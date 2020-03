Polscy miliarderzy tracą na koronawirusie

Związana z epidemią koronawirusa giełdowa panika odbija się na majątku najbogatszych Polaków. Jak wynika z analizy Bankier.pl, ubytki w miliardach liczą m.in. Zygmunt Solorz-Żak oraz założyciele CD Projektu.

W trzy tygodnie WIG20 zanotował spadek o ponad 20 proc. Jesteśmy na najlepszej drodze, by pierwszy kwartał 2020 roku był najgorszym w 26-letniej historii tego indeksu. Spadki to reakcja inwestorów na obawy związane z koronawirusem i wpływem epidemii na wyniki spółek. Giełdowe straty liczą drobni inwestorzy, przy okazji stopniał jednak i majątek najbogatszych Polaków, których spółki obecne są na GPW.

Odpoczynek po przebojowej hossie

Największym indywidualnym inwestorem na warszawskiej giełdzie od dłuższego czasu pozostaje Zygmunt Solorz-Żak. Jego portfel to nie tylko Cyfrowy Polsat, w którym zebrany jest biznes telewizyjno-telekomunikacyjny (Plus), ale także znana z produkcji seriali ATM Grupa oraz energetyczny ZE PAK. Z analizy Bankier.pl wynika, że trzy tygodnie temu posiadane przez Solorza akcje warte były 10,6 mld zł. Przez trzy tygodnie ich wartość spadła jednak o 1,8 mld zł i po wtorkowej sesji wynosiła 8,8 mld zł.

Niewiele mniejsze straty ponieśli główni akcjonariusze CD Projektu. Wartość pakietu posiadanego przez prezesa firmy, Michała Kicińskiego, stopniała o 573 mln zł. Jeszcze większy ubytek zanotował wiceprezes Marcin Iwiński (-664 mln zł), w przypadku Piotra Nielubowicza, także wiceprezesa, spadek sięgnął zaś 335 mln zł. W sumie trójka największych akcjonariuszy CD Projektu, która ma także największy wpływ na kierunek, w którym podąża spółka, ma w rękach obecnie pakiet wart aż 1,57 mld zł mniej. Warto jednak pamiętać, że CD Projekt jest po gwałtownych wzrostach, w ostatnich latach giełdowy majątek Nielubowicza, Kicińskiego i Iwińskiego zatem gwałtownie rósł.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku drugiego największego inwestora indywidualnego z GPW, czyli Tomasza Biernackiego, autora sukcesu sieci sklepów Dino. Biernacki przebojem wdarł się do grona najbogatszych Polaków, gdy okazało się, że po giełdowym debiucie Dino, model rozwoju spółki spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem wśród inwestorów. Ostatnie trzy tygodnie to jednak spadek wartości pakietu Biernackiego aż o 897 mln zł i obecnie kontroluje on akcje warte 7,5 mld zł.

Słabsza odzieżówka

O blisko 1,3 mld zł spadła wartość akcji będących w posiadaniu fundacji Semper Simul i Sky. Kryją się za nimi Marek Piechocki i Jerzy Lubianiec, autorzy sukcesu LPP, czyli właściciela takich marek jak Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Odzieżowy gigant w ostatnim czasie znajdował się w trendzie bocznym, giełdowa panika zaowocowała jednak spadkami o blisko 30 proc. przez trzy ostatnie tygodnie, co odbiło się m.in. na majątku głównych akcjonariuszy spółki.

W odwrocie znalazła się także inna spółka z branży odzieżowej - CCC. Nie dość, że obuwniczy potentat zaczął notować straty, to jeszcze koronawirusowy kryzys dodatkowo pogłębił spadki na jego akcjach. W efekcie majątek Dariusza Miłka, założyciela spółki, spadł w trzy tygodnie o 378 mln zł.

Z grami bywa różnie

Przekraczające 100 mln zł straty zanotowały też fundusze Mansa (-107 mln zł), Juroszek Investments (-151 mln zł) oraz TDJ Equity (-218 mln zł). Za pierwszym kryje się Dominika Kulczyk, spadkobierczyni fortuny Jana Kulczyka, i jej inwestycja w Polenergię. Juroszek Investments to Zbigniew Juroszek i jego Atal, TDJ Equity to zaś fundusz Tomasza Domagały, przez który kontroluje on Famur oraz pośrednio Kopex, czyli spółki z branży górniczej.

Różnie toczą się losy krezusów z branży gamingu. Oprócz wspomnianego CD Projektu, do grona giełdowych dużych spółek dołączyły w tym roku PlayWay oraz Ten Square Games, których kapitalizacja momentami przekraczała 2 mld zł. PlayWay podczas koronawirusowej paniki jednak głównie spada, a majątek Krzysztofa Kostowskiego, prezesa spółki, spadł o 332 mln zł. Ten Square jest jednak wyraźnie bardziej odporne na zawieruchę, a pakiet w posiadaniu głównych akcjonariuszy spółki nawet wzrósł - o 54 mln zł.

Warto także podkreślić, że powyższe wyliczenia dotyczą portfela akcji spółek, które notowane są na GPW. Wartość ta dynamicznie się zmienia, a co za tym idzie i majątek najbogatszych Polaków. Dodatkowo sam spadek cen akcji, nie powoduje rzeczywistych strat, zmniejsza się jedynie wartość pakietu akcji, który dopiero po sprzedaży generuje dopływ gotówki (pomijając dywidendy). Należy też pamiętać, że część z wyżej opisanych krezusów posiada udziały w innych spółkach, a ich majątki nie ograniczają się jedynie do akcji z GPW. Majątek poza GPW dużo ciężej jednak wycenić.

Adam Torchała