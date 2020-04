LPP odstąpi od umów najmu stanowiących ok. 29,5 proc. powierzchni handlowej grupy

Zarząd LPP zdecydował o odstąpieniu od części umów najmu zawartych z właścicielami galerii handlowych w Polsce. Spółka odstąpi od umów stanowiących około 29,5 proc. ogólnej powierzchni handlowej wykorzystywanej przez grupę - podała spółka w komunikacie.

"Wobec zaistniałych okoliczności spowodowanych pandemią COVID-19 wykonywanie umów, o których mowa na dotychczasowych warunkach jest trwale niemożliwe, co uzasadnia skorzystanie przez LPP z przysługujących uprawnień" - podano w komunikacie.

Grupa poinformowała, że jest gotowa do podjęcia z galeriami handlowymi rozmów na temat nowych umów, zawierających warunki "adekwatne do nowych okoliczności".

"Celem zarządu jest adaptacja warunków sprzedaży z wykorzystaniem powierzchni handlowej w galeriach handlowych do bezprecedensowej zmiany stosunków gospodarczych i społecznych wywołanych COVID-19 oraz wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami prowadzenia handlu przez rząd RP" - podało LPP.

"Zniesienie zakazu handlu z oczywistych względów nie mityguje ryzyka długotrwałego spadku zainteresowania klientów odwiedzinami i zakupami w galeriach handlowych co negatywnie i długotrwale wpłynie na poziomy przychodów w tym kanale sprzedaży po zniesieniu zakazu" - dodano.

Grupa ocenia, że przewidywane ograniczenia w postaci montowania w galeriach handlowych kamer termowizyjnych z pomiarem temperatury i segregacją klientów na różne grupy ryzyka, ostrzeżenia z megafonów o ryzyku COVID-19, obowiązek dokonywania zakupów w maseczkach i gumowych rękawiczkach ograniczających swobodne dotykanie i przymierzanie towarów, a także ograniczenia co do liczby klientów w sklepie i galerii handlowej powodują, że rzeczywistość handlowa będzie zupełnie inna. Zdaniem LPP, uzasadnia to od strony prawnej odstąpienie od dotychczasowych umów.

"Wymusza też głęboką zmianę modelu biznesowego sklepów funkcjonujących w galerii handlowych i samych galerii handlowych oraz określenie nowych warunków ewentualnej współpracy" - podano w komunikacie.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w środę, że w drugim, a nie trzecim etapie znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19 otwarte zostaną obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. m kw., czyli centra handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe.

Obiekty te będą otwarte od poniedziałku 4 maja, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego, przy wprowadzeniu limitu osób. Na 1 osobę przypadać ma 15 m kw. powierzchni handlowej. Do powierzchni sprzedażowej nie wlicza się powierzchnia korytarzy.

Analitycy wskazują, że otwarcie obiektów będzie szybciej niż zakładano, ale początkowo ruch w sklepach może być - ich zdaniem - nieduży. (PAP Biznes)

sar/ osz/