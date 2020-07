fot. Anna Shvets / Pexels

Biomed Lublin po raz pierwszy został liderem rankingu najpopularniejszych spółek na GPW. Na drugie miejsce spadł CD Projekt, a wiele przetasowań było także na kolejnych pozycjach.

W rankingu popularności spółek Bankier.pl na pierwsze miejsce wysunął się Biomed Lublin. O spółce zrobiło się na rynku głośno już pod koniec marca, kiedy to "Puls Biznesu” informował, iż kilka krajów rozpoczyna testy potencjału szczepionki antygruźliczej we wzmacnianiu odporności na koronawirusa. - Jednym z trzech europejskich producentów jest giełdowy Biomed Lublin - podawano w dzienniku. Obecnie duże oczekiwania budzi również potencjalne stworzenie przez spółkę leku na koronawirusa. Do jego produkcji potrzebne jest jednak osocze ozdrowieńców, którego póki co brakowało.

Na giełdzie Biomed Lublin radzi sobie znakomicie, tylko w czerwcu rosnąc o blisko 70 proc. Łącznie przez ostatni kwartał akcje spółki zwiększyły swoją wartość z ok. 1 do ponad 6 zł (przez moment kosztowały nawet powyżej 8 zł). Gwałtowny wzrost kapitalizacji (do ponad 400 mln zł) połączony z bardzo wysokimi obrotami sprawił, że Biomed Lublin trafił w czerwcu do indeksu mWIG40.

Nieco zaskakujący spadek na drugie miejsce zaliczył CD Projekt, o którym również było w ostatnim miesiącu bardzo głośno. Najpierw za sprawą kolejnego przesunięcia premiery „Cyberpunka 2077”, który według najnowszych planów na półki sklepowe ma trafić 19 listopada 2019 roku. Nieco później, podczas wydarzenia „Night City Wire”, CD Projekt zaprezentował nowy film promujący tę grę. Materiały przedstawione w trailerze pochodziły z prologu, który ma wprowadzić graczy w klimat produkcji.

W trakcie prezentacji zapowiedziano także „Cyberpunk: Edgerunners”. To 10-odcinkowe anime, które opowiada o ulicznym dzieciaku, który stara się przetrwać w „Night City”. Prace nad projektem rozpoczęły się w 2018 roku i realizowane są we współpracy ze studiem animacji Trigger oraz platformą Netflix. Premierę zapowiedziano na 2022 rok. Ponadto spływają już wstępne recenzje samej gry, z którą mieli okazję się zapoznać dziennikarze branżowi i youtuberzy. W większości są one bardzo pozytywne, choć „Cyberpunk 2077” ma jeszcze wymagać pewnych poprawek.

Na najniższym stopniu podium znalazło się CCC, które to jeszcze na początku czerwca kontynuowało nadrabianie giełdowych strat po koronawirusowej bessie. W zaledwie tydzień wartość spółki potrafiła wtedy wrosnąć nawet o połowę. Dalsza część miesiąca była już jednak znacznie słabsza, co uzasadnia wciąż bardzo trudna fundamentalnie sytuacja spółki. W czerwcu CCC informowało, że niemożliwe do osiągnięcia są cele finansowe na obecny rok, a także opublikowało nową strategię zrównoważonego rozwoju. Ponadto, chcąc ciąć koszty, CCC zdecydowało się na wycofanie wsparcia finansowego dla drużyny z kolarskiego World Touru.

Ranking popularności spółek Bankier.pl - czerwiec 2020 Lp. Spółka Ticker Miejsce w poprzednim rankingu 1. Biomed-Lublin BML 6 2. CD Projekt CDR 1 3. CCC CCC 3 4. 11 bit 11B poza 10 5. Tauron TPE poza 10 6. PGE PGE poza 10 7. Idea Bank IDA poza 10 8. JSW JSW 4 9. Getin Holding GTN poza 10 10. PKO BP PKO 2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Bardzo duże zmiany nastąpiły na kolejnych miejscach rankingu. W pierwszej dziesiątce pojawiło się aż pięć nowych spółek. Jedną z nich jest 11 bit, którego gra „This War of Mine” trafiła do kanonu lektur nieobowiązkowych, a spółka na kolejne trzy produkcje chce przeznaczyć aż 60 mln zł. Dużo emocji wśród inwestorów budziły także m.in. energetyka (Tauron i PGE) oraz spółki Leszka Czarneckiego (Idea Bank i Getin Holding).

Na forum lider ten sam

Także na forum Bankier.pl największą popularnością cieszył się Biomed Lublin, na którego temat w ciągu miesiąca powstało aż ponad 17 tysięcy postów. Kolejni pod tym względem byli producenci gier, a więc The Farm 51 oraz CD Projekt. Tuż za podium znalazło się z kolei miejsce dla innej spółki medycznej, czyli Mercatora. Spółka ta dzięki produkcji chociażby rękawiczek medycznych stała się jednym z największych giełdowych beneficjentów epidemii.

Najpopularniejsze spółki na forum Bankier.pl - czerwiec 2020 Lp. Spółka Ticker Liczba postów w czerwcu 1. Biomed-Lublin BML 17749 2. The Farm 51 F51 11605 3. CD Projekt CDR 10826 4. Mercator MRC 8639 5. Tauron TPE 7991 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bankier.pl

Ranking popularności spółek Bankier.pl jest narzędziem pokazującym popularność spółek giełdowych wśród osób korzystających z portalu. Podczas tworzenia rankingu pod uwagę brana jest liczba wyświetleń bankierowego profilu spółki podczas ostatnich 30 dni. Zestawienie na bieżąco mogą śledzić użytkownicy Bankier.pl. Ranking forumowej popularności jest z kolei dostępny w sekcji giełda.