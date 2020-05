Bardzo słaba sesja na GPW. W dół CCC i Santander

Podczas ostatniej kwietniowej sesji WIG20 wspiął się na najwyższe poziomy od koronawirusowego tąpnięcia. W nowy miesiąc indeks wszedł jednak bardzo słabo, nie dość, że mocno spadł, to jeszcze przy niewielkiej aktywności inwestorów. Odwrót zaliczyły m.in. odbijające wcześniej banki i odzieżówka.

Spadkiem o 2,9 proc. zakończył poniedziałkowy handel WIG20. To najprawdopodobniej odpowiedź polskiego rynku na bardzo słabą piątkową sesję na Wall Street. Amerykanie wyceniali wówczas m.in. wzrost napięcia na linii Waszyngoton-Pekin, a S&P500 spadł o 2,8 proc. W Polsce w piątek nie handlowano z powodu święta 1 maja.

Teorię o "spadkach z importu" potwierdza choćby przebieg sesji. WIG20 otworzył się przeszło 2 proc. pod kreską i w kolejnych godzinach notował niewielkie zmiany. Dziwnie to zabrzmi przy 2,9-proc. spadkach, ale na samym indeksie działo się niewiele. Podobnie było i z aktywnością, na szerokim rynku obroty wyniosły ledwie 825 mln zł, choć ostatnie tygodnie przyzwyczaiły nas do regularnego pokonywania poziomu 1 mld zł.

Sporo działo się jednak na samych spółkach z WIG20, przede wszystkim dlatego, że sesja stała pod znakiem "odwrotu od odbicia". Pod koniec kwietnia chęć odrabiania strat wykazywały przede wszystkim spółki odzieżowe i banki. W poniedziałek najgorszą czwórkę indeksu WIG20 tworzyli: CCC (-6,2 proc.), LPP (-6,5 proc.), mBank (-6,7 proc.) oraz Santander (-7,2 proc.). W przypadku tych pierwszych inwestorzy być może zdali sobie sprawę, że powrót do galerii to dopiero połowa sukcesu, teraz zaś w trudnych warunkach trzeba zarobić choćby na pokrycie kosztów, z czynszem na czele. W kontekście banków warto wspomnieć o wynikach Santandera, które okazały się gorsze od oczekiwań.

Mocne straty poniosło też Play (-4,8 proc.). Spółce nie pomogła nawet informacja od analityków Trigona, którzy wyliczyli, że Play ma szansę na awans w indeksowych strukturach MSCI. Zyskać mogą też Ten Square Games i PlayWay, stracić zaś PKP Cargo, Bogdanka, Millennium oraz CCC. Przy Ten Square Games warto zatrzymać się jeszcze z jednego powodu. W majowy weekend pojawiła się informacja, że przychody gry "Fishing Clash" w kwietniu wzrosły do ok. 7 mln USD z ok. 5 mln USD w marcu. Hit Ten Square wciąż ma się zatem dobrze.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 2816,48 -3,81 -2,28 5,76 -19,59 -24,80 DAX Niemcy 10466,80 -3,64 1,26 9,66 -15,21 -21,00 FTSE 100 W.Brytania 5753,78 -0,16 -1,59 6,25 -22,04 -23,71 CAC 40 Francja 4378,23 -4,24 -0,34 4,06 -21,63 -26,76 IBEX 35 Hiszpania 6673,30 -3,60 0,90 1,43 -30,27 -30,12 FTSE MIB Włochy 17035,61 -3,70 1,05 2,97 -22,15 -27,53 ASE Grecja 602,36 -4,12 -0,67 12,29 -22,10 -34,29 BUX Węgry 34576,84 -1,72 4,89 6,85 -18,68 -24,97 PX Czechy 862,95 -1,17 1,30 11,97 -19,25 -22,65 RTS INDEX (w USD) Rosja 1099,42 -2,28 1,67 11,31 -11,93 -29,02 BIST 100 Turcja 98842,24 -2,24 0,08 10,95 3,59 -13,62 WIG 20 Polska 1600,65 -2,91 -0,08 7,98 -31,43 -25,55 WIG Polska 45023,60 -2,37 0,31 9,74 -25,14 -22,15 mWIG 40 Polska 3233,53 -1,32 0,70 13,10 -21,82 -17,26 Źródło: PAP

Na szerokim rynku też przeważała jednak czerwień. WIG stracił dziś 2,4 proc., mWIG40 1,3 proc., a sWIG80 0,7 proc. Ponad 6-proc. spadki notowały m.in. akcje Maxcomu, Archicomu, Enter Air oraz 11bit studios. Tym ostatnim nie pomógł nawet wywiad, w którym prezes zapowiedział chęc wydania 3 gier własnych do 2024 roku . Inwestorom nie podoba się m.in. nowy program motywacyjny w spółce, który w niektórych komentarzach uznawany jest za mało ambitny.

Adam Torchała