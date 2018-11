Najtańsze konta osobiste – listopad 2018 [Ranking Bankier.pl]

Cztery darmowe rachunki bankowe – takie jest bilans oferty najtańszych kont osobistych w listopadzie. Zaszczytne pierwsze miejsce rankingu Bankier.pl wciąż przypada Bankowi BGŻ BNP Paribas, Citi Handlowemu, Idea Bankowi i Nest Bankowi. Zadbaliśmy jednak o pewną nowość w zestawieniu.

Przedostatni miesiąc roku nie zamienił się od zmian w ofercie ROR-ów dla klientów indywidualnych. Najważniejsza zmiana dotyczyła Idea Banku, który zrezygnował z oferowania klientom nielimitowanych darmowych wypłat z bankomatów krajowych. Pod względem podstawowych opłat nadal jednak utrzymał się na pozycji lidera.

Nie zmieniła się metodologia, dzięki której wyłaniamy banki kwalifikujące się do pierwszego miejsca. Pierwsze miejsce przysługuje tym bankom, które oferują rachunek bezwzględnie darmowy pod względem kosztów prowadzenia go i korzystania z karty płatniczej – żadne dodatkowe warunki zwalniające z opłat nie wchodzą w grę. W przypadku występowania dodatkowych zapisów w tabeli opłat i prowizji oferta rachunku spada oczko niżej – im wyższa opcjonalna opłata, tym gorzej. Mniej jednak karzemy konta, które zakładają dodatkowe warunki bezpłatności za korzystanie z karty (ponieważ klient może z niej zrezygnować). W przypadku opłaty za prowadzenie rachunku klient nie ma takiej możliwości.

Z racji tego, że grono zwycięzców wciąż pozostawia klientowi wybór, postanowiliśmy mu nieco pomóc. Banki wpadające na pierwsze miejsce (jeśli jest ich kilka) wpadają do dogrywki. Dołączając dodatkowe informacje zaprezentujemy plusy i minusy danej oferty, wykraczające poza samą cenę karty płatniczej i prowadzenia rachunku. Ostateczną klasyfikacje znajdą Państwo zatem w drugiej tabeli rankingowej.

Najtańsze konta osobiste – listopad 2018

Wciąż bezwzględnie darmowe rachunki pod względem opłat za prowadzenie i kartę płatniczą prowadzą: Bank BGŻ BNP Paribas (Konto Optymalne), Citi Handlowy (Citi Priority), Idea Bank (Konto Idealne) oraz Nest Bank (Nest Konto). Niestety już tylko dwa z nich gwarantują dodatkowo bezpłatne wypłaty z bankomatów krajowych bez limitu. Od 13 listopada 2018 roku Idea Bank wprowadził limit – bezpłatnie można wypłacić pieniądze tylko 5 razy w miesiącu.

Ranking kont osobistych Bankier.pl - listopad 2018 Lp. Bank Konto Prowadzenie konta Warunki zwalniające Karta płatnicza Warunki zwalniające 1. Bank BGŻ BNP Paribas Konto Optymalne 0,00 zł - 0,00 zł - Citi Handlowy* Citi Priority* 0,00 zł - 0,00 zł - Idea Bank Konto Idealne 0,00 zł - 0,00 zł - Nest Bank Nest Konto 0,00 zł - 0,00 zł - 2. Raiffeisen Polbank Wymarzone Konto Osobiste 0,00 zł - 0,00-3,00 zł Płatności kartą, min. 1 transakcja 3. Inteligo Konto Inteligo 0,00 zł - 0,00-4,00 zł Płatności kartą na min. 100,00 zł/m-c mBank eKonto Standard 0,00 zł - 0,00-4,00 zł Płatności kartą, min. 5 transakcji 4. eurobank Konto w Pełni 0,00 zł - 0,00-4,90 zł Płatności kartą na min. 400 zł/m-c 5. Santander Bank Polska Konto Jakie Chcę 0,00 zł - 0,00-5,00 zł Płatności kartą na min. 500 zł/m-c lub min. 5 transakcji BOŚ Bank EKOkonto bez Kosztów 0,00 zł - 0,00-5,00 zł Płatności kartą na min. 300 zł/m-c Envelo Bank EnveloKonto 0,00 zł - 0,00-5,00 zł Wpływy na konto min. 1000 zł/m-c i min. 1 płatność kartą 6. Alior Bank Konto Internetowe 0,00 zł - 0,00-6,00 zł Płatności kartą na min. 300 zł/m-c T-Mobile Usługi Bankowe Konto Freemium 0,00 zł - 0,00-6,00 zł Płatności kartą na min. 200 zł/m-c 7. ING Bank Śląski Konto z Lwem Direct/Mobi 0,00 zł - 0,00-7,00 zł Płatności kartą na min. 300 zł/m-c 8. Deutsche Bank Polska dbNET 0,00 zł - 0,00-8,00 zł Płatności kartą na min. 500 zł/m-c 9. Plus Bank Konto PLUS 0,00 zł - 0,00-9,90 zł Płatności kartą na min. 500 zł/m-c lub wpływy na konto min. 1900 zł/m-c 10. Toyota Bank Moto Konto 0,00-2,49 zł Płatności kartą na min. 400 zł/m-c 0,00 zł - 11. Bank Pocztowy Bliskie Konto Pocztowe 0,00-5,00 zł Płatności kartą na min. 300 zł/m-c 0,00 zł - 12. Bank Pekao Konto Przekorzystne 0,00-6,00 zł Wpływy na konto min. 500 zł/m-c i jedna płatność kartą 0,00-3,00 zł Wpływy na konto min. 500 zł/m-c 13. Credit Agricole Bank Polska Konto dla Ciebie 0,00-7,00 zł Wpływy na konto min. 1000 zł/m-c i min. 1 płatność kartą 0,00-9,00 zł Wpływy na konto min. 1000 zł/m-c i min. 1 płatność kartą 14. Getin Bank Konto Proste Zasady 0,00-8,00 zł Płatności kartą, min. 1 transakcja 0,00 zł - 15. Bank Millennium Konto 360° 0,00-8,00 zł Wpływy na konto min. 1000 zł/m-c i min. 1 płatność kartą 0,00-7,00 zł Wpływy na konto min. 1000 zł/m-c i min. 1 płatność kartą 16. PKO Bank Polski PKO Konto za Zero 0,00-8,00 zł Wydanie karty płatniczej do konta 0,00-8,00 zł Płatności kartą na min. 300 zł/m-c *warunki promocyjne (dostępne do 31 grudnia 2018 roku); tylko dla nowych klientów Źródło: Bankier.pl

