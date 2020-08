Sarnowski: Likwidacja podatku od zysków kapitałowych nie jest rozważana

fot. Adam Guz / KPRM / Ministerstwa Finansów

Likwidacja podatku od zysków kapitałowych nie jest rozważana, możliwe jest wprowadzenie ulg i zwolnień w przypadku inwestycji długoterminowych - napisał w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister finansów Jan Sarnowski.

"[...] W związku z powyższym całkowita likwidacja podatku dochodowego od osób fizycznych z zysków kapitałowych nie jest obecnie rozważana. Likwidacja w Polsce podatku od kapitałów pieniężnych spowodowałaby nie tylko ubytek we wpływach do budżetu państwa, ale także mogłaby spowodować napływ do Polski kapitału spekulacyjnego i wzrost rynku spekulacyjnych instrumentów finansowych" - napisał.

"Z kolei zjawisko takie ze względu na transgraniczne przepływy kapitału przyczyniałoby się do występowania dużych i nagłych zmian na całym rynku finansowym w Polsce, co miałoby negatywny wpływ na gospodarkę" - dodał.

Sarnowski dodał, że natomiast analizowana jest przez Ministerstwo Finansów zasadność wprowadzenia ulg i zwolnień dotyczących przychodów kapitałowych w określonym zakresie, w szczególności mających na celu zachętę do długoterminowych inwestycji. (PAP Biznes)

