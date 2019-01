Raz wygrać to mało. Liderzy rankingów 2018 - konta, lokaty, kredyty

Przea nalizowaliśmy blisko 90 rankingów opublikowanych w 2018 roku, żeby sprawdzić, które banki najczęściej wygrywały porównania kont osobistych, firmowych, oszczędnościowych, lokat czy kredytów hipotecznych. Zwycięzcy naszego "Rankingu Roku" mogą pochwalić się stabilnie konkurencyjną ofertą.

Gdzie opłaca się założyć konto osobiste, a gdzie firmowe? Który bank proponuje najlepsze lokaty, a który najtaniej pożyczy pieniądze na zakup nieruchomości? Żeby podpowiedzieć, po czyje oferty warto sięgnąć, drobiazgowo podsumowaliśmy pozycje banków w setkach tabel rankingowych minionego roku.

W zależności od półki z produktami, walka o I miejsca rankingów była mniej lub bardziej zacięta. Bywało - jak w przypadku najtańszych kont osobistych czy firmowych - że liderzy triumfowali dosłownie przez okrągły rok. Znacznie więcej przetasowań dokonywało się na rynku lokat. Choć za nami kolejny rok zasadniczo nudnego oprocentowania na poziomie, które nie powalało na kolana, zdarzały się zaskoczenia na podium. W tym przypadku liderzy depozytów na krótkie terminy i mniejsze kwoty różnią się od tych, którzy płacą najwięcej za duże sumy oszczędności deponowanych na dłuższe terminy.

Nie sztuką jest wejść na podium - ale na nim pozostać. Dlatego podobnie jak rok temu, tak i tym razem wskazujemy najlepszych. Banki, które w 2018 roku nie tylko mogły poszczycić się posiadaniem w ofercie najtańszych rachunków i kredytów czy najlepszych okazji oszczędnościowych, ale też trafiały na podium znacznie częściej niż konkurenci.

Najtańsze konta osobiste - 3 liderów roku ex aequo

Jak przygotowujemy rankingi? Metodologia rankingu kont Bankier.pl w 2018 roku nie uległa zmianie. Nadal pierwsze miejsce przypadało wyłącznie tym bankom, które zapewniały swoim klientom bezwzględnie darmowe prowadzenie konta i bezpłatne użytkowanie karty płatniczej. Jeśli w umowie pojawiały się dodatkowe warunki, bank lądował oczko (lub kilka) niżej.

2018 rok upłynął pod znakiem upraszczania oferty ROR-ów i coraz ciekawszych pomysłów na zwalnianie klientów z opłat za bankomaty. Pojawiło się kilka świeżych rachunków osobistych, ale ze względu na konstrukcję ich oferty nie miały zbyt łatwo z przedarciem się do czołówki, którą okupowali „starzy wyjadacze”. Kolejny rok z rzędu mieliśmy do czynienia z równą walką o pierwsze miejsce pomiędzy Nest Bankiem (Nest Konto) i Idea Bankiem (Konto Idealne), w ubiegłym roku do tego grona dołączył jednak na stałe jeszcze jeden bank - BGŻ BNP Paribas z Kontem Optymalnym. Tym samym w podsumowaniu 2018 roku mamy trzech liderów o równych wynikach, którzy utrzymywali się na topie w każdym z 12 miesięcy.

Z walki o podium w ubiegłym roku wycofało się Orange Finanse – mBank ogłosił w wakacje koniec współpracy z marką Orange w zakresie oferowania usług finansowych i pomarańczowe konto osobiste zostało wycofane z aktywnej sprzedaży. Rynek nie znosi jednak próżni i tę lukę szybko wypełnił Citi Handlowy dzięki promocyjnym warunkom Citi Konta. Zrobił to jednak zbyt późno, by zagrozić zwycięzcom.

Konta firmowe - liderem rankingów 2018 Nest Bank

Jak przygotowujemy rankingi? Raz na kwartał publikujemy zestawienie najtańszych rachunków bankowych dla firm. Analizujemy tylko takie konta, których posiadacze mają możliwość nie płacenia za prowadzenie, obsługę karty płatniczej oraz zwykłe internetowe przelewy zewnętrzne. Są tu więc o oferty, które gwarantują bezwarunkowo 0 zł za takie czynności, jak i takie, które będą bezpłatne dopiero po spełnieniu określonych wymagań banków. Podium należy do tych banków, które oferują jak najtańszy rachunek w zamian za jak najmniejszą ilość warunków dodatkowych.

W 2018 roku niekwestionowanym zwycięzcą naszych rankingów był Nest Bank oferujący BIZnest Konto. Jego posiadaczom proponuje się bezwarunkowo darmowe prowadzenie rachunku, bezpłatne użytkowanie karty płatniczej oraz darmowe korzystanie z nieograniczonej liczby przelewów zewnętrznych.

W ścisłej czołówce podsumowania rocznego znalazły się również Volkswagen Bank z Plus Kontem Biznes czy Idea Bank oferujący Konto Firma to Ja.