Wracając do warunkowych opłat za kartę płatniczą, pojawiają się one dopiero na drugim miejscu zestawiania. Ta lokata należy niezmiennie do Raiffeisen Polbanku i Wymarzonego Konta Osobistego. Choć rachunek znalazł się oczko niżej, to wcale nie jest znacznie gorszy od poprzedników. Miesięczna opłata za kartę wynosi co prawda 3 zł/m-c, ale jest jedną z najłatwiejszych do uniknięcia na rynku – klient musi jedynie zapłacić chociaż raz kartą w danym miesiącu, żeby bank zrezygnował z jej pobierania. Należy także liczyć się z tym, że Raiffeisen Polbank został przejęty przez Bank BGŻ BNP Paribas i te rachunki zostaną za pewien czas wcielone do systemów tej drugiej instytucji.

Więcej uwagi trzeba poświęcić opłatom dla kart wydawanych do kont z trzeciego miejsca podium. W przypadku mBanku (eKonto standard) i Inteligo (Konto Inteligo) opłata, jaka może się pojawić na wyciągu, to 4 zł/m-c z tytułu użytkowania karty płatniczej. W pierwszym przypadku, żeby jej uniknąć, należy wykonać min. 5 transakcji kartą w okresie rozliczeniowym, a w drugim nie jest istotna liczba transakcji, a ich kwota. Suma musi przekroczyć 100 zł.

Najtańsze konta bankowe – dogrywka

Teraz przyszedł czas na zapowiedzianą przez nas dogrywkę. Jej zasada jest prosta – bierzemy na tapet wyłącznie te konta, które znalazły się na pierwszym miejscu rankingu. Teraz – skoro aspekty ilościowe zawiodły w wyłonieniu jedynego zwycięzcy, wdrażamy także czynnik ekspercki.

Do dogrywki stają cztery rachunki: Bank BGŻ BNP Paribas (Konto Optymalne), Citi Handlowy (Citi Priority), Idea Bank (Konto Idealne) oraz Nest Bank (Nest Konto).

Ranking kont osobistych Bankier.pl - listopad 2018 (dogrywka) Lp. Konto (Bank) Zalety Wady 1. Nest Konto (Nest Bank) + obsługa Apple Pay/Google Pay/Garmin Pay + najszerszy zakres bezpłatnych usług wśród analizowanych kont - brak obsługi Blika 2. Konto Optymalne (Bank BGŻ BNP Paribas) + obsługa Blika, Apple Pay/Google Pay + bezpłatne wypłaty z bankomatów zagranicznych grupy BNP Paribas i Global Alliance - prowizje za wypłaty z obcych bankomatów krajowych - ograniczenie funkcjonalności Apple Pay i Google Pay do kart Mastercard 3. Citi Priority (Citi Handlowy) + darmowe wypłaty z bankomatów po wyrażeniu zgody marketingowej

+ obsługa Google Pay - wąski zakres funkcjonalności płatniczych kart, - warunkowy i ograniczony czasowo dostęp do oferty 4. Konto Idealne (Idea Bank) + brak opłat podstawowych - brak nowoczesnych form płatności - limitowane darmowe wypłaty z bankomatów Źródło: Bankier.pl

W kwestii cenowej na wyróżnienie zasługuje Nest Konto, ponieważ jako jedyne oferuje poza darmowym prowadzeniem i kartą bezpłatne pobrania gotówki z bankomatów – bez żadnych warunków i limitów. W Citi Handlowym trzeba natomiast wyrazić w tym celu zgody marketingowe. Pod względem funkcjonalności płatniczych Nest Konto nie byłby jednak pierwszym wyborem – największe zaplecze ma Bank BGŻ BNP Paribas, który zapewnia obsługę kodów BLIK oraz obsługuje systemy Google Pay i Apple Pay. W przypadku Nest Banku brakuje funkcjonalności BLIK-a.

Mimo to postanowiliśmy wyróżnić właśnie Nest Bank za najszerszy zakres bezpłatnych usług bankowych i przyzwoite zaplecze technologiczne w kwestii płatności – Google Pay i Apple Pay zabezpiecza dostęp do płatności mobilnych zdecydowanej większości użytkowników smartfonów. Dodatkowo klienci banku zaczynają otrzymywać dostęp do nowej bankowości internetowej Nest Banku – napisał o niej Wojtek Boczoń. Na drugie miejsce przez prowizje przy obcych bankomatach spadł BGŻ BNP Paribas. Trzecie miejsce w dogrywce przypadło Citi Handlowemu, a czwarte Idea Bankowi, który co prawda może chwalić się darmowym prowadzeniem, ale nie zapewnia klientom nowoczesnych funkcji płatniczych.

Mateusz Gawin