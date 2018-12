Tym żyli komentatorzy na Bankier.pl [22-28.12.2018 r.]

W mijającym tygodniu najgorętsze dyskusje wśród czytelników Bankier.pl wywołał tekst o exodusie spółek, jaki następuje na GPW. Gorącymi tematami były także wyjaśnienia, skąd wzięły się tak dobre wyniki budżetu, gigantyczne zarobki współpracownic prezesa NBP oraz rozmowa z premierem Morawickim. Najpopularniejszym tekstem była zapowiedź najważniejszych zmian dla klientów banków w 2019 roku, jednak o dziwo, tekst ten nie zebrał ani jednego komentarza.

Komentarz, który zebrał w tym tygodniu najwięcej lajków znalazł się po tekstem o sytuacji GPW w mijającym roku. Tak jak i tekst, także komentarz zawierał smutną konstatację: „Podsumowując GPW to bida z nędzą... Co do debiutu to wymagania są dość wysokie i wiele firm na nie po prostu nie stać. I jeszcze masa legalnych przekrętów, KNF nie działa. Ogromny potencjał drzemie w drobnych inwestorach, ale oni uciekają, bo ich interesy są w głębokim poważaniu, inwestycja w GPW to niemal pewna strata... Brak racjonalności na naszym rynku, wszelkie AT, wskaźniki, fundamenty się nie sprawdzają. Po raż ka!” – napisał czytelnik o nicku „carlito1”, zbierając 129 głosów poparcia i, jak nigdy, tylko 4 głosy sprzeciwu.

Kolejny komentarz ze sporą liczbą lajków (128), ale i bardzo podobną liczbą antylajków (119) znalazł się pod tekstem tłumaczącym bardzo dobre wyniki budżetu. Tak spolaryzowane stanowisko komentatorów wobec tego komentarza było spowodowane jego stricte polityczną wymową.

Na podium komentarzy z największą liczbą polubień znalazł się jeszcze wpis pod tekstem spoza polskiej „działki”. Choć artykuł o puchnącym długu amerykańskich studentów zebrał tylko 4 komentarze, to jeden z nich o treści: „czyli najpierw kredycik studencki a zaraz potem hipoteka. I już system ma delikwenta w szponach.” autorstwa „trollmastera” zebrał aż 122 polubienia, przy tylko 5 głosach sprzeciwu.

Po treści komentarza, który w mijającym tygodniu zebrał największą liczbę antylajków widać, że aktywni czytelnicy Bankier.pl, w sporach frankowców z bankami stoją raczej po stronie tych pierwszych. Czytelnik o nicku „rynryn” zdecydowanie skrytykował wyrok sadu, zgodnie z którym „Para frankowców wygrała z mBankiem”. „Po takim wyroku chyba zapiszę się do PIS-u, niech rozwalą cały system sądowy. Wyrok jest sprzeczny nie tylko z prawem, ale również ze zdrowym rozsądkiem a tudzież i uczciwością czysto ludzką. A tę parkę powinni oskarżyć o próbę wyłudzenia kasy od banku i próbę uzyskania nienależnej korzyści materialnej.” – napisał „rynryn” i dostał 120 łapek w dół, przy tylko 24 w górę.

Na najwyższy stopień podium w rankingu komentatorów, którzy zebrali najwięcej polubień netto, powrócił po tygodniowej przerwie czytelnik „h-b”, który zebrał 572 polubienia netto. Za nim uplasował się „carlito1” z 488 polubieniami, a podium zamyka ubiegłotygodniowy lider „karbinadel” z 370 polubieniami.

Użytkownicy z największą liczbą polubień komentarzy("netto") Login Liczba polubień komentarzy h-b 572 carlito1 488 karbinadel 370 rekin1986 338 jes 325 ajwaj 218 _jasko 175 marxs 170 trollmaster 162 kzabor 121

Czytelnik „h-b” był także najpłodniejszym autorem komentarzy w mijającym tygodniu, zostawiając pod tekstami na Bankier.pl 50 komentarzy. Za nim uplasował się użytkownik „open_mind” z 37 wpisami, a trzecie miejsce podium zajął znany już „karbinadel” będący autorem 34 komentarzy.

Użytkownicy z największą liczbą komentarzy Login Liczba komentarzy h-b 50 (usunięty) 42 open_mind 37 karbinadel 34 jes 31 marxs 28 ajwaj 20 rekin1986 19 carlito1 15 wektorwg 15

Jeśliby spojrzeć na same tylko zielone łapki, bez pomniejszania ich o czerwone, to najwięcej poparcia zerbały komentarze czytelnika „h-b” – 878. Potem mamy „karbinadela” (853 polubienia) i „marxsa” (577 polubień). Jednak dwaj ostatni komentatorzy znaleźli się także na podium, jeśli chodzi o liczbę znielubień dla ich komentarzy. „Karbinadel” zebrał 483 czerwone łapki, a „marxs” 407. Jak widać popularność jest narażona także na mocną krytykę.

Źródło:

Marcin Dziadkowiak