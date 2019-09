Allegro - tydzień zniżek. Promocje nawet do 70%

Blisko 2 miliony produktów w cenach obniżonych nawet o 70% dostępnych jest w serwisie Allegro w ramach „Allegro Smart! Week”. Aby skorzystać z promocji trzeba wykupić subskrypcję Allegro Smart! umożliwiającą darmowy odbiór paczek.

„Allegro Smart Week” ruszył dzisiaj i potrwa do najbliższej niedzieli, 6 października. W tym czasie będzie można skorzystać z 35 tys. ofert i 200 mln produktów w cenach obniżonych nawet o 70 proc.

Tańsza elektronika i bilety

Przeceniona została zwłaszcza elektronika: smartfony marek Samsung, Xiaomi, iPhone, smartwatch'e, konsole PlayStation i Xbox, laptopy Huawei i Lenovo, MacBooki, a także urządzenia AGD, m.in. odkurzacze Roomba.

Zniżkami, sięgającymi do 20 proc., objęte zostały także bilety na kilkadziesiąt wydarzeń kulturalnych z oferty eBilet.pl.

Aby skorzystać z promocji, trzeba mieć wykupioną subskrypcję Allegro Smart!, która kilka dni temu obchodziła pierwszą rocznicę funkcjonowania.

To usługa umożliwiającą nieograniczoną liczbę bezpłatnych dostaw do ok. 20 tys. punktów odbioru i paczkomatów. Aby korzystać z darmowych dostaw, trzeba wykupić roczną subskrypcję za 49,99 zł.

Darmową wysyłką objęte są zamówienia, których wartość wynosi co najmniej 40 zł i które wystawiane są przez sprzedawców uczestniczących w programie. Usługa umożliwia także bezpłatne zwroty produktów.

62 mln ofert w Allegro Smart!

Jak informują przedstawiciele Allegro, dzięki Allegro Smart! klienci serwisu zaoszczędzili w ciągu pierwszego roku ponad 250 mln zł na dostawach. O 37 proc. wzrosła z kolei sprzedaż w ramach Allegro Smart! w porównaniu do 16 proc. w przypadku pozostałych sprzedawców.

– Klienci, którzy korzystają z Allegro Smart!, kupują prawie 6 razy więcej niż inni klienci – informuje Francois Nuyts, dyrektor generalny Allegro.

Programem objętych zostało blisko 62 mln ofert, najwięcej, bo 13,6 mln, w kategorii "Motoryzacja", 12 mln - w kategorii "Książki i komiksy", 11 mln - w "Elektronice", 6,5 mln - w kategorii "Moda" oraz 2,4 mln - w kategorii "Dziecko".

MKaz