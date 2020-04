Zysk netto Santander Bank Polska w I kw. wyniósł 170,9 mln zł

Zysk netto Santander Bank Polska w pierwszym kwartale 2020 roku spadł do 170,9 mln zł z 339 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 30 proc. poniżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 245 mln zł. Bank zawiązał dodatkowy odpis w wysokości 119 mln zł na ryzyko wynikające z pandemii COVID -19.

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich, co do zysku netto Santander Bank Polska za pierwszy kwartał, wahały się od 155,4 mln zł do 309,4 mln zł.

Zysk netto grupy spadł 49,6 proc. rdr i 66,3 proc. kdk.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w pierwszym kwartale 466,3 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem 11 proc. niższych odpisów na poziomie 421 mln zł w przedziale oczekiwań od 369 mln zł do 524 mln zł.

Bank podał, że w wynikach I kwartału utworzył dodatkowy odpis w wysokości 119 mln zł na oczekiwane straty kredytowe (korekta do wartości wynikających z modeli) w związku ze spodziewanymi stratami kredytowymi z tytułu skutków pandemii.

"W kolejnych okresach sprawozdawczych, wraz z pozyskiwaniem coraz bardziej rzetelnych informacji o prognozach oraz na podstawie obserwacji z zachowania poszczególnych portfeli kredytowych, Grupa uwzględni je odpowiednio w ramach zmian w modelu rezerw lub poprzez zmianę wartości oszacowanej dodatkowej rezerwy" - napisano w raporcie.

Bank podał, że udostępnił swoim klientom możliwość odroczenia spłaty raty kapitałowej kredytów gotówkowych i hipotecznych na okres 3 lub 6 miesięcy.

Bank oferuje także automatyczne przedłużenie o kolejne 2 miesiące kredytów MŚP w rachunkach bieżących, których terminy odnowienia przypadają w okresie najbliższych 3 miesięcy.

Dodatkowo umożliwia przedsiębiorstwom skorzystania z karencji - na okres do 6 miesięcy - w spłacie części kapitałowej zobowiązań przedsiębiorstw wynikających z umów kredytowych, faktoringowych i leasingowych.

"Grupa nie zakłada, że otrzymana karencja automatycznie oznacza istotny wzrost ryzyka kredytowego, natomiast potencjalna klasyfikacja do koszyka 2 wynika z oceny ryzyka niewykonania zobowiązania w horyzoncie życia ekspozycji" - napisano w raporcie.

Rezerwa na zwrot części opłat z tytułu przedterminowo spłaconych kredytów konsumpcyjnych wyniosła w I kwartale 2020 roku 47,1 mln zł.

Koszt ryzyka kredytowego w I kwartale 2020 roku wyniósł 0,96 proc., a z wyłączeniem odpisu na ryzyko wynikające z pandemii wyniósłby 0,88 proc.

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 1.636,3 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.631 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.598-1.702 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 1,7 proc. rdr i spadł 0,6 proc. kdk.

Obciążenie wyniku odsetkowego kosztami zwrotu opłat z tytułu przedterminowo spłaconych kredytów konsumpcyjnych wyniosło w I kwartale 2020 roku 52,6 mln zł.

Marża odsetkowa netto za I kwartał 2020 r. (annualizowana w ujęciu kwartalnym) wyniosła 3,32 proc. i była niższa w porównaniu z poprzednim kwartałem o 5 pb, a o 16 pb w stosunku do analogicznego kwartału 2019 roku.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 538,2 mln zł i był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 532 mln zł (oczekiwania wahały się od 521 mln zł do 543 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 3,5 proc. rdr i spadł 0,6 proc. kdk. Bank podał, że prowizje były pod wpływem sytuacji związanej z pandemią koronawirusa w drugiej połowie marca 2020 roku.

Bank podał, że w marcu 2020 r. Santander Consumer Bank dokonał sprzedaży spisanego portfela pożyczek gotówkowych, kredytów ratalnych oraz kredytów samochodowych o łącznej wartości 282,5 mln zł z wpływem na rachunek zysków i strat w wysokości 28,7 mln zł brutto (23,3 mln zł netto).

Z kolei Santander Bank Polska sprzedał portfele NPL o wartości 272,1 mln zł, z wpływem na rachunek zysków i strat w wysokości 5,8 mln zł brutto.

Koszty banku wyniosły w I kwartale 1.174 mln zł, były więc zbliżone do oczekiwań (1.186 mln zł).

Składki na rzecz BFG wniesione przez grupę Santander Bank wyniosły w I kwartale 287,6 mln zł, w tym 39,6 mln zł na fundusz gwarancyjny i 248 mln zł na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków. Rok wcześniej koszty składek wynosiły 220,6 mln zł.

Wskaźnik kosztów do dochodów grupy jest poziomie 56,3 proc., podczas gdy rok wcześniej było to 55,1 proc.

Bank podał, że w okresie pandemii czasowo zamknął 10-20 proc. sieci oddziałów detalicznych.

Pod koniec I kwartału skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 153.236,5 mln zł i w porównaniu z końcem 2019 r. wzrosły o 3,1 proc., a w ujęciu rdr o 7 proc.

W I kwartale 2020 r. nowo uruchomione kredyty hipoteczne osiągnęły wartość 1,4 mld zł, czyli o 4,2 proc. mniej niż rok wcześniej. Portfel brutto kredytów hipotecznych Santander Bank Polska wzrósł w stosunku rocznym o 5,7 proc. do 50,6 mld zł .

Wskaźnik TCR wynosi 16,79 proc., natomiast Cet1 14,91 proc.

Poniżej przedstawiamy wyniki grupy Santander Bank Polska w pierwszym kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

w mln zł 1Q2020 konsensus różnica







PAP





Wynik odsetkowy 1 636,3 1 631 0,3%



Wynik z prowizji 538,2 532 1,2%



Koszty ogółem 1 174,0 1 186 -1,0%



Saldo rezerw -466,3 -421 10,7%



Zysk netto 170,9 245 -30,3%

















1Q2020 1Q2019 różnica 4Q2019 różnica w mln zł



rdr

kdk











Wynik odsetkowy 1 636 1 609 1,7% 1 647 -0,6% Wynik z prowizji 538 520 3,5% 542 -0,6% Koszty ogółem 1 174 1 209 -2,9% 928 26,5% Saldo rezerw -466 -263 77,5% -264 76,9% Zysk netto 171 339 -49,6% 507 -66,3%

