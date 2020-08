Obostrzenia dotyczące wesel coraz bliżej

fot. Tae / Pexels

Jeśli nie będziemy przestrzegać zasad bezpieczeństwa na imprezach rodzinnych, będziemy musieli wprowadzić pewne obostrzenia; pracujemy nad tym i jeśli sytuacja się nie zmieni będziemy musieli podjąć tę decyzję - zapowiedział wiceszef resortu zdrowia w czwartek Waldemar Kraska.

Kraska podkreślał, że dynamika wzrostu zakażeń w poszczególnych powiatach potwierdza się zgodnie z prognozami resortu.

Wiceszef MZ apelował także o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa - dystansowania się, zakładania maseczek i używania środków dezynfekujących.

Przeczytaj także Gospodarka nie udźwignie drugiego lockdownu

"Bardzo bacznie przyglądamy się dużym imprezom rodzinnym" - podkreślał Kraska.

"Niestety, jeżeli nie będziemy przestrzegać na tych imprezach rodzinnych zasad, które obowiązują, będziemy zmuszeni pewne obostrzenia wprowadzić. My w tej chwili nad tym bardzo wytrwale pracujemy, jest to bardzo trudna decyzja, ale jeżeli się to nie zmieni, będziemy musieli ją podjąć i to w dość krótkim czasie" - zapowiedział wiceszef resortu zdrowia.

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 887 przypadkach zakażenia i 16 zgonach.

Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce

autorzy: Mateusz Roszak, Dorota Stelmaszczyk

mro/ dst/ mhr/