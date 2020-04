Sezon wynikowy skażony koronawirusem. Spółki nigdy nie publikowały tak późno

Rozpoczyna się sezon wynikowy za I kwartał 2020 roku. Ze względu na epidemię koronawirusa spółki opublikują raporty znacznie później niż zwykle. Czytanie raportów nie będzie zatem analizą historii, a wręcz prehistorii.

Sprawozdania finansowe spółek z GPW już od lat publikowane są stopniowo coraz później. Obecny rok będzie jednak pod tym względem absolutnie rekordowy. Wszystkiemu winna jest pandemia koronawirusa, ze względu na którą spółki otrzymały pozwolenie na dzielenie się wynikami jeszcze później niż zwykle. Ma to im umożliwić spełnienie wymogów prawnych, pomimo utrudnionego kontaktu m.in. na linii spółka-audytor. Projekt tego typu zmian zaproponował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

W celu ułatwienia wywiązywania się z obowiązków regulacyjnych przygotowano zmiany pozwalające na przesunięcie o dwa miesiące m.in. terminu:

publikowania rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. (według zwykłych zasad jest na to czas do końca kwietnia)

przekazywania raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych emitentów za pierwszy kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 r. (według zwykłych zasad jest na to czas do końca maja, w tym przypadku zaplanowano przesunięcie terminu o 60 dni).

Jako pierwszy wynikami za pierwszy kwartał pochwalił się Quercus, którego raport akcjonariusze poznali już 20 kwietnia. Dwa dni później sprawozdania zaprezentowały Kęty oraz Żywiec. Warto również docenić takie podmioty jak CCC, Interferie czy Wawel, które także zamierzają się znaleźć na liście najszybciej publikujących spółek. Tak szybkie publikowanie raportu to jedna z oznak szacunku dla inwestorów. Zwlekanie z przekazaniem wyników finansowych do „za pięć dwunasta” może z kolei oznaczać, że spółce zależy, aby akcjonariusz ważne dla niego informacje otrzymał jak najpóźniej. Takiej postawy pochwalić nie sposób.

Kalendarium kwietniowe Data Liczba raportów Ciekawe spółki 20.04.2020 1 Quercus 22.04.2020 2 Kęty, Żywiec 24.04.2020 3 CCC, Interferie, Wawel 27.04.2020 1 Asseco BS 28.04.2020 5 Orange, Santander 29.04.2020 3 Lotos 30.04.2020 6 mBank Źródło: Bankier.pl

Początek intensywnego okresu wynikowego

Większe nagromadzenie raportów jest planowane dopiero w maju. Na początku przyszłego miesiąca raporty przedstawią m.in. Alior, PKN Orlen czy osiągające ostatnio rekordowe wyceny Dino. W podobnym okresie wyniki zaprezentują również banki ING, Millennium oraz Pekao. Na połowę maja przypada natomiast dawna data, do kiedy należało przekazać raport (po 45 dniach od zakończenia kwartału). Pomimo upływu już znacznego czasu od wprowadzenia nowych przepisów wiele spółek wciąż jednak publikuje właśnie wtedy. 14 i 15 maja zobaczymy w związku z tym aż 69 raportów, w tym wielu dużych spółek. Wyniki zaprezentują wtedy m.in. Cyfrowy Polsat, Energa, PGNiG oraz Tauron. Warto także zwrócić uwagę na Mercatora, a więc producenta rękawic będącego jednym z największych beneficjentów wirusowej hossy.

Kalendarium pierwszej połowy maja Data Liczba raportów Ciekawe spółki 05.05.2020 2 06.05.2020 4 Alior, PKN Orlen 07.05.2020 7 08.05.2020 9 Dino, ING 11.05.2020 4 Millennium 12.05.2020 7 Pekao, Play 13.05.2020 9 Eurocash, KGHM 14.05.2020 25 Cyfrowy Polsat, Energa, PGNiG 15.05.2020 44 Asseco Poland, Mercator, Tauron Źródło: Bankier.pl

Bardzo intensywna wynikowo będzie standardowo druga połowa maja. To właśnie wtedy w normalnych warunkach raporty publikowaliby wszyscy „spóźnialscy”. W obecnej sytuacji niestety pojawili się jeszcze gorsi. Ciekawych podmiotów tu jednak nie zabraknie, a poznamy wtedy wyniki tych, którzy na koronawirusie teoretycznie najwięcej korzystają (Biomed Lublin), jak i tych, których na nim bardzo mocno tracą (Rainbow). Pod koniec maja sprawozdania zaprezentuje także kilka państwowych gigantów. Będą to m.in. PGE, PKO BP oraz PZU. Oprócz nich inwestorzy z pewnością będą wyczekiwać na wyniki CD Projektu.

Kalendarium drugiej połowy maja Data Liczba raportów Ciekawe spółki 18.05.2020 9 Biomed Lublin, Polimex Mostostal 19.05.2020 6 20.05.2020 14 21.05.2020 27 Grupa Azoty, JSW 22.05.2020 21 Bogdanka, CI Games, Enea, Rainbow, Ultimate Games 24.05.2020 1 25.05.2020 9 26.05.2020 14 PGE 27.05.2020 13 28.05.2020 26 CD Projekt, Kruk, PKO BP 29.05.2020 66 PZU 30.05.2020 3 Źródło: Bankier.pl



Raporty na ostatnią chwilę

Jak się okazuje, koniec maja to jednak nie koniec publikacji raportów za I kwartał. Termin czerwcowy lub lipcowy ogłosiło już blisko 40 podmiotów. Należy się jednak spodziewać, że wyników wtedy może być jeszcze więcej. Wiele spółek od zawsze starało się prezentować sprawozdania najpóźniej jak to tylko możliwe i sporo z nich wciąż może ogłosić przesunięcie terminu z końca maja na przykład na koniec lipca. Generalnie tak późno będą publikować mało znaczące podmioty, które w ten sposób tylko potwierdzają, że nie bardzo należy zwracać na nie uwagę. Dopiero w połowie roku zobaczymy jednak również wyniki kilku większych podmiotów, takich jak Newag, Elemental oraz Rafako.

Kalendarium wynikowych ostatków Data Liczba raportów Ciekawe spółki 01.06.2020 14 Enter Air 05.06.2020 1 18.06.2020 1 26.06.2020 2 Newag 30.06.2020 2 17.07.2020 1 24.07.2020 2 27.07.2020 1 Elemental 28.07.2020 2 Rafako 29.07.2020 9 31.07.2020 2 CFI, Efekt Źródło: Bankier.pl

Najpóźniej, bo aż 31 lipca raporty za I kwartał pokażą spółki CFI oraz Efekt. Ponadto aż dziewięć podmiotów sprawozdania opublikuje 29 lipca. Będzie to zatem miało miejsce aż cztery miesiące po zakończonym kwartale, co pokazuje, z jak nietypową sytuacją inwestorzy mają tu do czynienia. Jeśli założymy, że nie będzie kolejnych przesunięć, to niektóre spółki prawdopodobnie szybciej zaprezentują wyniki za całe półrocze 2020 roku, niż inne pokażą jakiekolwiek dane za pierwsze trzy miesiące. Obecnie czytanie wielu raportów nie będzie już zatem analizą historii, a wręcz prehistorii. A akcjonariuszom pozostaje jedynie nadzieja, że w kolejnych kwartałach sytuacja z epidemią ulegnie poprawie i inwestowanie powróci do względnej normalności.

Adam Hajdamowicz