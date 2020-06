CCC wycofuje się z kolarskiego World Touru

To, o czym plotkowano już od dłuższego czasu, stało się faktem. W związku z problemami finansowymi CCC przestanie być głównym sponsorem drużyny w kolarskim World Tourze.

- CCC nie będzie dalej naszym tytularnym sponsorem i trwają aktywne poszukiwania nowego. Znajdujemy się w niezwykłym momencie, ale wierzę, że będą firmy, które zechcą inwestować w kolarstwo, zwłaszcza mając na uwadze wzrost zainteresowania jazdą na rowerach w ostatnim czasie - czytamy w oficjalnym komunikacie Jima Olchowicza, prezesa firmy odpowiadającej za kolarski zespół.

Przypomnijmy, CCC Team to drużyna ścigająca się w kolarskim World Tourze, a więc cyklu gromadzącym 19 najważniejszych ekip, które mają gwarantowany występ na najważniejszych wyścigach kolarstwa szosowego z Tour de France, Giro d'Italia i Vuelta a Espana na czele.

Choć korzenie drużyny sięgają 2007 roku, CCC pojawiło się w niej w 2019 roku właśnie m.in. za sprawą Olchowicza, który poszukiwał nowego sponsora na miejsce BMC. CCC już wcześniej posiadało swoją drużynę, jeździła ona jednak w drugiej lidze, jedynie sporadycznie biorąc udział w wielkich tourach. Po wejściu w drużynę Olchowicza i utworzeniu CCC Team, stara drużyna CCC zmieniła nazwę na CCC Development Team i stała się zapleczem world tourowej ekipy. Póki co nie jest znana przyszłość drugiego zespołu CCC. Znak zapytania stoi także nad kobiecą grupą CCC-Liv.

Inwestycje CCC w kolarstwo nie są przypadkowe. Firmę w Polsce wprost można utożsamiać z tym sportem, co jest zasługą nie tylko drużyn, ale i sponsoringu reprezentacji, czy wielu wyścigów. Wszystko za sprawą Dariusza Miłka, założyciela CCC, który w przeszłości był kolarzem. - W szkolnych latach osiągał on na tym polu liczne sukcesy i był nawet bliski kadry narodowej. – Po przeprowadzce do zagłębia miedziowego, gdy miałem około 13 lat, pod moim blokiem zaczynała trening drużyna kolarska. Ruszyłem za nimi swoim składakiem, szybko zaliczyłem asfalt, jednak tak się to wszystko zaczęło. Po tygodniu dostałem profesjonalny rower, a po kilku miesiącach okazało się, że mam do tego smykałkę - wspominał w 2016 roku na spotkaniu z inwestorami indywidualnymi w ramach Konferencji Wall Street Dariusz Miłek.

Sport dawał szansę na zagraniczne wyjazdy, przy których okazji Miłek odkrył u siebie żyłkę do handlu. Karierę kolarską przerywały z kolei kontuzje i Milek wkrótce skupił się już tylko na biznesie. Od kolarstwa jednak w pełni nie odszedł. Przez lata około 0,5 proc. swoich rocznych przychodów CCC przeznaczało na zespół kolarski. – Inwestycja w sport, to taki swego rodzaju podatek na rzecz środowiska, które mnie wychowało – twierdził Miłek. Transmisje telewizyjne były też platformą do reklamy spółki.

World Tour okazał się jednak wyższą półką wydatków (szczególnie w kontekście braku zysków), a wraz z nadejściem kryzysu wielki projekt zaczął ciążyć spółce. Dodatkowo, gdy przyszła kwarantanna, kolarze przestali wyjeżdżać na ulice i drużyna generowała tylko koszty, nie przynosząc pozytywów reklamowych. Już wcześniej w drużynie podziękowano wielu pracownikom, a kolarzy objęto cięciem pensji. Przypomnijmy, że w składzie CCC Team na ten sezon znaleźli się m.in. Greg Van Avermaet, obecny mistrz olimpijski i jeden z najbardziej utytułowanych "klasykowców", czy Matteo Trentin, obecny mistrz Europy.

Na decyzję wpłynęły niewątpliwie problemy CCC, których nie sposób ograniczać tylko do koronawirusa. Model biznesowy CCC przestał działać już wcześniej, czego dowodem była strata spółki w 2019 roku - pierwsza w jej giełdowej historii. Szeroko temat opisywaliśmy w artykule "CCC w coraz większych tarapatach finansowych".

W styczniu pojawiła się nowa strategia, która miała naprawić maszynę do zarabiania, jaką wcześniej było CCC, koronawirus jednak już na wstępie pokrzyżował szyki. Do problemów z rentownością doszedł problem z zamknięciem sklepów, który tylko częściowo rekompensowała sprzedaż internetowa. Sytuacja była na tyle poważna, że firma zmuszona była emitować akcje, by zabezpieczyć swą płynność. Zebrano ponad 0,5 mld zł, a pierwsze skrzypce w dofinansowywaniu spółki grał właśnie Miłek. Z tej perspektywy decyzja o rezygnacji ze sponsoringu drużyny World Tourowej wydaje się uzasadniona. Sam Miłek wcześniej zaznaczał, że w koronawirusowej rzeczywistości spółka musi "ciąć koszty siekierą".

I wbrew pozorom niewiele zmienia tutaj fakt, że galerie wróciły już do działania. CCC wciąż czeka restrukturyzacja i walka o powrót do zarabiania, same sklepy w galeriach zaś nadal zarabiają mniej niż przed pandemią. World Tourowy sen Dariusza Miłka okazał się bardzo krótki, priorytetem jest jednak firma, to ona daje bowiem podstawę do inwestycji w sport. Być może, gdy spółka odzyska rentowność, znów wejdzie mocniej w sport.

Póki co jest to jednak gdybanie. Kibicom kolarstwa pozostaje cieszyć się obecnym sezonem (o ile ten w końcu wróci), umowa z Olchowiczem obowiązuje bowiem do końca 2020 roku. Jeszcze w tym roku zatem pomarańczowych w najważniejszych wyścigach kolarskich powinniśmy zobaczyć. Pierwszym dużym tourem planowanym w ramach przemeblowanego przez koronawirusa kalendarza jest... Tour de Pologne, czyli wyścig organizowany w Polsce, który ma ruszyć 5 sierpnia.