Banki z najlepszymi lokatami na 1, 3, 6 i 12 miesięcy

Jak powstają rankingi? Porównania lokat to cotygodniowa tradycja na łamach Bankier.pl. W kolejne wtorki publikujemy zestawienia najlepszych propozycji do ulokowania środków na miesiąc, kwartał, pół roku lub rok. W każdym rankingu pokazujemy trzy zestawienia: dwa pierwsze zawsze dotyczą lokat na 10 000 zł, przy czym jedno to oferty z dodatkowymi warunkami, a drugie - depozyty bez wymogów; z kolei trzecią tabelę zasilają lokaty dostępne dla kwoty 100 000 zł. De facto łącznie, w skali roku, można więc zając I miejsce aż w 144 mikrorankingach lokat. Stosujemy takie podejście, by pokazać liderów w różnych segmentach oferty depozytowej - przy krótszych i dłuższych terminach, dla mniejszych i większych kwot.

Wśród lokat miesięcznych zdecydowanym liderem został Idea Bank, meldując się na pierwszym miejscu w co drugiej tabeli z depozytami na taki okres. Najwyższy zysk w wysokości 3,50 proc. rocznie obiecywał w maju oraz październiku na odpowiednio Lokacie Bezkonkurencyjnej PLUS oraz Lokacie na nowe środki.

W czołówkach rankingów lokat kwartalnych panowały atrakcyjniejsze stawki. Od marca 2015 r. maksymalne oprocentowanie utrzymuje się niezmiennie na poziomie 4 proc. w skali roku. Taką ofertę miało dla klientów kilka banków, ale trzy z nich wyróżniły się szczególnie, wygrywając każdy ranking na 10 000 zł z dodatkowymi warunkami. Mowa o Banku Millennium i Lokacie „Lubię to Polecam”, Nest Banku oferującym Nest Lokatę Witaj oraz PlusBanku i Lokacie na Start.

Status oferującego najkorzystniejszą lokatę półroczną w 2018 r. dzielą między sobą dwa banki – Idea Bank oraz Nest Bank. Pierwszy z nich zasłużył na to miano dzięki stałej obecności na I miejscu najlepszych lokat na 100 tysięcy złotych, z kolei Nest Bank z Nest Lokatą Witaj okupował pierwsze miejsce porównań lokat dla 10 tys. złotych z dodatkowymi warunkami, oferując przy tym stawkę 4,00 proc. rocznie.

Za najlepszą lokatę na 12-miesięcy została uznana Lokata standardowa od Inbanku - poprzedni rok otworzyła ona zwycięstwem w zestawieniu na 10 000 zł bez dodatkowych warunków i pola ustąpiła dopiero w listopadzie. Maksymalna stawka, jaką można było otrzymać na tym depozycie w tamtym czasie wynosiła 2,60 proc. w skali roku.

Najlepsze konta oszczędnościowe - w Getin Banku i Toyota Banku

Jak powstają rankingi? Konta oszczędnościowe porównujemy co miesiąc. Rachunki szeregujemy wedle zasady „im wyższa stawka na koncie oszczędnościowym, tym lepsza pozycja ”. Za każdym razem stosujemy dwa podejścia: szukamy najwyżej oprocentowanych propozycji bez dodatkowych warunków dla klientów oraz (zwykle atrakcyjniejszych) takich, których oprocentowanie przysługuje dopiero po spełnieniu pewnych wymogów.

Najtańszy kredyt hipoteczny - w Banku BPS

Najlepszym kontem oszczędnościowym bez tzw. gwiazdek w 2018 r. byłoz oprocentowaniem na poziomie 2,20-2,22%, które królowało w rankingach Bankier.pl przez 7 z 12 miesięcy. Tym samym bank kontynuował dobrą passę z 2017 r. W przypadku ofert wymagających spełnienia dodatkowych wymogów najczęściej na miejscu lidera (także 7 na 12 razy) pojawiał się Getin Noble Bank z promocyjną ofertą „Bonus za aktywność” . Bank zajmował pierwszą pozycję nieprzerwanie od czerwca 2018 r. ,ze stawką 3,50 proc. w skali roku.

Jak powstają rankingi? W comiesięcznych rankingach kredytów hipotecznych szukamy ofert o jak najniższym łącznym koszcie finansowania. Za każdym razem banki przygotowują propozycje dla innego, wskazanego przez nas profilu klienta, zwykle w dwóch wariantach: przy standardowym, 20-procentowym wkładzie własnym oraz z mniejszą wpłatą (LTV 90%).

Zmiany w ofertach kredytów hipotecznych nie są tak dynamiczne, jak w przypadku innych produktów bankowych. Kredytodawcy stosunkowo rzadko zmieniają parametry, a akcje promocyjne pojawiają się nieregularnie i tylko w kilku instytucjach. W 2018 roku czołówki rankingów okupowało kilku stałych graczy. Najczęściej na pierwszym miejscu królował Bank BPS, który proponował najniższą marżę. Do tego samego banku należało również pierwszeństwo w rankingach kredytów z minimalnym, 10-procentowym wkładem własnym. Instytucja ta w 70 proc. zestawień znalazła się na podium.

Monika Dekrewicz, Katarzyna Rostkowska, Malwina Wrotniak, Mateusz Gawin, Michał Kisiel