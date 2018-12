Prognoza walutowa: analitycy nie liczą na rychłe umocnienie złotego

Aż do połowy przyszłego roku rynkowi analitycy nie widzą szans na umocnienie złotego względem euro. Polska waluta ma jednak szansę zyskać do dolara, który według rynkowego konsensusu powinien tracić w stosunku euro.

Tegoroczny św. Mikołaj przyniósł nam euro po przeszło 4,28 zł. A więc drogo. A przynajmniej o 8 groszy drożej niż rok temu. Generalnie roku 2018 polska waluta nie może zaliczyć do udanych. Przez ponad 11 miesięcy złoty stracił 2,7% względem euro, prawie 5,9% wobec franka szwajcarskiego i ponad 8% w stosunku do dolara amerykańskiego.

Od sierpnia kurs euro do złotego waha się w przedziale 4,25-4,35 zł. I według walutowych ekspertów taka sytuacja utrzyma się przez kolejne pół roku. Podobnie jak we wrześniu, październiku i listopadzie mediana prognoz analityków zakłada, że na koniec następnego kwartału za jedno euro zapłacimy 4,30 zł. Dopiero po czerwcu 2019 roku możemy liczyć na zauważalne umocnienie złotego wobec euro.

Mediana prognoz na koniec okresu I kw. 19 II kw. 19 III kw. 19 2019 EUR 4,30 zł 4,27 zł 4,25 zł 4,22 zł USD 3,72 zł 3,65 zł 3,61 zł 3,55 zł GBP* 4,87 zł 4,85 zł 4,87 zł 4,83 zł CHF* 3,72 zł 3,69 zł 3,68 zł 3,66 zł Źródło: Bloomberg. Stan na 6.12.2018 r. *obliczenia własne **nie wszystkie instytucje podały prognozy

Najbardziej optymistycznie na złotego patrzą analitycy Ebury, którzy już na koniec marca 2019 roku widzą euro po 4,15 zł. Dobre perspektywy polskiej walucie wieszczą także analitycy UniCredit (4,20 zł), Nomury (4,21 zł) i Lloydsa (4,23 zł). Po drugiej stronie barykady stoją eksperci Rabobanku, którzy widzą euro po 4,43 zł. Żaden inny bank nie spodziewa się tak słabego złotego przez cały okres 2019 roku. Jedynie firma analityczna Prestige Ecoomics jest nastawiona bardziej pesymistycznie – typując aż 4,54 zł za euro na koniec III kwartału ’19.

Znacznie bardziej optymistyczne są prognozy dla kursu dolara. Amerykańska waluta, która obecnie kosztuje przeszło 3,78 zł, ma według rynkowego konsensusu potanieć do 3,72 zł do końca marca i 3,65 zł do końca czerwca 2019 roku. Na koniec 2019 roku za dolara mamy płacić 3,55 zł – tyle wynosi mediana prognoz analityków zebrana przez agencję Bloomberg.

Wśród walutowych ekspertów panuje też zgodność, że notowania franka szwajcarskiego będą „przyklejone” blisko parytetu 1 do 1 z dolarem amerykańskim. W efekcie helwecka waluta „powinna” więc tanieć wraz z „zielonym”, osiągając kurs 3,72 zł na koniec I kwartału i 3,69 zł trzy miesiące później.

Nieznacznie zyskać względem dolara ma za to funt brytyjski. W rezultacie kurs GBP/PLN według analityków powinien przez cały 2019 rok utrzymać się na poziomach zbliżonych do stanu obecnego, a więc w przedziale 4,80-4,90 zł.

Pamiętajmy, że mówimy tu tylko o medianie prognoz analityków. Przewidywania nawet najlepszych ekspertów mogą rozminąć się z rzeczywistością, co zresztą w przeszłości zdarzało się dość często. Prognozy warto raczej interpretować jako wyraz teraźniejszego postrzegania siły poszczególnych walut.

Krzysztof Kolany