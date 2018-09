Trump nakłada cła na 200 mld dol. importu z Chin

Donald Trump ogłosił nałożenie dodatkowych ceł na blisko 6000 produktów sprowadzanych z Chin, o szacowanej rocznej wartości importu sięgającej 200 mld dol. Od 24 września cło wyniesie 10 proc., a jeśli strony nie dojdą do porozumienia, 1 stycznia stawka wzrośnie do 25 proc. Prezydent USA zagroził też Pekinowi kolejnymi sankcjami, jeśli zza Muru nadejdą retorsje.



Decyzja Trumpa jest zgodna z oczekiwaniami. Amerykanie ogłosili zamiar nałożenia 10-proc. ceł na 6000 towarów jeszcze w lipcu. Kilka tygodni później Waszyngton poinformował, że rozważa podwyższenie stawki do 25 proc. Mimo że próby powrotu do rozmów z Pekinem podejmował sekretarz skarbu Steven Mnuchin, to Trump od początku stał po stronie jastrzębiej części swojego gabinetu i wielokrotnie groził Chińczykom kolejnymi sankcjami. Sytuacja wyklarowała się w ostatni weekend - "The Wall Street Journal" podał, że ceł należy spodziewać się w tym tygodniu.

Oczekiwany komunikat pojawił się dziś w nocy polskiego czasu . Trump zdecydował się objąć nowymi cłami ok. 200 mld dol. importu z Państwa Środka. Na razie stawka ma wynosić 10 proc., ale 1 stycznia taryfy wzrosną do 25 proc. Dzięki temu firmy będą miały więcej czasu na przeniesienie zakładów poza Chiny, zanim w życie wejdą wyższe taryfy, a Trump będzie mógł twierdzić, że dotrzymał słowa.

Niedługo później więcej szczegółów dostarczył przedstawiciel USA ds. handlu Robert Lightizer. Z jego komunikatu wynika, że cła obejmą 5745 z 6031 proponowanych w lipcu produktów. Z listy zniknęły m.in. smartwatche Apple'a i AirPody oraz kaski rowerowe czy foteliki samochodowe i meble dla dzieci, ale pozostała szeroka gama innych towarów, m.in.: urządzenia bezprzewodowe (modemy, routery, switche), podzespoły komputerowe, elementy monitorów i telewizorów, części samochodowe, metale ziem rzadkich, produkty metalowe, rowery, jedzenie i napoje, meble drewniane, odkurzacze, lampy, artykuły odzieżowe, tkaniny czy torby.

Jeśli Pekin zdecyduje się na odpowiedź, która uderzy w amerykańskie rolnictwo lub przemysł, Biały Dom rozpocznie "fazę trzecią" i nałoży cła na 267 mld dol. importu z Chin - głosi komunikat prezydenta.

A Chińczycy już w lipcu poinformowali, że odpowiedzą na nowe cła własnymi taryfami, a w sierpniu podali szczegóły i raczej nie ma się co spodziewać, że odpuszczą Amerykanom. W przeciwieństwie do poprzedniej rundy wymiany ciosów, tym razem nie mogą sięgnąć po analogiczną odpowiedź - import z USA do Państwa Środka wynosi bowiem 150 mld dol. wg chińskich danych i 130 mld dol. wg amerykańskich. Dlatego sankcje mają objąć 60 mld dol., czyli 40 proc. wartości dóbr sprowadzanych ze Stanów Zjednoczonych. To taki sam odsetek, co w przypadku 200 mld dol. importu z Chin do USA.

W arsenale Pekinu znajdują się też środki pozataryfowe, których zastosowanie mocno uderzyłoby w amerykański biznes i konsumentów. Istnieją też uzasadnione obawy, że konflikt na linii Waszyngton-Pekin może się rozlać poza obszar handlu, a w rzeczywistości wojna handlowa jest tylko elementem szerszej strategii prezydenta Trumpa, starającego się powstrzymać globalną ekspansję Państwa Środka.

Decyzję Trumpa początkowo bez emocji przyjęli inwestorzy. Najważniejsze chińskie indeksy giełdowe nieznacznie zniżkowały na początku sesji, ale po przerwie wyszły na plus. Na pół godziny przed zakończeniem handlu wzrosty były już naprawdę imponujące - Shanghai Composite zyskiwał 1,7 proc., a CSI300: 1,9 proc. Czyżby inwestorzy spodziewali się, że cła od razu sięgną 25 proc.? A może do akcji wkroczyła drużyna narodowa?

Niewiele do dolara tracił juan, przebijając momentami poziom 6,87, ale jeszcze przed 8 polskiego czasu odrobił straty.

Biały Dom oskarża Chińczyków o nieuczciwe praktyki handlowe i kradzież własności intelektualnej. Trump rozpoczął jawny spór handlowy z Państwem Środka na początku roku. Pierwsze salwy nie były wymierzone bezpośrednio i wyłącznie w Pekin, dlatego wielu analityków uznaje, że obecna runda jest dopiero drugą fazą wojny handlowej USA-Chiny, ale liczne wyjątki sprawiły, że to właśnie eksportujący zza Muru stali się ich główną ofiarą. Mowa o nałożeniu ceł na pralki i panele słoneczne w styczniu oraz stal i aluminium w marcu. W obu przypadków Chińczycy decydowali się na retorsje wobec USA. Pierwsza, oficjalna tura sankcji dwustronnych objęła w obu przypadkach po 50 mld dol. importu, podzielona na dwie części - 34 mld dol. i 16 mld dol.

Donald Trump już zapowiedział, że jest gotowy nałożyć dodatkowe cła na cały import z Państwa Środka. O ile dotychczas Biały Dom starał się, by kosztów konfliktu z Chinami nie odczuli specjalnie w portfelach zwykli Amerykanie (wyborcy), to pole manewru szybko się kurczy i na celowniku Waszyngtonu musiały się prędzej czy później znaleźć smartfony, komputery, ubrania czy zabawki. Dobra konsumpcyjne stanowią aż 70 proc. z 267 mld dol. importu, na które mogą zostać nałożone cła w przypadku dalszej eskalacji konfliktu. Część kosztów ponownie wezmą na siebie przedsiębiorcy po obu stronach Pacyfiku, obniżając marże, ale tym razem podwyżka cen dla konsumentów jest nieunikniona - taryfy obejmą zbyt szeroką gamę produktów, których nie można łatwo i szybko zastąpić dostawami z innych kierunków.

Maciej Kalwasiński