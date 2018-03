Zachwyty nad nową grą. The Farm 51 rośnie wraz z nadziejami

Spółka The Farm 51, twórca m.in. gier komputerowych oraz aplikacji VR, podczas ostatniej dużej imprezy branżowej (IEM) zaprezentował wybranym osobom swoją najnowszą produkcję „World War 3”. Ich wrażenia z gry nastrajają optymistycznie.

Już od trzech dni obserwujemy wzrosty na akcjach The Farm 51. Ten giełdowy producent m.in. gier komputerowych w ciągu zaledwie trzech dni wzrósł o ok. 30 proc. i obecnie jego kapitalizacja wynosi już blisko 70 mln zł. Daleko mu jednak jeszcze do historycznych maksimów sprzed roku, kiedy to za jedną jego akcję płaciło się nawet ponad 20 zł (dziś są one warte niewiele ponad 10 zł).

Nie pojawił się ostatnio żaden oficjalny komunikat spółki, zatem za główną przyczynę tak dużych wzrostów należy uznać bardzo dobre opinie na temat jednej z najnowszych produkcji. „War War 3”, bo o tej grze tu mowa, ponoć zapowiada się na prawdziwy hit.

„Mogą zawojować rynek”

Wrażenia z tej jeszcze nie ukończonej produkcji pojawiły się w związku z tym, że podczas odbywającego się w katowickim Spodku międzynarodowego turnieju e-sportowego Intel Extreme Masters, wybrane osoby miały okazję zobaczyć najnowszą grę studia.

Na portalu ppe.pl czytamy, że tą produkcją „gliwiczanie mogą zawojować rynek”. „To, co zaprezentowało nam The Farm 51, jest naprawdę bardzo imponujące. System personalizacji postaci, broni, uzbrojenia czy nawet pojazdów jest tak zaawansowany, że aż trudno to do czegoś przyrównać. Same założenia rozgrywki również wydają się być niezwykle ciekawe. Nieco zapożyczony z »PlanetSide 2« pomysł na grupowe przejmowanie terytoriów został tu mocno rozwinięty i nadano mu w końcu jakiś realny sens. Grając, wspierasz swoich - nie tylko na danej mapie, ale nawet i na całym świecie gry. Model strzelania, osobne poruszanie głową i karabinem, ciekawe akcje które mogą z tego wyjść - to wszystko sprawi, że »WW3« może zostać kolejnym hitem niespodzianką” - piszą.

Na jarock.pl autor tekstu podzielił się równie dobrą opinią. „Zostałem absolutnie oczarowany. Serio. Gra Farmy skutecznie zawładnęła moją wyobraźnią, bo w tym co robi zespół z Gliwic, widzę naprawdę ogromny potencjał. Wyobraźcie sobie »Battlefielda 4«, tylko połączonego z »Escape from Tarkov«, dodajcie do tego moduł geopolityczny i walki na skalę światową (Wschód vs Zachód), kilka bardzo ciekawych mechanik związanych z pojazdami i otrzymujecie naprawdę ciekawy produkt. I to za około 20/30 dolarów, czyli około 100 złotych, jakie Farm 51 będą oczekiwali za »World War 3«”. „To będzie gierka, obok której żaden fan shooterów w stylu »Battlefielda« nie może przejść obojętnie. Nie może” – dodaje później.

Duże nadzieje, ale wyniki fatalne

„Na razie nie możemy pokazywać Wam żadnych screenów czy nagrań, ale powiem tak, jest na co czekać, fani militariów powinni być w siódmym niebie. Na ten moment najadekwatniejszym porównaniem było by chyba coś pomiędzy »Battlefieldem 3/4« a »ARMA«, nie irytująco realistycznie, ale z o wiele większą dbałością o autentyczność, jak w przypadku bfa. No i można grać polskimi żołnierzami, a jedna z map znajduję się w Warszawie!” – napisał natomiast na swoim profilu na facebooku YouTuber Niklaus Pieron.

Potencjalny sukces nowej produkcji daje nadzieje na odwrócenie serii fatalnych wyników tej spółki. Nie są to słowa w żadnym wypadku nad wyrost, The Farm 51 notuje bowiem straty już trzeci rok z rzędu i to pomimo, że wydaje ostatnio kolejne gry (m.in. „Get Even"). Najgorsze jest jednak w tym to, że każdy kolejny raport roczny jest pod względem wyników finansowych coraz gorszy.

W minionym roku The Farm 51 odnotował stratę netto w wysokości aż 4,8 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 6,7 mln zł. Aby zrekompensować straty na podstawowej działalności spółka musi zatem zaciągać kolejne zobowiązania, co oczywiście może budzić duży niepokój akcjonariuszy. Ewentualna udana gra „World War 3” mogłaby zatem okazać się prawdziwym wybawieniem, jednak na ostateczne efekty przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

Adam Hajdamowicz