Interma Trade planuje złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości

Interma Trade, czyli dawne Briju, planuje złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości — poinformowała spółka w komunikacie. Firma toczyła VAT-owską wojnę ze skarbówką, wątpliwości budziły także niektóre operacje jej akcjonariuszy.

- Zarząd (...) podjął decyzję o konieczności zmiany stanowiska dotyczącego założenia kontynuowania działalności przez spółkę w okresie najbliższych dwunastu miesięcy, przyjętego w raporcie rocznym opublikowanym w dniu 9 kwietnia 2020 r. oraz o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości w związku z powstaniem stanu, w którym spółka utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych — napisano w czwartkowym komunikacie.

- Decyzja podjęta została w oparciu o otrzymane, po dniu publikacji raportu, informacje o zmianach dotyczących perspektyw rozwoju spółek zależnych, od których Emitent zamierzał pozyskać finansowanie bieżącej działalności, tj. od BRIJU Solo Investment S.a r.l oraz BRIJU Secur Sp. z o.o. - dodano.

Spółka podała, że zmiana sytuacji tych podmiotów wynika z narastających konsekwencji rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, w tym w szczególności polegających na opóźnieniu dostaw surowca planowanych do realizowania na rzecz spółki Briju Secur Sp. z o.o., a w konsekwencji powstania stanu niepewności co do możliwości uzyskania zakładanego poziomu przychodów. Kolejny problem to opóźnianie się terminów realizacji inwestycji przez spółkę zależną od Briju Solo Investment S.a r.l., tj. spółkę kirgiską Sprint-Stroj OcOO, związanej z przygotowywaniem tej spółki do wydobywania złota.

Z nieba do piekła

Aby jednak w pełni zrozumieć sytuację Intermy, należy się cofnąć o trzy lata. 2016 rok spółka zakończyła z 683 mln zł przychodu i 22 mln zł zysku. Kolejny rok? 89 mln zł przychodu i 11 mln zł straty. W 2018 roku strata wzrosła do 44 mln zł, pod kreską zakończył się także 2019 rok. Przychody nigdy po 2016 roku nie powróciły ponad poziom 100 mln zł.

Co się stało? W połowie grudnia 2016 roku zostały opublikowane zmiany w podatku od towarów i usług, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. W ocenie zarządu w sposób szczególny dotknęły one rynek handlu hurtowego metalami szlachetnymi i spowodowały konieczność poszukiwania dla tego segmentu nowych rozwiązań biznesowych. Jako że segment ten dawał spółce 95 proc. przychodów, po uszczelnieniu przepisów jej wyniki momentalnie runęły.

Zarząd wprawdzie przekonywał początkowo, że sytuacja spółki jest stabilna, chwilę później pojawiły się jednak problemy z finansowaniem ze strony banków. Warto dodać, że w lutym 2017 roku, zanim pojawiły się fatalne wyniki, przeprowadzono sprzedaż sporego pakietu akcji spółki przez Letamor Holdings. Oficjalnie wskazywano na przegląd opcji strategicznych, już na początku marca inwestorzy mogli jednak na twardych liczbach przekonać się, że w spółce dzieje się źle. Za kontrowersjami i wynikami poszedł i giełdowy kurs, a Briju wkrótce, być może by nie kojarzyć się inwestorom z załamaniem notowań, zmieniło nazwę na Interma Trade.

To jednak nie koniec historii. Po pierwsze "nowe" Briju operowało dalej (segment jubilerski wciąż przynosił zyski). Po drugie już wcześniej działalność Briju budziła wątpliwości i uszczelnienie przepisów ciężko uznać za przypadkowe. - Giełdowa spółka na handlu metalami szlachetnymi urosła jak na drożdżach, gdy na rynku wybuchła epidemia wyłudzeń VAT - pisał w 2015 roku Dawid Tokarz z "Pulsu Biznesu".

