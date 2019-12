Polska bankowość w liczbach – III kw. 2019

Polacy coraz chętniej zaciągają kredyty mieszkaniowe, a swoje finanse obsługują w smartfonach. Przybywa kont i kart, ubywa placówek i miejsc pracy w bankach. Taki obraz rynku wyłania się z nowego raportu PRNews.pl i Bankier.pl „Polska bankowość w liczbach”. Tym razem podsumowaliśmy stan rynku po III kwartale 2019 r.

Raport „Polska bankowość w liczbach” jest cyklicznie opracowywany przez serwisy PRNews.pl i Bankier.pl. Zawiera unikatowe dane, których nie znajdziemy w innych dostępnych na rynku opracowaniach. Każda z kilkunastu analizowanych sekcji rozbierana jest na czynniki pierwsze. Dzięki temu czytelnik może się dowiedzieć, które banki w poszczególnych segmentach są najmocniejsze, a które najsłabsze. Pokazujemy dynamikę wzrostu sprzedaży wybranych produktów bankowych i wskazujemy najnowsze trendy.

Najnowsza edycja raportu „Polska bankowość w liczbach” jest już dwunastym opracowaniem z tego cyklu. Pod lupę wzięliśmy 17 obszarów tematycznych. Z raportu można się dowiedzieć m.in., które banki prowadzą najwięcej kont, wydały najwięcej kart, obsługują najwięcej użytkowników bankowości internetowej i mobilnej, czy wreszcie sprzedały najwięcej hipotek. Tradycyjnie zmieściliśmy w nim rozdziały o placówkach i zatrudnieniu.

Najważniejsze trendy

Nie słabnie popyt na hipoteki. Mimo rosnących cen mieszkań, popyt na kredyty mieszkaniowe nie słabnie. W III kwartale 2019 r. banki udzieliły finansowania na łączną kwotę 16,9 mld zł. Po raz ostatni taki wynik odnotowano w 2008 roku. Bezapelacyjnym rekordzistą pozostaje PKO BP, który sprzedał kredyty na kwotę 4,2 mld zł – tyle samo, ile w poprzednim kwartale. Na drugim miejscu znalazł się ING Bank Śląski (3,1 mld zł), a na trzecim - Bank Pekao (2,5 mld zł). Największy wzrost kwartalny odnotował ING, który udzielił finansowania większego o 177 mln zł niż w II kwartale. Na drugim miejscu znalazł się mBank (+ 120 mln zł), a na trzecim - Bank Millennium (+96 mln zł).

Finanse migrują do smartfonów. Bankowość mobilna nie może być już traktowana jako branżowa ciekawostka. Liczby mówią same za siebie – z kanału tego korzysta już 13 mln klientów banków. Najwięcej użytkowników bankowości mobilnej na koniec III kwartału 2019 r. miały PKO BP (3,2 mln), mBank (2,2 mln) i ING (2 mln). Zdecydowana większość użytkowników, bo aż 10 mln, do „mobilnego bankowania” używa aplikacji. Rośnie też grono klientów, którzy swoje finanse obsługują wyłącznie z poziomu telefonu komórkowego. Na koniec września 2019 r. banki miały ponad 5 mln klientów mobile only.

Dynamicznie przybywa kart płatniczych. Największym wydawcą w Polsce jest PKO BP, który wydał klientom indywidualnym ponad 7,3 mln kart debetowych i 942 tys. kart kredytowych. Na drugim miejscu jest Santander Bank Polska, który obsługuje 3,8 mln kart debetowych i 823 tys. kart kredytowych. Trzecie miejsce w segmencie kart debetowych należy do banku Pekao, który wydał ich 3,5 mln. Z kolei trzecim największym wydawcą kart kredytowych w Polsce jest Citi Handlowy – obsługuje 659 tys. kart. Łącznie w naszych portfelach jest 42 mln kart płatniczych, z czego blisko 6 mln to karty kredytowe.

Kurczy się sieć bankowych placówek. Z kwartału na kwartał ubywa bankowych oddziałów. Niemal wszystkie ankietowane przez nas banki w ciągu ostatniego roku zamykały placówki. To efekt rosnącej popularności kanałów elektronicznych. Polacy wykonują coraz więcej operacji samodzielnie w telefonach i na komputerach, a w efekcie coraz rzadziej wizytują oddziały bankowe. Te z kolei przechodzą metamorfozę – pojawia się coraz więcej oddziałów, które nie obsługują już gotówki. Ich rola sprowadza się przede wszystkim do doradztwa. Z naszych analiz wynika, że banki uniwersalne w ciągu roku zamknęły ponad 400 placówek własnych.

Cyfrowe portfele zyskują na popularności. Banki obsługują już blisko 2,4 mln cyfrowych kart płatniczych HCE oraz podpiętych do cyfrowych portfeli Google Pay, Garmin Pay i Fitbit Pay. To dwa razy tyle, co rok wcześniej. W rzeczywistości wirtualnych kart jest jeszcze więcej, bo statystyki te nie obejmują systemu Apple Pay. Firma Apple strzeże danych na ten temat i nie udostępnia ich mediom. W trzecim kwartale najwięcej zbliżeniowych płatności smartfonami dokonali klienci mBanku – łącznie ponad 16 mln razy (tu dane uwzględniają Apple Pay). Na drugim miejscu znaleźli się klienci Santandera (11 mln transakcji), a na trzecim Millennium (9 mln transakcji).

Obserwuj @wboczon

Wojciech Boczoń