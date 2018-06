Najlepsze kredyty hipoteczne – czerwiec 2018 [Ranking Bankier.pl]

Samodzielna budowa domu to spore wyzwanie nie tylko finansowe, ale również organizacyjne. Dlatego nabywców znajdują gotowe budynki oferowane na rynku pierwotnym przez deweloperów. Sprawdziliśmy, jakie warunki dla takich klientów przygotowały banki udzielające kredytów hipotecznych.

W granicach miast deweloperzy stawiają przede wszystkim na budynki wielorodzinne. Do zagęszczania zabudowy skłaniają m.in. rosnące ceny gruntów nadających się na inwestycje. Osiedla domów jednorodzinnych rosną przede wszystkim w gminach okalających większe miejscowości. Nabywcy poszukujący gotowego większego lokalu z ogródkiem mogą zdecydować się na zakup nieruchomości położonej nieco dalej od centrum, ale kosztującego tyle co niewielkie mieszkanie w bliższej lokalizacji.

W czerwcowej edycji rankingu kredytów hipotecznych Bankier.pl sprawdziliśmy propozycje banków dla klientów gotowych na przeprowadzkę do nieruchomości pod miastem. Profilowi kredytobiorcy to małżeństwo wychowujące dwójkę dzieci. 38-letni mężczyzna zarabia 4800 zł miesięcznie, a 36-letnia kobieta – 3100 zł netto. Oboje małżonkowie pracują w oparciu o umowy o pracę na czas nieokreślony, a dodatkowo pobierają świadczenie 500+.

Klienci chcą kupić 125-metrowy dom na rynku pierwotnym. Nieruchomość położona jest w sąsiadującej z Krakowem gminie Niepołomice. Deweloper za sprzedawany budynek życzy sobie 445 tys. zł. Kredytobiorcy wahają się pomiędzy kredytem z 10- i 20-procentowym wkładem własnym. Zobowiązanie ma zostać zaciągnięte na okres 25 lat, a klienci obecnie nie mają żadnych obciążeń i są w stanie wylegitymować się nienaganną historią kredytową.

Kredytobiorcy mogą zarezerwować większą część swoich oszczędności na wykończenie i wyposażenie nowego domu i zdecydować się na zaciągnięcie kredytu z minimalnym wkładem własnym. Wpłata wynosić będzie wówczas 44,5 tys. zł, a wysokość zobowiązania – 400,5 tys. zł. Kilka banków nie zaoferuje w takiej sytuacji kredytu, żądając wyższego wkładu. W tej grupie mieści się Citi Handlowy, Bank BGŻ BNP Paribas, ING Bank Śląski i Bank Pocztowy.

Kredyt na 400,5 tys. zł, na 25 lat, LTV 90 proc. (dla profilowych kredytobiorców) Lp. Bank Oprocentowanie Marża Rata równa* Łączny koszt kredytu** RRSO 1. PKO BP *** 3,46% 1,76% 2 003 zł 211 271 zł 4,19% 2. Bank BPS **** 3,68% 1,98% 1 835 zł 214 002 zł 3,77% 3. Bank Pekao 3,55% 1,85% 2 062 zł 217 996 zł 5,23% 4. PKO BP ***** 3,61% 1,91% 2 034 zł 220 300 zł 4,35% 5. Bank Millennium 3,85% 2,15% 2 080 zł 226 009 zł 3,97% 6. Raiffeisen Polbank 3,78% 1,89% 2 029 zł 229 042 zł 4,31% 7. BOŚ 3,98% 2,20% 2 112 zł 242 740 zł 4,24% 8. Deutsche Bank 4,00% 2,30% 2 162 zł 254 570 zł 4,57% 9. Eurobank 4,07% 2,37% 2 137 zł 260 195 zł 4,93% 10. Alior Bank 4,19% 2,49% 2 400 zł 307 747 zł 5,52% * Miesięczna rata po opłaceniu ubezpieczenia pomostowego. ** Za łączny koszt kredytu uważamy sumę odsetek, prowizję, koszt ubezpieczenia pomostowego, ubezpieczenia niskiego wkładu i koszt innych ubezpieczeń z wyłączeniem ubezpieczenia nieruchomości. *** Oferta dla klienta posiadającego od 6 miesięcy ROR w banku, w pierwszych 12 miesiącach obniżona marża, podano marżę po 12. miesiącu. Oferta dostępna również w PKO Banku Hipotecznym. **** W pierwszych 12 miesiącach obniżona marża, podano marżę po 12. miesiącu. ***** W pierwszych 12 miesiącach obniżona marża, podano marżę po 12. miesiącu. Oferta dostępna również w PKO Banku Hipotecznym. Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 6-14.6.2018 r.

