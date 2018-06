Ranking spółek Bankier.pl – maj 2018

W ostatnim czasie producenci gier całkowicie zawładnęli sercami polskich inwestorów, a kursy wielu z nich pobiły swoje historyczne maksima. Nie może zatem dziwić, że bankierowy ranking popularności absolutnie zdominowały właśnie spółki gamingowe, które zostawiły w tyle państwowe molochy.

Miano najpopularniejszej spółki wpadło tym razem w ręce The Farm 51. Jest to o tyle zaskakujące, że jest to spółka z New Connect. Rzadko kiedy zdarza się bowiem, aby jakiekolwiek tego typu podmioty trafiały do czołówki naszego rankingu, nie mówiąc już o wejściu na podium. Wystarczy tylko wspomnieć, że w pierwszej pięćdziesiątce rankingu znalazły się w sumie zaledwie 3 podmioty z małej giełdy.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy The Farm 51 wyrósł w oczach wielu inwestorów z miana przeciętnego producenta gier do roli jednej z największych nadziei polskiego rynku gamingowego. A wszystko to za sprawą zaledwie jednej gry – „World War 3” – która to według wstępnych recenzji miałaby się okazać prawdziwym hitem. Pokazany parę dni temu trailer gry rzeczywiście robi ogromne wrażenie, a w szczególności autentyczne lokalizacje, jak zrujnowana Warszawa, Berlin czy Moskwa. Cały czas mamy jednak do czynienia z nieukończoną gra, której ewentualny sukces wciąż jest sporą niewiadomą.

Tymczasem kilka dni temu spółka przedstawiła bardzo słaby raport za 2017 r., w którym pokazał najwyższą stratę w historii. Kurs natomiast na koniec miesiąca przeżył solidne załamanie, które wymazało sporą część ostatnich gwałtownych wzrostów.

Dwa pozostałe miejsca na podium również należą do producentów gier, co jest pierwszą tego typu sytuacją w historii naszego rankingu. Na drugie miejsce wskoczył PlayWay, którego kurs rósł niemal przez cały zeszły miesiąc. Napędzały go m.in. bardzo udana premiera gry „House Flipper” i duże oczekiwania względem „Agony”. Przeciętne recenzje tej drugiej produkcji jednak tak mocno wystraszyły inwestorów, że po ogromnej przecenie akcji ostatecznie PlayWay zakończył miesiąc niemal na zero.

W przypadku CD Projektu nie działo się natomiast zbyt wiele, poza przedstawieniem wyników za I kw. 2018 r. Wszyscy wciąż niecierpliwie czekają jednak na jakiekolwiek informacje na temat tworzonej gry „Cyberpunk 2077”. Jeśli wierzyć plotkom, to prezentacja na temat tej produkcji ma się odbyć podczas zbliżającej się konferencji E3 2018.

W pierwszej dziesiątce naszego rankingu znalazło się w sumie aż sześciu producentów gier. Na 5 miejsce spadł 11 bit, który jeszcze niedawno świętował ogromny sukces „Frostpunka”. Sprzedaż tej gry po czternastu dniach od premiery była aż czterokrotnie wyższa, niż miało to miejsce w przypadku analogicznego okresu sprzedaży poprzedniego hitu tego studia „This War of Mine”. Ponadto do grupy najpopularniejszych spółek wskoczyły także już nieco zapomniany CI Games (8 miejsce) oraz majowy debiutant, Ten Square Games (9 miejsce), który od samego początku przygody z giełdą zachwyca osiąganymi wynikami.

Ranking popularności spółek Bankier.pl - maj 2018 Spółka Ticker Miejsce w poprzednim rankingu 1 Farm 51 F51 poza "10" 2 Playway PLW poza "10" 3 CD Projekt CDR 4 4 Tauron PE TPE 7 5 11 bit 11B 3 6 JSW JSW 1 7 KGHM KGH 6 8 CI Games CIG poza "10" 9 TS Games TEN poza "10" 10 Polimex-Mostostal PXM 9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Niczym „dopełnienie” do spółek growych w aktualnym rankingu popularności występują dawni dominatorzy tego zestawienia, a więc spółki państwowe. W maju w pierwszej dziesiątce mieliśmy ich czterech, co jest jednym z najgorszych wyników ostatnich lat. Średnia liczba państwowych spółek w pierwszej dziesiątce w 2017 r. wynosiła ponad 5. W 2016 r. było ich jednak średnio 6,5, a zdarzały się takie miesiące, gdy aż 8 na 10 miejsc zajmowały właśnie państwowe spółki.

Na 4 miejsce awansował Tauron, który stale jest wymieniany w kontekście ewentualnego uczestnictwa w projekcie budowy elektrowni atomowej. Zaprzeczył jednak takiemu rozwojowi spraw minister energii Krzysztof Tchórzewski. Spółka w ostatnim miesiącu straciła ponadto miejsce w reprezentacyjnym indeksie – MSCI Poland. Z grona spółek głównego indeksu wypadł on za sprawą mocnych giełdowych spadków. Pod znakiem zapytania stoi także jego obecność w WIG20.

Reszta spółek państwowych zaliczyła już jednak spadek miejsc w rankingu. Niżej niż w poprzednim miesiącu znajdują się m.in. JSW, KGHM oraz Polimex. Szczególnie warta uwagi jest Jastrzębska Spółka Węglowa, która to jeszcze w kwietniu liderowała temu zestawieniu, a historycznie niemal zawsze znajdowała się ona co najmniej na podium.

Producenci gier w zeszłym miesiącu królowali także na forum Bankier.pl. Tam najwięcej emocji wzbudził PlayWay, za którego plecami znalazły się The Farm 51 oraz 11 bit.

Najpopularniejsze spółki na forum Bankier.pl - maj 2018 Spółka Ticker Liczba postów w maj 1 PlayWay PLW 9 702 2 Farm51 F51 9 604 3 11 bit 11B 8 859 4 Polimex-Mostostal PXM 8014 5 Krezus KZS 6689 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Ranking popularności spółek Bankier.pl jest narzędziem pokazującym popularność spółek giełdowych wśród osób korzystających z portalu. Podczas tworzenia rankingu pod uwagę brana jest liczba wyświetleń bankierowego profilu spółki podczas ostatnich 30 dni. Zestawienie na bieżąco mogą śledzić użytkownicy Bankier.pl. Ranking forumowej popularności jest z kolei dostępny w sekcji giełda.

Adam Hajdamowicz