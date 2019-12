Łon: Dużą wagę skłonny jestem przywiązywać do nastrojów

Poziom nastrojów konsumentów i w przemyśle w Polsce jest bardzo istotny przy podejmowaniu decyzji ws. stóp procentowych - napisał w sobotę w artykule dla Radia Maryja członek RPP Eryk Łon.

"Dużą wagę osobiście skłonny jestem przywiązywać do nastrojów, w tym zwłaszcza nastrojów konsumenckich oraz nastrojów PMI w przemyśle i poziom owych nastrojów będzie miał prawdopodobnie istotny wpływ na sposób mojego głosowania w przypadku różnych decyzji dotyczących polityki pieniężnej w 2020 roku" - napisał.

"W tym kontekście warto zauważyć, że nastąpiło ostatnio niewielkie, ale jednak kolejne pogorszenie nastrojów konsumenckich zarówno bieżących, jak i tych dotyczących przyszłości" - dodał.

Zdaniem Łona w 2020 r. warto będzie przede wszystkim dbać o to, aby polska polityka pieniężna zmierzała do realizacji celu inflacyjnego w taki sposób, aby było to jak najbardziej korzystne dla realnej sfery gospodarki, w tym dla sytuacji na rynku pracy. (PAP Biznes)

