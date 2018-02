150 tys. zł różnicy w zdolności – tak banki patrzą na tego samego kredytobiorcę

Trzyosobowe gospodarstwo domowe dysponujące dochodem w wysokości 5,6 tys. zł mogłoby pożyczyć od banku nawet prawie 530 tys. zł. Poszczególne instytucje jednak bardzo różnie podchodzą do finansowych szacunków. Najmniej liberalna gotowa jest udzielić kredytu na kwotę niższą o 150 tys. zł.

Ocena maksymalnej zdolności kredytowej to jeden z elementów, który mocno odróżnia od siebie poszczególne banki. Sprzyja temu brak narzucanych odgórnie procedur. Banki mają pewną swobodę w ustalaniu założeń, którymi kierują się szacując maksymalną finansową wydolność klienta. Chociaż zalecenia KNF od czasu do czasu piętnują zbyt daleko idący „optymizm” niektórych instytucji, to od samego kredytodawcy zależy m.in. przyjmowany w symulacjach poziom kosztów utrzymania gospodarstwa domowego czy relacja wysokości raty do dochodu.

W lutowej edycji rankingu kredytów hipotecznych Bankier.pl sprawdziliśmy nie tylko oferty banków, ale także przygotowane przez nie prognozy maksymalnej zdolności kredytowej. Profilowymi kredytobiorcami było małżeństwo 30-latków wychowujące jedno dziecko.

Założyliśmy, że co miesiąc klienci otrzymują łączne wynagrodzenie w wysokości 5600 zł. Mężczyzna pracuje w oparciu o umowę na czas nieokreślony, jego partnerka – umowę o pracę na 3 lata, zawartą ponad rok temu. Kredytobiorcy są solidnie przygotowani do zaciągnięcia zobowiązania – nie spłacają obecnie żadnych kredytów, a ich historia odnotowana w BIK-u nie zawiera negatywnych wpisów.

Nawet 40 proc. pensji na spłatę kredytu

Najwyżej zdolność kredytową profilowych klientów oszacował bank Citi Handlowy. Przykładowa rodzina mogłaby liczyć na uzyskanie finansowania w kwocie 528 tys. zł. Lidera rankingu dzieli od eurobanku, zajmującego drugie miejsce, spora przestrzeń – ponad 50 tys. zł.

Zestawienie szacunków maksymalnej zdolności kredytowej (kredyt na 30 lat, dla profilowych kredytobiorców, przy założeniu LTV 80 proc.) Lp. Bank Szacowana maksymalna zdolność kredytowa (LTV 80%) Oprocentowanie stosowane obecnie przez bank (przy LTV 80%) Szacunkowa wysokość miesięcznej raty przy wykorzystaniu maksymalnej zdolności kredytowej* Wskaźnik DSTI (rata do dochodu miesięcznego netto) 1. Citi Handlowy 528 000 zł 3,42% 2 347 zł 41,92% 2. Eurobank 474 043 zł 3,76% 2 198 zł 39,25% 3. Deutsche Bank 470 000 zł 3,82% 2 195 zł 39,20% 4. Alior Bank 460 001 zł 4,01% 2 199 zł 39,26% 5. Bank BGŻ BNP Paribas 455 198 zł 3,52% 2 049 zł 36,59% 6. Bank Zachodni WBK 451 769 zł 3,91% 2 133 zł 38,10% 7. Raiffeisen Polbank 442 000 zł 3,41% 1 963 zł 35,05% 8. Bank Millennium 440 000 zł 3,77% 2 043 zł 36,48% 9. ING Bank Śląski 435 045 zł 3,46% 1 944 zł 34,71% 10. mBank 397 760 zł 3,72% 1 835 zł 32,77% 11. Bank Pekao 386 800 zł 3,52% 1 741 zł 31,09% 12 PKO BP ** 383 200 zł 3,36% 1 691 zł 30,20% 13. PKO BP *** 377 550 zł 3,51% 1 697 zł 30,31% 14. Credit Agricole 375 461 zł 3,52% 1 690 zł 30,18% * Symulację wykonano w oparciu o aktualnie używany przez bank poziom oprocentowania oraz podaną maksymalną kwotę dostępnego kredytu hipotecznego. ** Oferta dla klienta posiadającego od 6 miesięcy ROR w banku, w pierwszych 12 miesiącach obniżona marża, podano marżę po 12. miesiącu. Oferta dostępna również w PKO Banku Hipotecznym. *** W pierwszych 12 miesiącach obniżona marża, podano marżę po 12. miesiącu. Oferta dostępna również w PKO Banku Hipotecznym. Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 8-20.2.2018 r.

Najbardziej ostrożny szacunek zdolności kredytowej przedstawił Credit Agricole. Bank proponuje profilowym kredytobiorcom kwotę 375 tys. zł, a więc o 150 tys. zł mniej niż Citi Handlowy. Na finansowanie nieprzekraczające granicy 400 tys. zł profilowi kredytobiorcy mogliby liczyć także w PKO Banku Polskim, Banku Pekao oraz mBanku.

Na pozór stosunek raty, wyliczonej przy założeniu zadłużenia się „pod korek”, do dochodów kredytobiorców w żadnym z banków nie prezentuje się zbyt groźnie. Z wyjątkiem lidera rankingu, we wszystkich instytucjach znalazł się na poziomie poniżej 40 proc. Warto jednak przypomnieć, że taka symulacja bierze pod uwagę dzisiejszy poziom oprocentowania. W perspektywie ostatnich dwóch dekad jest on rekordowo niski.

Jak zawsze przypominamy, że maksymalne wykorzystanie zdolności kredytowej nigdy nie jest dobrym pomysłem. Klienci pozbawieni finansowych rezerw będą narażeni na poważne kłopoty z domknięciem domowego budżetu, gdy raty wzrosną. Chociaż perspektywy wzrostu stóp procentowych nie są nadal jasne, to można spodziewać się pierwszych korekt wskaźników już w przyszłym roku.

Michał Kisiel