mkw. i +49,4 proc. m/m), Rzeszowie (średnio 400 zł/mkw. i +37,9 proc. m/m), Łodzi (średnio 486 zł/mkw. i +33,2 proc. m/m), Lublinie (średnio 928 zł/mkw. i +28,7 proc. m/m) oraz Gdańsku (średnio 1060 zł/mkw. i +21 proc. m/m).

Na drugim biegunie znalazła się średnia kwota wpisywana w ogłoszeniach dotyczących sprzedaży najmniejszych parcel w Krakowie. W maju oczekiwano za nie średnio 724 zł/mkw. – o 26 proc. mniej niż w kwietniu.

Większe wahania średnich cen ofertowych dotknęły w maju większe działki o powierzchni od 8 do 12 arów. Na rynku można było spotkać zarówno wzrosty sięgające ponad 150 proc – taka sytuacja miała miejsce w Łodzi, gdzie za grunty o tym metrażu oczekiwano średnio 927 zł/mkw., jak i kilkudziesięcioprocentowe spadki. W Gdańsku średnia stawka dla działek o tym metrażu spadła do 390 zł/mkw. (-25,7 proc. m/m).

Niższą wycenę niż w kwietniu tego typu działki miały także w Bydgoszczy (średnio 185 zł/mkw. i -37,9 proc. m/m), Lublinie (średnio 249 zł/mkw. i -18,9 proc. m/m), Krakowie (średnio 447 zł/mkw. i -18 proc. m/m), Rzeszowie (średnio 226 zł/mkw. i -3,4 proc. m/m) oraz Białymstoku (średnio 326 zł/mkw. i -3 proc. m/m).

Blisko 16-procentowa podwyżka oczekiwań sprzedających działki o powierzchni od 8 do 12 arów w Warszawie sprawiła z kolei, że średnia stawka notowana w stolicy po raz pierwszy przekroczyła psychologiczną barierę 1000 zł/mkw. Oznacza to, że 10-arowa działka w Warszawie wyceniana była w maju średnio na 1,03 mln zł.

Kupujący musieli mierzyć się również ze znacznymi wzrostami stawek w skali rocznej. Ponad dwukrotnie w relacji do maja 2019 r. zwiększyła się wycena gruntów budowlanych w Łodzi (+102,5 proc. r/r) i Opolu (+110 proc. r/r). Kilkudziesięcioprocentowy wzrost oczekiwań sprzedających w ciągu ostatnich 12 miesięcy odnotowano z kolei w Gorzowie Wlkp. (+63,3 proc. r/r), Kielcach (+43,9 proc. r/r), Szczecinie (+40 proc. r/r), Katowicach (+32,6 proc. r/r) i Poznaniu (+29,4 proc. r/r).

Wzrost stawek poniżej 10 proc. odnotowano z kolei na największych rynkach: w Warszawie (+7,7 proc. r/r), Krakowie (+8,8 proc. r/r) oraz we Wrocławiu (+9,2 proc. r/r), gdzie oczekiwano średnio 487 zł/mkw.

W dół w relacji do maja 2019 r. powędrowała średnia cena ofertowa działek budowlanych w Bydgoszczy (-7 proc. r/r), Rzeszowie (-4,8 proc. r/r) oraz Olsztynie (-4,2 proc. r/r).

Ceny ofertowe działek budowlanych - województwa

Drożyzna panuje także w ofertach dotyczących parceli położonych poza stolicami regionów. Najmocniej względem kwietnia wzrosła wycena gruntów budowlanych w woj. podlaskim. Oczekiwano tam średnio 132 zł/mkw. – o 37,5 proc. więcej niż w kwietniu – oraz woj. świętokrzyskim (średnio 153 zł/mkw. i +35,4 proc. m/m).

Zapisz się na nowy newsletter Bankier.pl o nieruchomościach » / Bankier.pl

W najdroższym pod względem średniej ceny ofertowej woj. mazowieckim działki budowlane były wyceniane w maju średnio na 229 zł/mkw. (+6,5 proc. m/m). Do granicy 200 zł zbliża się także średnia cena metra kwadratowego parceli w woj. pomorskim. W maju sprzedający oczekiwali tam średnio 191 zł/mkw. (+20,1 proc. m/m).

Szukający najmniejszych działek pod budowę domu (do 8 arów) na promocje mogli liczyć głównie poza stolicami województw. O blisko 25 proc. względem kwietnia obniżyła się wycena tego typu metraży w woj. łódzkim, gdzie oczekiwano średnio 340 zł/mkw. Mniej niż w kwietniu oczekiwali także sprzedający najmniejsze działki w województwach: kujawsko-pomorskim, mazowiecki, podkarpackim, śląskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.