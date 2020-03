Koronawirus uderzył w Miasto Lwa. PKB w dół po raz pierwszy od 11 lat

Gospodarka Singapuru skurczyła się w pierwszym kwartale - podają tamtejsi statystycy. To pierwszy kraj, który donosi o spadku PKB w okresie, gdy aktywnością gospodarczą na świecie wstrząsają reperkusje epidemii koronawirusa.

PKB Miasta Lwa zmniejszył się w I kwartale 2020 r. o 2,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. To najgłębsze tąpnięcie od 11 lat.

Spadek aktywności gospodarczej jest w głównej mierze efektem działań podjętych przez władze i mieszkańców tak samego Singapuru, jak i innych krajów w celu powstrzymania rozwoju pandemii koronawirusa. Sukces Miasta Lwa bazuje bowiem na handlu międzynarodowym - głównie towarami (półprzewodniki, ropa), ale i usługami (turystyka). Wybuch epidemii w Chinach doprowadził do zakłóceń w łańcuchach produkcji czy przepływie dóbr i ludzi. Teraz, gdy pandemia rozlała się poza Państwo Środka, perspektywy singapurskiej gospodarki stały się jeszcze gorsze.

Rządowi eksperci spodziewają się, że w całym roku PKB skurczy się o 1-4 proc. Z kolei tamtejszy bank centralny rysuje bardziej negatywny scenariusz - spadek PKB ma sięgnąć 5,3 proc., co byłoby najgorszym rezultatem od azjatyckiego kryzysu finansowego w latach 1997-98.

Po czwartkowej publikacji danych władze Singapuru poinformowały, że wesprą gospodarkę pakietem stymulacyjnym o wartości ponad 30 mld dol. Wśród rozwiązań przewidziano m.in. bezpośrednią wypłatę środków obywatelom. Każdy powyżej 15 roku życia dostanie równowartość od 200 do 600 dolarów amerykańskich, w zależności od poziomu dochodów.

W Singapurze dotychczas zidentyfikowano zaledwie 683 przypadki zakażenia koronawirusem. 2 osoby zmarły, a 172 wyzdrowiały.

Singapur należy do najnowocześniejszych i najzamożniejszych krajów świata. Jego sukces został zbudowany na fundamentach łączących silne państwo z gospodarką wolnorynkową.

Miasto Lwa od lat przoduje w najważniejszych światowych rankingach ekonomicznych. Jest najbardziej konkurencyjną gospodarką globu (Global Competitiveness Report 2019) oraz wiceliderem w rankingach: wolności gospodarczej (2019 Index of Economic Freedom), łatwości prowadzenia biznesu (Doing Business) oraz najlepszych krajów do życia i pracy dla specjalistów zainteresowanych karierą zagraniczną (HSBC „Expat Explorer). Ponadto Singapur bryluje w kategoriach rozwoju społecznego: długości życia, śmiertelności niemowląt, poziomu dochodów czy edukacji.

Z drugiej strony, mieszkania w Singapurze należą do państwa, a wiele największych firm powstało z inicjatywy rządu i pozostaje kontrolowanych przez władze. Do najważniejszych singapurskich firm należą Temasek (państwowy fundusz majątkowy, który posiada m.in. większościowe udziały w Singapore Airlines), DBS (największy bank w Mieście Lwa), NOL (transport morski), SingTel (telekomunikacja) czy Keppel (jeden z największych producentów platform wiertniczych). Wolność gospodarcza nie idzie również w parze ze swobodami obywatelskimi. W Singapurze obowiązuje bardzo surowe, z punktu widzenia Europejczyka, prawo, a władzę od 1959 roku sprawuje Partia Akcji Ludowej, najpierw pod przewodnictwem Lee Kuan Yewa, a obecnie - Lee Hsien Loonga.

Maciej Kalwasiński