W czołówce rankingu znalazł się PKO Bank Polski, Bank BPS oraz Bank Pekao. Największy polski kredytodawca zajmuje pierwsze miejsce, jeśli klient starający się o kredyt będzie miał 6-miesięczny staż współpracy z instytucją (posiada rachunek osobisty zasilany co miesiąc kwotą co najmniej 5 tys. zł). Druga lokata przypada Bankowi BPS, który podobnie jak PKO BP przez pierwszych 12 miesięcy proponuje obniżoną promocyjną marżę. Trzecie miejsce na podium zajął Bank Pekao, w którym klienci po spłacie 10 proc. wartości nieruchomości mogą liczyć na marżę w wysokości 1,85 pp.

Dwukrotnie wyższy wkład własny to szersza lista banków do wyboru i szansa na niższą marżę kredytową. Jeśli kredytobiorcy zdecydują się na tę opcję, będą musieli przeznaczyć na transakcję 89 tys. zł z własnych oszczędności. Kwota kredytu spadnie do 356 tys. zł.

Kredyt na 356 tys. zł, na 25 lat, LTV 80 proc. (dla profilowych kredytobiorców) Lp. Bank Oprocentowanie Marża Rata równa* Łączny koszt kredytu** RRSO 1. Bank BPS *** 3,38% 1,68% 1 604 zł 173 679 zł 3,77% 2. Bank BGŻ BNP Paribas 3,50% 1,80% 1 784 zł 180 529 zł 3,79% 3. Raiffeisen Bank 3,39% 1,69% 1 765 zł 183 571 zł 3,90% 4. ING Bank Śląski 3,43% 1,65% 1 768 zł 184 942 zł 4,11% 5. Citi Handlowy 3,39% 1,69% 1 897 zł 186 990 zł 3,71% 6. Bank Pekao 3,55% 1,85% 1 795 zł 190 370 zł 5,02% 7. PKO BP **** 3,34% 1,64% 1 751 zł 192 728 zł 3,98% 8. Bank Millennium 3,75% 2,05% 1 830 zł 195 092 zł 3,87% 9. Bank Pocztowy 3,69% 1,99% 1 823 zł 195 829 zł 3,89% 10. PKO BP ***** 3,49% 1,79% 1 779 zł 200 658 zł 4,14% 11. Deutsche Bank 3,80% 2,10% 1 843 zł 208 256 zł 4,20% 12. BOŚ 3,78% 2,00% 1 886 zł 208 858 zł 4,06% 13. Eurobank 3,74% 2,04% 1 835 zł 211 856 zł 4,61% 14. Bank Pocztowy ****** 3,39% 1,69% 1 765 zł 229 041 zł 4,61% 15. Alior Bank 3,99% 2,29% 1 880 zł 234 296 zł 5,31% * Miesięczna rata po opłaceniu ubezpieczenia pomostowego. ** Za łączny koszt kredytu uważamy sumę odsetek, prowizję, koszt ubezpieczenia pomostowego, ubezpieczenia niskiego wkładu i koszt innych ubezpieczeń z wyłączeniem ubezpieczenia nieruchomości. *** W pierwszych 12 miesiącach obniżona marża, podano marżę po 12. miesiącu. **** Oferta dla klienta posiadającego od 6 miesięcy ROR w banku, w pierwszych 12 miesiącach obniżona marża, podano marżę po 12. miesiącu. Oferta dostępna również w PKO Banku Hipotecznym. ***** W pierwszych 12 miesiącach obniżona marża, podano marżę po 12. miesiącu. Oferta dostępna również w PKO Banku Hipotecznym. ****** Oferta bez ubezpieczenia na życie i ryzyka utraty dochodu Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 6-14.6.2018 r.

Pierwsze miejsce przypada Bankowi BPS, w którym po pierwszym roku spłaty marża wyniesie 1,68 pp. Druga lokata okupowana jest przez Bank BGŻ BNP Paribas. Przy obecnym poziomie wskaźnika WIBOR łączny koszt zobowiązania wyniósłby ok. 180 tys. zł.

Trzecie miejsce zajmuje Raiffeisen Polbank proponujący marżę kredytową na poziomie 1,69 pp. Bardzo zbliżone warunki cenowe oferują także kolejne instytucje – ING Bank Śląski w ramach promocji „Wiosenna wyprzedaż – lekka rata” oraz Citi Handlowy.

Michał Kisiel