Zresztą w grudniu 2017 roku oficjalnie nieprawidłowości w firmie dopatrzyła się skarbówka. Organ podatkowy uznał za nierzetelne księgi podatkowe spółki w odniesieniu do dokonywanych w nich zapisów w 2012 roku w zakresie transakcji zakupów i sprzedaży z trzema kontrahentami, a łączna kwota podatku VAT dotyczącego kwestionowanych transakcji wynosi ok. 7,7 mln zł.

W raporcie za 2018 rok spółka informowała już o czterech postępowaniach VAT-owskich. Rezerwy na VAT-owskie postępowania obciążały wyniki Intermy, w 2018 roku negatywny wpływ wyniósł 45,8 mln zł, w 2019 11,7 mln zł. W efekcie utrącenia głównego obszaru działalności i problemów ze skarbówką 31 grudnia 2019 roku spółka, przy jednostkowych aktywach sięgających 28,7 mln zł, mogła "pochwalić się" aż 89 mln zł zobowiązań i to przede wszystkim krótkoterminowych. W raporcie skonsolidowanym było nieco lepiej, przy aktywach na poziomie 257 mln zł, zobowiązania krótkoterminowe wynosiły "tylko" 176 mln zł. Do tego dochodziło 66 mln zł zobowiązań długoterminowych. W grupie Koronawirus, koronawirusem, sytuacja Intermy była już jednak wcześniej fatalna.

Czemu zatem wniosek o upadłość pojawia się dopiero teraz? Warto wspomnieć, że raporty roczne są o tyle kluczowe, że podlegają dokładnej analizie przez niezależnych audytorów. W przypadku Intermy audytor zaś odmówił wydania opinii.

- Zarząd oparł założenie kontynuowania działalności na planach związanych ze wznowieniem działalności w obszarze handlu surowcem. W toku prac związanych z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie uzyskaliśmy wystarczających dowodów potwierdzających możliwości realizacji tych planów i w wyniku tego pozyskania przez Grupę Kapitałową Interma Trade S.A. tego źródła finansowania - czytamy w uzasadnieniu biegłego.

- Dnia 10 marca 2020 roku Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu wydał postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji organu podatkowego z dnia 8 października 2019 roku nakładającej na Jednostkę Dominującą zobowiązanie podatkowe w kwocie 2 mln zł powiększone o należne odsetki. Uzasadniając przyjęcie założenia kontynuacji działalności, Zarząd wskazał jako główne źródła finansowania działalności Jednostki Dominującej: pożyczkę udzieloną przez spółkę zależną oraz zapewnienie głównych akcjonariuszy o możliwości wsparcia Jednostki Dominującej pożyczką. W świetle wydanego przez organ podatkowy postanowienia, dalsze regulowanie bieżących zobowiązań przez Jednostkę Dominującą ze środków pochodzących z uzyskanych pożyczek może przestać być możliwe. Jak zostaliśmy poinformowani, Zarząd analizuje aktualnie prawne aspekty innych możliwości regulowania zobowiązań Jednostki Dominującej. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy wyników tej analizy - wskazywał audytor.

Wątpliwości audytora budziła także pozycja „Inwestycje we wspólne przedsięwzięcia” i udziałów we wspominanej już firmie Sprint-Stroj OcOO (nabytych za 60 mln zł). Biegły przyznał jednak, że w trakcie badania sytuacji spółki nie był w stanie uzyskać wystarczających dowodów potwierdzających możliwość sfinalizowania przez Sprint-Stroj inwestycji w kopalnię złota i w efekcie generowania korzyści ekonomicznych. Brakło dowodów potwierdzających zasadność wyceny udziałów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Przypomnijmy, że Interma wykazała w skonsolidowanym sprawozdaniu tylko 16 mln zł buforu między wartością aktywów, a zobowiązań. Najprawdopodobniej zarząd, nie mogąc odpowiedzieć na zarzuty audytora, zdecydował się na - jak to ujęto w komunikacie - zmiany stanowiska dotyczącego założenia kontynuowania działalności przez spółkę.

Adam Torchała