Theresa May rezygnuje ze stanowiska premiera

Theresa May ogłosiła przed słynnymi drzwiami na Downing Street, że ustępuje ze swojego stanowiska. Stało się to tuż po spotkaniu z szefem wpływowego komitetu 1922 zrzeszającego posłów Partii Konserwatywnej.

- Starałam się najlepiej jak mogłam, by zrobić to, co najważniejsze w demokracji, a więc wypełnić wolę obywateli, także tę dotyczącą brexitu. Niestety nie przekonałam brytyjskiego parlamentu do wynegocjowanej przeze mnie umowy. To zawsze będzie powodem mojego głębokiego smutku - powiedziała premier.

Jak zapewniała Theresa May, pozostanie na stanowisku premiera do czasu wyboru swojego następcy. Ma też nadzieję, że choć była drugą kobietą na stanowisku premiera, to nie ostatnią.

Theresa May's voice breaks as she ends her resignation speech.



She says: “I will shortly leave the job that it has been the honour of my life to hold. The second female prime minister, but certainly not the last.”



Get live updates here: https://t.co/zx5pj9EYbM pic.twitter.com/TFhxmEPXsw — Sky News (@SkyNews) 24 maja 2019

W swoim przemówieniu odnosiła się nie tylko do brexitu. Wspomniała o swoich zasługach w walce z przemocą domową czy ulepszeniu publicznego transportu.

- Czas pracy jako premiera był trudny i obfitował w momenty, które osobiście mnie raniły. W moich działaniach nie było krzty złej woli. Robiłam, robię i zrobię wszystko co w mojej mocy, by nadal służyć krajowi, który kocham - zakończyła swoje wystąpienie łamiącym się głosem premier.

Pierwsze komentarze mówią o tym, że ustąpiła z wielką godnością.

Premier formalnie ustąpi ze stanowiska lidera partii 7 czerwca, tuż po wizycie amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, a następnie pozostanie tymczasowym szefem rządu do czasu wyboru następcy, który powinien objąć urząd najpóźniej w lipcu br. Alternatywnym rozwiązaniem byłoby mianowanie tymczasowego premiera, którym mógłby zostać szef Cabinet Office, David Lidington.

Reakcja funta na wystąpienie Theresy May

Początkowa reakcja rynku walutowego nie była ani zbyt gwałtowna, ani zbyt zdecydowana. Początkowo funt zyskiwał wobec dolara, ale później zaczął tracić. O 11:15 kurs GBP/USD był notowany na poziomie 1,2670 wobec przeszło 1,27 na początku przemówienia premier May.

Na parze ze złotym przekładało się to na dalsze osłabienie brytyjskiej waluty. W piątek przed południem za jednego funta płacono 4,8646 zł – wciąż blisko najniższych poziomów od przeszło trzech miesięcy.

Partia Pracy: wyjściem są nowe wybory

Jeremy Corbyn, lider Partii Pracy, wzywa do rozpisania nowych wyborów parlamentarnych. - Ustąpienie było dobrym posunięciem. - Nareszcie zaakceptowała to, co Wielka Brytania wie już od miesięcy. Ani Theresa May ani jej partia nie potrafią rządzić. Podziały, którym obiecała zapobiegać trzy lata temu, są jeszcze większe niż były - wyjaśniał. Jego zdaniem parlament jest zablokowany przez konserwatystów, którzy nie mają pomysłów, by wyjść z impasu.

I apeluje, aby nowy premier i lider Partii Konserwatywnej, rozpisał nowe wybory parlamentarne.

Kto zostanie premierem po May?

Według stanu na piątek, May pozostaje trzecim najkrócej urzędującym premierem w powojennej historii Wielkiej Brytanii, wyprzedzając jedynie Sir Aleca Douglasa-Home'a i Sir Anthony'ego Edena. By wyprzedzić laburzystę Gordona Browna, który rządził w latach 2007-2010 i zajmuje trzecie miejsce - brakuje jej ledwie pięciu dni, o które urzędowała dłużej.

Nowy lokator Downing Street będzie miał za zadanie rozwiązać trwający kryzys polityczny ws. wyjścia z Unii Europejskiej, najlepiej przed obecnym terminem opuszczenia UE wraz z końcem października br.

Wśród głównych faworytów do zwycięstwa w dwustopniowym procesie wyboru nowego lidera - najpierw wśród posłów, a następnie przedstawiając finałową dwójkę kandydatów 125 tys. członków Partii Konserwatywnej - są wymieniani: zdecydowanie prowadzący w sondażach były minister spraw zagranicznych Boris Johnson, były minister ds. brexitu Dominic Raab oraz obecny szef dyplomacji Jeremy Hunt.

Potencjalnych kandydatów będzie jednak prawdopodobnie więcej: swoje kandydatury sugerowali w ubiegłych tygodniach także m.in. minister spraw wewnętrznych Sajid Javid, minister pracy i emerytur Amber Rudd, a także była szefowa klubu parlamentarnego i liderka Izby Gmin Andrea Leadsom, która w 2016 roku przegrała z May w walce o objęcie pozycji po rezygnującym Davidzie Cameronie.

W czwartek - niemal trzy lata po podjęciu decyzji o wyjściu z Unii Europejskiej - Brytyjczycy głosowali w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z brytyjskim prawem nie powstały żadne badania exit poll. Oficjalne wyniki spodziewane są dopiero w niedzielę.

Sondaże przed wyborami sugerowały, że zdecydowane zwycięstwo odniesie stworzona ledwie kilka miesięcy temu eurosceptyczna Partia Brexitu Nigela Farage'a, wyprzedzając pro-europejskich Liberalnych Demokratów i opozycyjną Partię Pracy. Rządząca Partia Konserwatywna plasowała się - w zależności od badania - na czwartym lub piątym miejscu z rekordowo niskim poparciem na poziomie 8-12 proc.

aw/kk/pap