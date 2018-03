Orlen pozbywa się „Playboya” i „CKM” ze swoich stacji

„Playboy” i „CKM” mają zniknąć z półek na stacjach PKN Orlen – dowiedział się „Newsweek”. Z informacji dziennika wynika, że decyzję dotyczącą wycofania popularnych magazynów dla mężczyzn podjął sam prezes spółki, Daniel Obajtek.

Jak poinformował dziennikarza tygodnika chcący zachować anonimowość pracownik koncernu, zamiast „Playboya” i „CKM” na stacjach Orlenu mają być promowane prawicowe tytuły, jak np. „Do Rzeczy”. Stworzeniem listy magazynów zajął się sam prezes firmy.

Nie wiadomo jeszcze, jakie inne tytuły znalazły się w spisie, jednak trafiły na nią nie tylko dwa wspomniane wyżej pisma. Wydawcy magazynów o istnieniu listy dowiedzieli się nieoficjalnie kilka dni temu. - Z tego, co wiemy, jest to osobista decyzja prezesa Orlenu - komentuje Mateusz Zieliński, zastępca redaktora naczelnego „CKM”. - Zapewne wynika z pobudek ideologicznych, ale też niewątpliwie z nieznajomości tematu. „CKM”, ale też np. „Playboy”, to pisma lifestyle‘owe, w których poruszamy różne męskie tematy: publikujemy wywiady, materiały o sporcie, motoryzacji i kulturze. Tematy erotyczne stanowią zaledwie ułamek naszej zawartości - dodaje.

Jeżeli doniesienia się potwierdzą, sprzedaż „Playboya” może spaść nawet o 10 proc. Po przejęciu przez Orlen konkurencyjnego Lotosu płocki koncern będzie kontrolował 45 proc. rynku, „zakazane” czasopisma stracą więc ważny kanał dystrybucji.

Mateusz Zieliński liczy jednak na spryt Polaków i wierzy, że mimo wpisania „CKM” i „Playboya” na indeks pism zakazanych ich sprzedaż nie ucierpi. - Mogę tylko podpowiedzieć, że dobrą benzynę i smaczne hot dogi mają na innych stacjach – komentuje.

Daniel Obajtek objął stanowisko prezesa Orlenu 5 lutego 2018 r., gdzie zastąpił Wojciecha Jasińskiego. Wcześniej pełnił funkcję prezesa Energi. Swoją polityczną karierę rozpoczął w 2002 r., kiedy to został radnym gminy Pcim. Cztery lata później został tam wójtem. W 2015 został powołany na funkcję pełniącego obowiązki prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 2016 był prezesem Agencji.

AŚ