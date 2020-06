Gra 11 bit studios "This War of Mine" w kanonie lektur nieobowiązkowych

Chodzi o spółkę 11bit studios i jej grę - "This War of Mine". To gra, którą Grzegorz Miechowski, prezes studia, nazywa doświadczeniem. - To nie jest zwykła gra, to bardzo poważny dramat, choć opowiedziany językiem gry - mówił prezes 11bit w rozmowie z Bankier.pl przed pięcioma laty. Gra pokazuję wojnę z perspektywy cywila i kładzie nacisk na jego krzywdę oraz walkę o przetrwanie. Inspiracją dla gry były trwające w latach 90. wojny na Bałkanach. Wartość emocjonalną gry podkreślają także krytycy, co rzeczywiście czynią ją dobrym kandydatem do uzupełnienia procesu edukacji.